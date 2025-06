Un écran 300 Hz signé Gentle Mates & TCL à prix canon

Un écran ultra-performant issu d’une collaboration inédite entre TCL et Gentle Mates fait son entrée sur le marché. Technologie avancée et accessibilité défissent bien ce moniteur gamer puissant à prix doux.

TCL et Gentle Mates franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration avec cet écran pensé pour les joueurs passionnés. Le 24G645 allie innovations technologiques et retour d’expérience de joueurs professionnels pour offrir une immersion totale. Avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 300 Hz, une dalle QD-Mini LED et un design sobre, ce modèle s’adapte à tous les styles de jeu. Proposé à un prix attractif, il rend les standards professionnels accessibles au grand public.

Une collaboration stratégique entre high-tech et Esport

Le lancement du TCL 24G645 n’est pas qu’un simple produit de plus sur le marché du gaming. Il incarne une rencontre stratégique entre deux univers : l’ingénierie de pointe de TCL et la connaissance terrain des joueurs professionnels de Gentle Mates. Ce partenariat a donné naissance à un moniteur pensé pour répondre aux exigences des gamers compétitifs et financièrement accessible. « Fondé sur la synergie de nos expertises, ce nouveau moniteur gaming concrétise notre partenariat stratégique », explique Patrick Boudinski, General Manager France chez TCL. En coulisses, cette coopération s’est traduite par plus d’un an de développement, où les retours concrets des joueurs ont façonné chaque aspect du produit.

Une technologie de pointe au service de la performance

Au cœur du 24G645, on retrouve une dalle QD-Mini LED de 7e génération, capable d’atteindre un pic de luminosité de 600 nits. Ce choix technologique permet une lisibilité optimale, même en pleine lumière, et un rendu des noirs particulièrement profond, précieux pour les FPS ou jeux d’ambiance. Le moniteur couvre également une gamme étendue de couleurs qui restitue plus d’un milliard de nuances pour une immersion visuelle maximale. Mais ce qui frappe surtout, c’est le taux de rafraîchissement de 300 Hz associé à un temps de réponse de 1 ms. De quoi séduire les joueurs les plus exigeants, à la recherche de fluidité et de réactivité lors de sessions intensives.

Design épuré, prix maîtrisé, lancement stratégique

Au-delà des performances brutes, TCL a soigné l’esthétique de son moniteur : lignes épurées, finition futuriste, support ergonomique. Le design ne se contente pas d’être attractif : il est pensé pour s’intégrer harmonieusement dans les setups des joueurs. Proposé à 329,99 €, le 24G645 s’aligne de manière compétitive face aux géants du secteur. Une réduction de 10 % est même disponible via le code « 10M8 ». TCL et Gentle Mates misent sur une distribution en grande surface spécialisée, notamment via Fnac et Darty, pour toucher un public large.

