La meilleure TV gaming permet aussi bien aux grands joueurs compétitifs qu’aux amateurs de profiter de sessions complètement immersives. Découvrez notre comparatif des meilleurs modèles du marché.

La performance de l’écran est la condition sine qua non pour les joueurs aguerris. Sachant qu’un simple moniteur est d’une utilisation limitée, la Smart TV semble être une option gagnante pour éviter cela. Avec le temps, les fabricants ont réussi à offrir ce qu’il y a de mieux pour eux en proposant la meilleure TV gaming disposant d’une résolution 4K. En parcourant notre comparatif, vous pouvez trouver le meilleur modèle prêt à accueillir votre console de jeux.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Sony XR-55X90S 55 pouces Note : 9,7/10 Découvrir LG OLED A2 55 pouces Note : 9,5/10 Découvrir CHIQ U55H7A 55 pouces Note : 9,2/10 Découvrir

Sony XR-55X90S : la meilleure TV gaming de chez Sony

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 55 pouces

Résolution : 4K

Type d’affichage : Full Array LED

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Sony ne manque pas à l’appel quand il s’agit d’offrir la meilleure smart TV pour le gaming. Ici, on est en présence du modèle XR-55X90S avec un écran de 55 pouces. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz accède à un gameplay réactif, avec une fluidité exceptionnelle.

Côté sonore, celle-ci dispose de la technologie Acoustic Multi-Audio, de quoi fournir un son en parfaite harmonie avec l’image. Ce qui offre une immersion totale pendant vos sessions de jeux. Alors, essayez ce beau joujou chez vous et profitez de vos meilleurs jeux sur un écran limpide. Les 3 positions de son socle vous permettent de la placer partout, même sur un support de petite taille.

TV gaming optimisé PS5

Compatible Bravia Cam

Commande gestuelle nécessitant mise à jour

Adaptateur requis pour la connexion Bluetooth

Sony [Exclusif à Amazon] XR-55X90S -Smart TV BRAVIA XR, Full Array LED, 4K Ultra HD, HDR, Google TV, (Modèle 2022) Noir [Classe énergétique G]

Le son qui vous plonge au cœur...

Un design minimaliste pour un ...

Perfect for PlayStation 5.Avec... 1 109.99 € Voir l'offre

LG OLED A2 55 pouces : la meilleure TV gaming au son Dolby Atmos

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 55 pouces

Résolution : 4K

Type d’affichage : OLED

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Cette smart TV OLED de la marque LG offre également des images époustouflantes via sa résolution 4K Dolby Vision. En plus de cela, vous aurez un son complètement immersif certifié Dolby Atmos. Ce qui vous transportera dans les mondes fantastiques d’Elden Ring ou dans les endroits terrifiants de Resident Evil.

Par-dessus tout, vous pouvez y passer le plus de temps possible. La lumière bleue émise par cette smart TV est faible. De surcroît, vous n’aurez pas à subir des scintillements qui fatiguent les yeux. Sinon, vous pouvez profiter de son système WebOS pour s’offrir les meilleurs services de streaming du moment comme Disney+ et Netflix.

Son surround 3D

Dolby Vision IQ

Chère

Pas de mémoire pour installer des applications

55 INCH OLED 4K SMART UHD TV

Conçu pour une superbe expérie...

Dolby Vision IQ pour une image...

Plateforme intelligente avec F... 1 438.00 € Voir l'offre

CHIQ U55H7A : le meilleur modèle sans cadre

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 55 pouces

Résolution : 4K UHD

Type d’affichage : LED

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

La CHIQ U55H7A a gagné le trophée de la meilleure Smart TV gaming sans cadre. En effet, elle dispose d’une résolution 4K UHD et intègre un processeur graphique Mali 470 triple cœur. A cela s’ajoute un magnifique HDR 10/HLG pour offrir des images plus réalistes. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz vous permet également de profiter des jeux les plus intenses sans problème.

Servez-vous également de ses 8Go pour télécharger vos applications préférées. Son processeur A55 Quad Core de 64 bits rend cette smart TV aussi puissante qu’une console de jeux. Alors pourquoi ne pas profiter d’une telle technologie pour sublimer vos jeux ?

Images réalistes

8Go de mémoire libre pour installer d’autres jeux

Le son pourrait être amélioré

La navigation dans le menu manque de fluidité

CHIQ U55H7A, 55 inch (140cm), Android TV, Smart TV, UHD, 4K, WiFi, Bluetooth, Google Assistant, Netflix, Prime Video, 3 HDMI, 2 USB

✅Résolution : 4K 3840 x 2160 p...

✅Réception : TV Android , Trip...

