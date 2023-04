OLED et QLED, les avantages et inconvénients de chacun

Les écrans OLED et QLED se différencient principalement par leur effet de contraste et leur temps de réponse. Ils se distinguent également par leurs pics de luminosité, leurs angles de vision et leurs propriétés antireflet.

L’achat d’un nouveau téléviseur représente souvent un investissement assez conséquent. Il est important de recueillir certaines informations sur toutes les options disponibles afin de prendre une décision éclairée. Si vous hésitez encore entre les technologies OLED et QLED, cet article est fait pour dissiper tous vos doutes.

Qu’est-ce que l’OLED ?

En réalité, « OLED » est l’abréviation du terme « Organic Light-Emitting Diodes » qui signifie « Diodes Électroluminescentes Organiques » en français. Il s’agit d’un type d’écran plat qui utilise des matériaux organiques pour émettre de la lumière lorsqu’un courant électrique est appliqué. Il peut également être défini comme une technologie avancée généralement utilisée dans les appareils compacts et innovants tels que :

les téléviseurs ;

les smartphones ;

les montres intelligentes ;

les lunettes de réalité virtuelle.

Il se différencie des écrans LCD traditionnels par la capacité de chacun de ses pixels à produire sa propre lumière. En optant pour une TV OLED sur Cdiscount.com, vous pouvez être sûr d’obtenir un téléviseur avec des noirs plus profonds et des couleurs plus vibrantes. Les principales marques qui fabriquent ce genre de produit incluent LG, Panasonic, Philips, Sony et Vizio.

Qu’est-ce que le QLED ?

Le QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) utilise une technologie similaire à celle de l’OLED, mais avec quelques différences clés. En effet, ce type d’écran produit de la lumière grâce à des cristaux quantiques et non des matériaux organiques. À titre d’information, ceux-ci décrivent des particules microscopiques capables de convertir la lumière en couleurs précises et vives. Ils font des écrans QLED plus épais et moins flexibles que ceux de l’OLED. De ce fait, leur utilisation est limitée à uniquement certains types d’appareils tels que les téléviseurs.

En général, les TV QLED sont fabriquées par Sony, Hisense, TCL et Vizio. Dans la majorité des cas, ils sont associés à un filtre à boîte quantique intercalé entre le rétroéclairage et la dalle LCD. Celui-ci permet de doper la pureté ainsi que la luminosité des couleurs rouges et vertes qui représentent souvent les points faibles des téléviseurs LCD à rétroéclairage classique. De cette manière, les écrans QLD sont en mesure d’offrir un rendu plus proche de la réalité.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’OLED ?

L’avantage majeur des écrans OLED réside dans la profondeur de leurs niveaux de noir et dans l’uniformité de leurs angles de vue qui sont aussi suffisamment larges. Cette technologie est également appréciée pour la qualité de leur image pour les contenus HDR et pour leur grande réactivité. Elle est parfaite pour jouer à des jeux vidéo, car leur temps de réponse est quasi instantané.

Cependant, les écrans OLED présentent deux principaux inconvénients : la hausse de leur prix d’acquisition et la faiblesse de l’intensité de leur pic de luminosité. Aussi, ils ne sont pas dotés d’un filtre antireflet, ce qui peut être gênant lorsque vous l’utilisez dans une pièce éclairée.

Quels sont les avantages et les inconvénients du QLED ?

Les avantages des téléviseurs QLED découlent majoritairement des nanocristaux présents dans leur dispositif de rétroéclairage. Ceux-ci permettent d’afficher des couleurs plus vives et plus nuancées. Leurs images sont également plus lumineuses et leurs dalles équipées d’un filtre antireflet très efficace. Ces deux caractéristiques vous permettent de visionner vos contenus à tout moment de la journée. Les écrans QLED sont aussi connus pour leur prix plus abordable comparé à celui des téléviseurs OLED.

En ce qui concerne leurs inconvénients, ils résident dans la faiblesse de leur temps de réponse et dans le manque de profondeur de leurs noirs. De même, leur intensité lumineuse a tendance à saturer les couleurs, ce qui rend les images pas très naturelles. Néanmoins, ce défaut peut être corrigé par les réglages d’étalonnage et de calibrage du téléviseur.