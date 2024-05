Copiant Tesla, Xiaomi arrive à fabriquer une voiture électrique en 2 minutes

Récemment, Xiaomi a fait sensation en annonçant sa capacité à produire une voiture électrique en seulement 2 minutes, inspirée des processus innovants de Tesla. Cette prouesse suscite beaucoup d'intérêt dans le monde de la mobilité électrique.

La Xiaomi SU7, dévoilée en décembre 2023 et désormais disponible à la vente, séduit déjà par sa performance technologique et son rapport qualité/prix attractif. Pour pouvoir produire une SU7 en 76 secondes, Xiaomi a adopté une stratégie similaire à celle de Tesla. Son usine ultramoderne, la Xiaomi Gigafactory, fonctionne presque sans intervention humaine, grâce à une automatisation poussée et à des techniques intelligentes avancées

Dans le secteur des voitures électriques, l'innovation et la concurrence sont les principaux moteurs du progrès. Parmi les précurseurs de la voiture électrique, on trouve Tesla, réputé depuis longtemps pour ses avancées technologiques et ses méthodes de production innovantes. En témoigne, par exemple, le principe du moulage à grande échelle, ou « Giga Press ». Véritable coup de génie, cette méthode permet de produire des composants automobiles massifs en une seule pièce. Elle a d'ailleurs amélioré considérablement l'efficacité et la qualité de la production automobile.

Xiaomi, constatant le succès de Tesla dans ce domaine, a décidé d'emprunter cette voie en proposant sa propre version de la technique. L'entreprise chinoise a mis au point ce qu'elle appelle le « Xiaomi Super Large Die Casting », une méthode de moulage avancée qui lui permet de produire une voiture électrique en seulement 2 minutes.

La Gigafactory de Xiaomi : Une révolution automatisée

Pour réaliser cet exploit, Xiaomi a investi massivement dans une Gigafactory ultramoderne. Cette dernière est hautement automatisée et équipée de technologies intelligentes de pointe. De fait, plus de 700 robots assistent les travailleurs dans leurs tâches. Dans le département de carrosserie, 381 robots accompagnent 20 employés, afin d'optimiser la productivité et la qualité des véhicules produits. De la préparation des composants à leur assemblage final, il ne faut que 30 secondes, soit la moitié du temps nécessaire aux constructeurs traditionnels.

Outre la possibilité de produire une voiture électrique en 2 minutes, la technologie « Hyper Casting » de Xiaomi offre plusieurs avantages significatifs.

Par exemple, la conception intégrée permet de produire des composants automobiles massifs en une seule pièce. Ce qui réduit le nombre de points de soudure et améliore la légèreté et la durabilité des véhicules.

En outre, Xiaomi a mis en place un système intelligent dans son atelier de peinture, permettant un tri rapide et flexible des couleurs pour répondre aux demandes des clients. Cette automatisation et cette efficacité permettent de réduire les délais de livraison et d'améliorer l'expérience du consommateur. De fait, le système peut passer d'une couleur à l'autre en seulement 40 minutes. Ainsi, les délais de livraison est réduit de 25 %.

L'objectif ambitieux de Xiaomi

Xiaomi vise haut avec son projet de produire des voitures électriques en seulement 2 minutes. La compagnie prévoit en effet 100 000 unités vendues de sa voiture électrique dès la première année de production, pour atteindre 900 000 unités au cours des trois années suivantes. Ces chiffres témoignent de la confiance de Xiaomi dans sa technologie et de l'enthousiasme du marché pour les véhicules électriques.