✅TV Android, processeur quadri... 499.99 € 399.00 € Voir l'offre

Nokia QLED Smart TV 43 pouces : la meilleure TV gaming ave Chromecast intégré

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 43 pouces

Résolution : 4K UHD

Type d’affichage : QLED

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

L’Android TV 43 pouces de Nokia est tout simplement une meilleure TV gaming. Elle offre une qualité d’images très proche du réel grâce à Dolby Vision et le filtre Quantum Dot intégré. Vous obtiendrez des sessions ultra immersives via son processeur graphique Mali 470 MP3. Il suffit de choisir le mode « jeu » pour commencer à jouer avec les paramètres optimisés.

De plus, vous avez la possibilité de diffuser vos jeux depuis votre smartphone via le Chromecast intégré. En dehors des jeux, vous pouvez aussi profiter des meilleures chaînes de streaming telles que Netflix, Prime Video et Disney+. N’oubliez pas non plus que vous pouvez contrôler votre Android TV Nokia par la voix.

Bon rapport qualité/prix

Bonne qualité d’images

Latence de la télécommande

Rétroéclairage pas uniforme sur fond noir

Nokia Smart TV - 43 (108 cm) Android TV (QLED, 4K UHD, DVB-C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney+)

Sélecteur de mode : choisissez...

Système d'exploitation : Andro...

Services de streaming pris en ... 409.00 € Voir l'offre

SENCOR Smart TV 32’’ : une taille réduite avec les mêmes performances

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 32 pouces

Résolution : HD Ready

Type d’affichage : HD

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Cette meilleure Smart TV Sencor est parfaite pour le gaming. Avec son écran HD de 32 pouces, vous pourrez profiter de belles images pour vos jeux. De plus, son taux de rafraîchissement de 60 Hz signifie que vous pouvez savourer vos jeux favoris avec des images époustouflantes.

Par ailleurs, son Système Son Dolby Digital Plus offre une expérience audio extraordinaire, vous transportant dans un monde de jeux complètement immersif. Quand vous voulez changer d’air, vous n’avez qu’à passer en mode streaming TV. La Smart TV HD de Sencor prend en charge d’innombrables plateformes dédiées à l’instar de Netflix, YouTube, Spotify, etc.

Un son Dolby Digital Plus

Commande vocale

Socle à une seule position

Contraste moins performant que l’OLED

SENCOR Smart TV HD 32 Pouces - Téléviseur 80cm Haute définition, Dolby Digital Plus, Smart TV, ThinQ AI et Assistant Vocal Google/Alexa, APP, Netflix,

[UN TÉLÉVISEUR VRAIMENT SMART ...

[PARFAIT POUR LE GAMING] : Ave...

[UN DESIGN CLASSIQUE ET ÉLÉGAN... 319.00 € Voir l'offre

SAMSUNG QE50Q80B: la meilleure TV gaming QLED UHD 4K Samsung du moment

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 50 pouces

Résolution : 4K UHD

Type d’affichage : QLED

Taux de rafraîchissement : 60 Hz

Outre la résolution 4K UHD, cette meilleure TV gaming de Samsung offre également une expérience sonore inégalée. Les basses sont aussi profondes que vous pouvez sentir une immersion complète pendant vos sessions de jeux. Doté d’un puissant processeur Quantum Processor 4K, cette magnifique Smart TV est parfaite pour jouer à vos jeux préférés sur Xbox sans la console.

Sa fréquence de balayage de 60 Hz fournit également des images fluides et nettes. Ensuite, elle dispose de la technologie Motion Xcelerator Turbo +, offrant jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement. Ce qui élimine les scènes floues et les latences, même quand vous passez au mode Multiview.

Basses profondes

Mode Multiview

Ne prend pas en charge Dolby Vision

Chère

SAMSUNG QE50Q80B TV QLED UHD 4K 50 pouces Smart TV

Quantum HDR 1500: un contraste...

Motion Xcelerator Turbo +: Res...

4 x HDMI - 2USB - PC sur TV / ... 766.24 € 688.18 € Voir l'offre

LG TV LED 43UQ7000 (2022) : une alternative à moindre prix

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 43 pouces

Résolution : 4K UHD

Type d’affichage : LED

Taux de rafraîchissement : 50 Hz

Il n’y a rien d’ennuyeux qu’un écran de mauvaise résolution d’images quand on joue aux jeux vidéo. Heureusement, le 4K est devenu de plus en plus populaire que la plupart des grands joueurs se tournent vers une telle technologie. Parmi les plus prisées du marché figure cette TV LED 43 pouces LG.

Son design mince et élégant lui permet de glisser dans le décor de la pièce. Ce qui vous laisse largement le temps de contempler sa performance grâce à un processeur a5 Gen5 AI. De la sorte, quelle que soit la qualité de la source, vous obtiendrez toujours d’images réalistes affichant les moindres détails sur votre écran.

Commande vocale

Images claires et précises

Un son moins performant

Création de compte LG obligatoire

LG TV LED 2022 | 43UQ7000 | 43'' (108 cm) | UHD | Processeur α5 Gen5 AI 4K

Contrôle vocal LG ThinQ, Amazo...

