Test du Nerva EXE : Un maxi scooter électrique avec des batteries BYD

Voici notre test du Nerva EXE, un maxi-scooter électrique au look moderne et sportif de type GT. Il peut également être conduit avec un permis B.

Le Nerva EXE est l’un des nouveaux venus sur le marché de la mobilité électrique. Seul référent de la marque espagnole à ce jour, ce maxi scooter se démarque par son gabarit imposant. Il allie confort, performance et autonomie. Malgré ces atouts, il n’est pas exempt de défauts, à prendre aussi en compte avant l’achat. C’est pourquoi nous avons décidé de le mettre à l’épreuve.

Design sportif et dynamique

À première vue, le Nerva EXE présente presque les mêmes caractéristiques qu’un maxi scooter électrique GT à combustion. À savoir ses dimensions plus imposantes et son poids assez lourd de 202 kg.

Par ailleurs, il se démarque par ses panneaux de carrosserie musclés. Le phare à LED dépasse un peu trop le bord de la carrosserie. Ce scooter électrique est doté d’un long pare-brise intégré qui guide le flux d’air pour une meilleure stabilité. Les panneaux latéraux ont une allure musclée et agressive, se prolongeant jusqu’à l’arrière et se terminant par un feu arrière à LED de grande classe.

Il se compose d’une structure multitubulaire en acier avec d’importants renforts dans la zone centrale et dans la tête de direction. Ces renforts se situent à la jonction des quatre tubes principaux du châssis, ce qui lui confère une rigidité hors du commun.

Doubles cadrans

À l’avant, le tableau de bord se compose d’un double cadran et d’un grand écran numérique couleur TFT. Les cadrans divisent le compteur de vitesse et l’indicateur de puissance (consommée et régénérée).

Sa configuration pourrait en faire l’un des instruments les plus esthétiques du segment, mais le niveau d’information qu’il offre est très limité. Toutefois, l’apparition d’un logo Bluetooth sur le panneau de contrôle laisse croire qu’une application peut être disponible ultérieurement.

Le NERVA est un scooter électrique assez haut, avec une garde au sol de 800 mm. La selle étant large, elle est également confortable pour le passager. Sur la route, le Nerva EXE se montre très stable et maniable, que ce soit seul ou à deux, et ce, malgré ses dimensions généreuses et son poids imposant.

Nerva EXE : test de sa conduite

Côté performance, le EXE utilise un moteur sans balais 9 kW, pouvant délivrer jusqu’à 12 kW de puissance maximale. L’ensemble est silencieux et performant, à en juger par son faible échauffement lors de l’essai au cours duquel nous avons parcouru 40 km entre une section urbaine, une route de montagne et une autoroute.

Son accélération est progressive, sans décalage ni à-coups, atteignant le 0-50 km/h en 4,8 secondes. Elle dispose également d’une bonne reprise, ce qui lui permet de dépasser en toute sécurité les camions et autres véhicules lourds, comme nous avons pu le constater.

EXE propose trois modes de conduite qui peuvent être sélectionnés à l’aide de l’interrupteur principal sur le bloc de droite : Eco, normal et sport. Il existe un mode de conduite de base, avec lequel une autonomie allant jusqu’à 150 km est atteinte, et l’ ECO. Ce mode est adapté à la circulation urbaine car il limite la vitesse maximale à 50 km/h, tout en réduisant l’accélération.

Lors de notre test, le Nerva EXE a atteint une vitesse maximale de 125 km/h (120 km/h GPS) sans aucune vibration. Cela permet de rouler sur les autoroutes et les voies rapides en toute confiance. Dans ces conditions, le pare-brise avant, généreux en taille et aérodynamique, mais non réglable, est le bienvenu.

Freinage et suspension très efficace

En ce qui concerne les freins, ce deux roues électrique bénéficie d’un double disque de 260 mm à l’avant et un simple disque de 230 mm à l’arrière. Par ailleurs, ce scooter dispose d’un système régénératif qui fonctionne très bien. En revanche, il n’y a pas d’ABS, un élément pourtant appréciable, en particulier sur un maxi-scooter.

Les suspensions sont performantes avec une fourche conventionnelle de 37 mm non réglable à l’avant. À l’arrière, on trouve un double amortisseur réglable en précontrainte avec un réservoir séparé. Les débattements sont respectivement de 106 et 70 mm et nous avons trouvé qu’ils fonctionnaient bien.

Ce sont des suspensions qui se distinguent par leur progressivité, bien que leur débattement soit plutôt souple. Lors de notre de test du Nerva Exe, le confort a été privilégié et, d’ailleurs, comme le moteur ne se trouve pas dans la roue arrière, les réactions sont adoucies.

Autonomie maximale de 150 km

Il est équipé d’une batterie inamovible de 5,76 kWh composée de deux blocs de 2,88 kWh de 24 cellules chacun. Elle utilise la chimie LiFePo4, très sûre, presque sans dégradation et avec beaucoup plus de cycles de charge et de décharge. Par rapport aux batteries au lithium normales, les batteries LFP offrent plusieurs avantages, notamment :

une stabilité thermique élevée (donc une plus grande sécurité),

une durée de vie plus longue (des performances plus constantes dans le temps)

et une capacité spécifique élevée.

Il est livré avec une série un chargeur de 1,8 kW. Ce dernier est capable de passer de 0 à 80% en seulement 3 h 20 et de 0 à 100% en 4 h 20. Comme toujours, l’autonomie dépend de nombreux facteurs, dont les plus importants sont :

une conduite efficace, le terrain, la taille et le poids du conducteur.

Dans ces conditions initiales, le Nerva promet 150 km en ÉCO limité à 50 km/h, 115 km en NORMAL limité à 80 km/h. Par ailleurs, alors que nous avons entamé une vitesse de croisière de 110 km/h, lors de notre test, le Nerva EXE a parcouru 75 km en SPORT ou Mode 3.

Conclusion

Le Nerva EXE constitue un maxi scooter électrique d’un excellent rapport qualité/prix. En effet, il présente de multiples avantages, en particulier son confort et sa tenue de route. En effet, il offre une expérience de conduite particulièrement agréable, un espace de rangement généreux sous la selle, une remarquable stabilité et une autonomie importante.

Pour autant, il souffre de quelques lacunes. Notamment en matière de connectivité, étant donné que le véhicule n’est pas équipé d’une application permettant d’en contrôler l’état à distance.