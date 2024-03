Tout savoir sur BYD, le leader mondial du véhicule électrique

Depuis sa création en 1995, l'entreprise chinoise BYD ne cesse de surprendre les passionnés d'automobiles et les experts du secteur. Initialement spécialisée dans les batteries rechargeables, la firme se positionne aujourd'hui comme leader mondial des véhicules électriques. Pour y parvenir, elle a développé une gamme très variée de modèles à la disposition du grand public.

Qu'est-ce que BYD ?

Derrière l'acronyme BYD se cache la promesse d'un futur énergétique plus respectueux de l'environnement : « Build Your Dreams. » Au fil des deux dernières décennies, cette société a su s'imposer grâce à son expertise dans le domaine des batteries rechargeables. Elle contribue ainsi activement à l'émergence des technologies vertes dans le secteur automobile.

Innovation et diversification, les maîtres-mots de BYD

BYD a été fondée par le visionnaire Wang Chuanfu. Cette entreprise est passée maître dans l'art du « made in China » de qualité. Elle propose désormais des batteries pour téléphone portable, ordinateur et bien sûr, voiture électrique.

Cette diversification stratégique lui permet de consolider sa place sur le marché mondial des batteries. BYD fournit notamment des solutions énergétiques adaptées aux besoins des constructeurs automobiles traditionnels comme aux pionniers de l'électromobilité.

La percée dans le secteur des véhicules électriques

Il aura fallu seulement quelques années à BYD pour devenir un acteur incontournable du marché automobile. Après avoir racheté l'entreprise chinoise Tsinchuan Automobile en 2003, la société va investir massivement dans la recherche et le développement. Ainsi, BYD lance sa première voiture hybride en 2008, la F3DM. Elle est suivie quelques années plus tard par le modèle E6, entièrement électrique, en 2010.

Quels sont les avantages des véhicules électriques BYD ?

Un rapport qualité-prix imbattable

L'un des principaux atouts de BYD est sans conteste son excellent rapport qualité-prix. Grâce à une production massive et un réseau de distribution bien établi, ce constructeur parvient à proposer des modèles concurrentiels à des prix abordables. De plus, l'achat d'un véhicule électrique BYD est encouragé par différentes aides financières, telles que le bonus écologique, rendant ainsi l'acquisition encore plus attractive pour les consommateurs.

Des véhicules compétitifs

Les véhicules électriques (VE) BYD font partie des modèles les plus compétitifs du marché. Cela s'explique par leur autonomie, leur confort et leurs performances. Dotés de batteries à grande capacité, ces véhicules bénéficient également d'une recharge rapide et efficace. Les modèles hybrides de la marque se démarquent, eux aussi, par leur technologie innovante, permettant une consommation réduite tout en préservant la performance du moteur thermique.

Une expertise en matière de batterie

En tant que premier producteur mondial de batteries lithium-ion, BYD possède une expertise incontestable dans ce domaine. La marque chinoise a d'ailleurs développé sa propre technologie de batteries, la LifeP04. Celle-ci est réputée pour sa longévité, sa sécurité et son faible taux de dégradation à l'utilisation, garantissant ainsi une performance optimale et durable des véhicules électriques équipés.

Quels sont les principaux modèles de BYD ?

BYD Tang, un SUV électrique performant

Le BYD Tang Européen s'inspire de la version chinoise, qui a connu un grand succès dans l'empire du milieu depuis 2015. Cette version a toutefois été revue pour répondre aux attentes des consommateurs du Vieux Continent.

Le BYD Tang Européen est donc un SUV électrique de 5 portes. Il séduit par son allure robuste et ses lignes modernes. Ce véhicule présente aussi un intérieur spacieux et confortable. Il peut notamment accueillir jusqu'à 7 personnes assises.

