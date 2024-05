Devenue folle, cette voiture électrique écrase des visiteurs lors d’un salon

Un événement terrifiant a eu lieu lors d'un salon automobile en Chine, impliquant une voiture électrique Zeekr, décrite comme « devenue folle ». En fait, cette dernière a brusquement démarré, percutant tout ce qui se trouvait sur son passage.

En principe, le Salon automobile était un événement festif et innovant, présentant les dernières avancées technologiques dans le domaine de l'industrie. Mais cette fois, ce fut un véritable carnage lorsqu'une voiture électrique décrite « folle » s'est mise à avancer de manière incontrôlée

Voiture électrique « devenue folle » : le drame qui a secoué l'industrie automobile

Lors du salon Automobile qui s'est tenu à Nanjing (Chine) sous un soleil radieux, des passionnés de voitures se sont rassemblés pour découvrir les dernières innovations du secteur. Parmi les véhicules exposés figurait une voiture électrique de Zeekr, qui se veut être le symbole du mariage entre la technologie de pointe et le respect de l'environnement.

Mais l'imprévisible a été au rendez-vous et ce qui devait être une journée de découverte et d'émerveillement a tourné au cauchemar. Les images de la scène ont rapidement fait le tour du monde, choquant des millions de spectateurs qui se demandaient comment un tel accident avait pu se produire.

Des témoins racontent que la voiture électrique Zeekr, un SUV X autonome du constructeur Geely, a soudainement démarré. Ils ont rapporté que la voiture était comme animée d'une force mystérieuse. Elle a ensuite traversé la salle d'exposition à toute allure, percutant tout sur son passage. Il a percuté deux autres véhicules exposés, provoquant un carambolage spectaculaire. Mais le pire était encore à venir.

Alors que les spectateurs tentent de se mettre à l'abri, la voiture folle renverse cinq personnes, dont un enfant innocent, qui s'effondrent sur le sol. Des cris d'horreur et des appels à l'aide emplissent l'air tandis que la catastrophe se déroule sous les yeux impuissants des témoins.

Heureusement, les services d'urgence ont rapidement pris en charge les victimes, mais les dégâts étaient déjà considérables. Les blessures étaient graves, notamment pour un enfant qui s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Les visiteurs présents ont exprimé leur colère et leur frustration face à cet incident inattendu. Ils remettent en cause la sécurité des salons automobiles et la fiabilité des véhicules autonomes.

Une réglementation plus stricte et des tests plus rigoureux

L'incident a soulevé des questions sur les mesures de sécurité mises en place lors de l'exposition. En règle générale, les véhicules exposés sont verrouillés pour éviter de tels accidents. Cependant, il semble qu'une erreur de configuration ait permis à cette voiture de se mettre en mouvement. La marque Zeekr n'a pas tardé à réagir, admettant que le véhicule n'avait pas été correctement préparé. On se demande alors qui est responsable de l'accident : est-ce la faute d'un visiteur qui a mal manipulé le véhicule ? Ou une négligence de la part des organisateurs du salon ?

Quelle que soit la réponse, les conséquences ont été palpables. Bien que la vitesse de cette voiture électrique « folle » ne semble pas avoir dépassé 20 km/h, l'impact a été suffisamment important pour causer des blessures significatives.

Cet incident souligne l'importance d'une préparation minutieuse lors de telles expositions, où la sécurité des visiteurs doit être une priorité absolue. Espérons que des leçons seront tirées de cet événement afin d'éviter des incidents similaires à l'avenir.

Malgré cet événement tragique, les organisateurs du salon ont tenté de maintenir une ambiance positive. Ils ont continué de mettre en valeur les avancées technologiques de l'industrie automobile. Cependant, l'ombre de cette voiture électrique devenue folle plane désormais sur le secteur. Cela rappelle à tous les défis et les responsabilités qui accompagnent l'innovation technologique.

