BYD veut bouleverser le marché avec son premier scooter électrique !

Le géant chinois BYD, connu pour ses voitures électriques et batteries, s’est associé à une start-up basée à Singapour pour se lancer sur le marché du scooter électrique. Zoom sur ce nouveau venu dans le monde de la mobilité électrique.

L’avènement d’un nouvel acteur sur le marché

Admirée autant pour ses réalisations en matière d’électromobilité que pour sa capacité à rivaliser avec le géant américain Tesla, la société BYD semble en effet ne pas avoir fini d’accroître son influence ou d’étendre son champ d’investigation. Avec plusieurs succès notables dans le secteur des véhicules électriques, comme par exemple le développement de la voiture électrique Atto 2, la firme asiatique étend maintenant son champ d’intérêt aux deux roues électriques et plus précisément au scooter électrique.

Pour cela, BYD s’est allié à Scorpio Electric, une startup basée à Singapour spécialisée dans les motos électriques, afin de concevoir ensemble une nouvelle gamme de scooters électriques. La collaboration devrait aboutir prochainement à la production d’un premier modèle, appelé X1. Ce partenariat constitue une étape importante pour les deux entreprises et pourrait permettre a BYD de trouver un nouveau relais de croissance hors Chine.

Un premier modèle prometteur

Le X1, fruit de cette alliance entre BYD et Scorpio Electric, est attendu comme étant un scooter électrique innovant et performant. À ce jour, peu de détails ont été communiqués sur ses spécificités techniques, mais il devrait bénéficier des meilleures technologies existantes en matière d’autonomie et de vitesse. Il faudra cependant attendre quelques mois avant que le X1 ne soit commercialisé, le temps pour les deux partenaires de finaliser leur projet et de lancer la production.

De plus, son prix reste encore inconnu à ce stade, bien qu’il devrait vraisemblablement se situer dans une fourchette raisonnable au regard du secteur. Ce premier modèle signera sans aucun doute le début d’une nouvelle ère dans la mobilité électrique, notamment grâce aux synergies qui seront mises en place entre les deux entreprises, notamment en termes de savoir-faire et d’innovation technologique.

La concurrence déjà installée

Sur le marché du scooter électrique, plusieurs acteurs sont déjà bien implantés, comme par exemple le constructeur espagnol Nerva avec son modèle EXE, un scooter sportif au look moderne de type GT vendu au prix de 7 940 €. Alors, comment se positionnera le X1 face à ces compétiteurs ?

Il est encore difficile à dire, mais une chose est sûre : BYD et Scorpio Electric devront proposer un produit attractif et performant s’ils veulent se faire une place de choix sur ce marché très concurrentiel. Pour ce faire, les atouts à mettre en avant pourront être : la réputation et l’expérience de BYD dans le domaine de l’électromobilité ; l’alliance de compétences avec la start-up singapourienne spécialisée dans les motos électriques ; et enfin, la capacité à innover et proposer un produit en phase avec les attentes des consommateurs en termes d’autonomie, de vitesse ou encore de design.