Sous son capot, on retrouve une batterie lithium-ion phosphate (LiFePO4) offrant une excellente capacité de stockage d'énergie et une bonne durée de vie. Sa chaîne de traction combine deux moteurs électriques alimentés par cette batterie. Cela permet d'avoir une puissance totale qui s'élève à environ 490 chevaux. Cette configuration donne au Tang la possibilité d'afficher une autonomie d'environ 500 km selon les normes européennes WLTP.

Le BYD Tang dispose de nombreuses fonctionnalités technologiques qui contribuent à rendre chaque trajet plus agréable. Parmi celles-ci, on peut citer la climatisation automatique à quatre zones, les sièges avant chauffants et ventilés, ou encore l'écran tactile multifonction 12 pouces adaptatifs aux commandes du conducteur. Sur le plan de la sécurité, ce SUV ne déçoit pas. Elle bénéficie notamment d'une assistance au maintien de trajectoire et du freinage d'urgence automatisé.

BYD Yuan, une citadine électrique polyvalente

La BYD Yuan fait aussi partie des modèles emblématiques de la gamme électrique de BYD. Cette petite voiture urbaine présente un look dynamique, grâce à ses lignes épurées et racées. Son gabarit compact en fait une merveilleuse citadine. On trouve sans mal une place en ville, tout en ayant une habitabilité intéressante.

La BYD Yuand s'impose comme une solution idéale pour les parcours en milieu urbain ou périurbain. Le véhicule possède une autonomie de 400 km environ (WLTP). Il est ainsi possible de circuler en ville ou de parcourir de longues distances sur des routes nationales, sans risquer de tomber en panne. Une batterie LiFePO4 se charge d'alimenter son moteur, qui peut déployer une puissance de 174 chevaux.

Malgré son aspect extérieur compact, la BYD Yuan propose un intérieur élégant et confortable. Son espace à bord peut accueillir jusqu'à cinq passagers avec une finition de qualité. Cela inclut des sièges en cuir, un écran tactile multifonction 8 pouces ou encore une climatisation automatique bi-zone. Ce véhicule possède aussi une fonction de démarrage sans clé et un régulateur de vitesse adaptatif avec radar avant pour assurer la sécurité des occupants.

BYD Qin, l'hybride rechargeable abordable

Dans sa volonté d'élargir son offre sur le marché français, BYD propose également une berline hybride rechargeable baptisée Qin. Accessible et performante, elle se positionne comme une option intéressante pour les automobilistes soucieux d'économie d'énergie et de coût d'utilisation.

La BYD Qin est équipée d'un moteur thermique essence turbo de 1,5 litre associé à un moteur électrique alimenté par une batterie LiFePO4. L'ensemble développe une puissance maximale de 362 chevaux. Cela qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. En matière d'autonomie, la Qin peut parcourir environ 50 km en mode électrique seul et plus de 900 km lorsqu'on combine les deux modes de fonctionnement.

Au-delà de ses performances, le BYD Qin se distingue aussi par sa dotation riche en équipements. On apprécie par exemple la présence du système multimédia avec écran tactile 10 pouces personnalisable, de la climatisation automatique tri-zone ou encore des projecteurs LED adaptatifs selon les conditions de circulation. Sur le plan de la sécurité, cette berline hybride est dotée entre autres de l'assistance au freinage d'urgence, de l'aide au démarrage en côte et de nombreux airbags de série.

Comment acheter un véhicule BYD en France ?

Pour acheter un véhicule de la marque BYD en France, il faut tout d'abord trouver un distributeur. Pour y parvenir, vous avez le choix entre plusieurs options :

Consulter le site internet de BYD Europe . Le site officiel de la marque dispose d'une section spéciale pour trouver les distributeurs agréés par pays. Vous pouvez également y consulter des informations sur les différents modèles de véhicules disponibles en France ainsi que leurs tarifs.

. Le site officiel de la marque dispose d'une section spéciale pour trouver les distributeurs agréés par pays. Vous pouvez également y consulter des informations sur les différents modèles de véhicules disponibles en France ainsi que leurs tarifs. Faire appel au groupe Bolloré , qui est le principal importateur et distributeur des véhicules BYD en France. Ce groupe disposant d'un réseau de concessionnaires et garages partenaires pour l'installation, l'entretien et la réparation des véhicules BYD sur le territoire français.