Optimiseur de Jeu

ALLM et eARC 429.00 € 379.00 € Voir l'offre

FAQ sur la TV gaming

Toutes les Smart TV sont-elles optimisées pour les jeux ?

Les dernières innovations ont apporté d’innombrables améliorations en ce qui concerne la qualité d’images. Et c’est le principal point à voir de près quand il s’agit de choisir un écran pour les jeux. Aujourd’hui, la résolution 4Kest beaucoup plus performante et offre des images avec une qualité exceptionnelle.

Cependant, toutes les téléviseurs semblent ne pas être à la hauteur des exigences des jeux. En effet, il faut disposer d’une certaine fluidité d’images pour que l’expérience soit au top. C’est pour cela que les Smart TV 4K sont plus adaptées pour les jeux.

Toutefois, la meilleure TV gaming ne prend pas toujours en charge les jeux ayant une résolution moins élevée. La qualité des images fournies peut s’avérer altérée et ne permet pas de profiter d’une expérience immersive. Ainsi, il est préférable de jouer à des jeux plus exigeants sur les Smart TV 4K et les moins performants, sur votre écran PC.

A-t-on besoin d’un téléviseur 8K pour les jeux ?

Comme on l’a mentionné plus haut, les téléviseurs 4K offrent des images extraordinaires. Mais dernièrement, certaines consoles de jeux telles que la Xbox Series X et la PS5 sont conçues avec une résolution 8K. Ce qui signifie qu’une telle technologie ne va plus tarder à conquérir le marché.

Toutefois, les développeurs de jeux sont en cours de familiarisation avec les images 4K. De même pour les autres caractéristiques inhérentes aux Smart TV telle que la fréquence d’images qui ne sont qu’au début de vulgarisation. Ce qui nous amène à conclure que la résolution 8K n’est pas encore un besoin incontournable lorsque vous choisissez la meilleure TV gaming.

Que doit-on trouver chez la meilleure TV gaming ?

En fait, de nombreux critères doivent être pris en considération au moment où vous choisissez un téléviseur pour jouer à des jeux vidéo. Mais la résolution et la fréquence de balayage, autrement dit le taux de rafraîchissement, restent les principaux points à voir de plus près.

Le taux de rafraîchissement

Le taux de rafraîchissement permet d’obtenir des images fluides et d’éviter les scènes floues au-cours de vos sessions. Pour les non avertis, un taux de rafraîchissement de 60 Hz signifie que l’image change 60 fois par seconde.

La majorité des consoles en vente sur le marché sont compatibles avec la meilleure fréquence de balayage pour une TV gaming (60 Hz). Néanmoins, certaines d’entre elles peuvent fonctionner avec un téléviseur de 120 Hz. La plupart des modèles présentés dans notre comparatif disposent d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Toutefois, la Sony XR-55X90S, celle qui a remporté la première place dans notre classement, présente une fréquence de balayage de 120 Hz.

La résolution d’images

La résolution d’images quant à elle vous immerge dans un environnement totalement immersif, rendant le gameplay plus excitant. Autrefois, la résolution Full HD était la meilleure option pour obtenir des images de bonne qualité.

Ces dernières années, les jeux offrent une expérience optimale avec une résolution 4K UHD. Ce qui permet d’obtenir des images claires et nettes, ne laissant apparaître aucune scène floue. Néanmoins, de nombreux développeurs commencent à se focaliser sur des jeux optimisés sur un écran ayant une résolution 8K.

HDR10 vs Dolby Vision : quelle différence ?

En termes de qualité d’images, on peut également mentionner le format HDR ou High Dynamic Range. Il existe divers formats de HDR, en l’occurrence HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Le HDR10 étant un format standard tandis que le HDR10+ inclut des métadonnées dynamiques, d’où sa caractéristique de haut de gamme.

En revanche, lorsque la meilleure TV gaming prend en charge la technologie Dolby Vision, cela signifie qu’elle se rapproche du cinéma. Par ailleurs, les images fournies disposent d’une colorimétrie plus conséquente et d’une espace dynamique plus vaste.

OLED vs QLED : quelle technologie choisir pour votre TV gaming ?

OLED et QLED présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Ainsi, le choix entre les deux types d’affichage repose entièrement sur vos préférences. A noter que le QLED n’est autre qu’une variété de LCD.

Tout d’abord, la TV OLED est caractérisée par l’absence de rétro-éclairage. Ce qui lui permet de fournir un contraste optimal qui se traduit par un noir absolu. Le rendu des couleurs est également extraordinaire. Ce qui n’est pas le cas du QLED.

Par contre, une Smart TV OLED est livrée à un prix généralement plus cher que le QLED, alors qu’elle ne dure pas plus longtemps. En outre, la TV QLED offre une luminosité plus puissante.