, qui est le principal importateur et distributeur des véhicules BYD en France. Ce groupe disposant d'un réseau de concessionnaires et garages partenaires pour l'installation, l'entretien et la réparation des véhicules BYD sur le territoire français. Contactez directement un concessionnaire automobile, certains concessionnaires proposent les modèles de la marque BYD dans leur gamme. Il est recommandé de se renseigner auprès de plusieurs concessionnaires pour comparer les offres et trouver le distributeur proposant la meilleure affaire.

Démarches et financements possibles

Une fois que vous avez identifié le modèle qui vous intéresse et trouvé un distributeur agréé BYD proche de chez vous, il ne reste plus qu'à concrétiser votre achat. Plusieurs solutions de financement peuvent être envisagées :

L'achat au comptant , si vous disposez des fonds nécessaires pour régler la totalité du prix du véhicule.

, si vous disposez des fonds nécessaires pour régler la totalité du prix du véhicule. Le crédit classique auprès de votre banque , sous réserve d'acceptation de votre dossier et des conditions proposées. N'hésitez pas à comparer les offres de différentes banques pour trouver celle qui vous offrira le taux le plus avantageux.

, sous réserve d'acceptation de votre dossier et des conditions proposées. N'hésitez pas à comparer les offres de différentes banques pour trouver celle qui vous offrira le taux le plus avantageux. La location avec option d'achat (LOA), une solution intéressante si vous souhaitez disposer d'une nouvelle voiture tous les trois ans environ et n'avez pas vocation à acheter immédiatement le véhicule. La LOA permet également de lisser les coûts sur la durée du contrat et d'inclure les services d'entretien dans les loyers mensuels.

L'entretien et la réparation de votre véhicule BYD

Une fois votre véhicule BYD acquis, il est important de bien l'entretenir et de vous assurer que les réparations éventuelles seront rapidement prises en charge. Pour cela, veillez à ce que votre distributeur dispose des compétences nécessaires et d'un réseau de partenaires agréés pour l'entretien et la réparation des véhicules BYD.

Le groupe Bolloré, en tant qu'importateur et distributeur officiel de la marque BYD en France, offre une palette complète de services pour garantir un bon suivi et entretien de votre véhicule. Il s'occupe notamment de la fourniture de pièces détachées d'origine BYD. Ces dernières sont disponibles rapidement pour limiter les délais lors des réparations ou de l'entretien courant.

Le groupe Bolloré effectue également une formation spécifique des techniciens des garages agréés. Ces professionnels se familiarisent ainsi avec les particularités des véhicules BYD. De plus, ils disposent des outils adéquats pour diagnostiquer et réparer les pannes éventuelles.

Quels sont les futurs projets de BYD ?

Fidèle à son esprit innovateur, BYD ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'enseigne chinoise souhaite continuer à investir dans la recherche et le développement afin de repousser les limites technologiques et environnementales du secteur automobile mondial.

Le défi des énergies renouvelables

Afin de réduire considérablement l'empreinte carbone des véhicules électriques, BYD vise également le marché des énergies renouvelables. L'idée est de rendre ces voitures encore plus propres en assurant leur recharge au travers de systèmes alimentés par l'énergie solaire ou éolienne. Un projet ambitieux qui semble toutefois à la portée de l'entreprise chinoise eu égard à ses précédentes réussites.

L'essor des transports en commun écologiques

Outre les véhicules particuliers, BYD entend bien mettre son expertise au service des collectivités locales. L'entreprise développe une gamme de bus et autres moyens de transport en commun totalement électriques. Grâce à la performance de leurs batteries, ces nouveaux moyens de locomotion pourraient à terme devenir la norme dans nos villes. BYD compte ainsi participer activement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.