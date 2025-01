CES 2025 : TCL réinvente la TV avec les fonctionnalités Gemini

in

TCL présente au CES 2025 ses nouveaux téléviseurs Google TV équipés de Gemini. Une expérience immersive et intelligente promet de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur écran.

Une maison connectée au cœur de l’écran

Lors du CES 2025, TCL a dévoilé ses nouveaux téléviseurs équipés de Gemini, la technologie qui redéfinit l’expérience utilisateur. Ces écrans, fruit d’un partenariat renforcé avec Google TV, transforment le téléviseur en un hub intelligent et personnalisé. Gemini permet au téléviseur d’afficher des informations adaptées aux besoins de chaque utilisateur. D’ailleurs, grâce aux capteurs de proximité, il peut passer automatiquement d’une image d’ambiance à un tableau de bord interactif. Celui-ci inclut la météo, l’actualité et un agenda familial.

Une collaboration TCL et Google TV qui fait ses preuves

Depuis 2015, TCL et Google collaborent pour améliorer l’expérience télévisuelle. En 2019, la première gamme Google TV a vu le jour, cela a révolutionné le marché. Depuis 2021, TCL est leader mondial en volume d’expéditions de téléviseurs sous Google OS.

Shaoyong Zhang, vice-président de TCL Industries, affirme : « TCL et Google partagent le même esprit pionnier et la même volonté d’améliorer sans cesse l’expérience utilisateur. » Cette vision commune se concrétise avec les avancées apportées par Gemini. Shalini Govil-Pai, VP et DG de Google TV, ajoute : « Nous entrons dans une nouvelle ère des possibles avec la télévision. »

Des téléviseurs pour une nouvelle génération

Avec l’assistant vocal amélioré, les utilisateurs bénéficient d’une reconnaissance vocale en plusieurs langues et de réponses précises. De plus, les micros longue portée permettent un contrôle vocal depuis n’importe quel endroit de la pièce. Ainsi, la télécommande devient presque obsolète. Les premiers téléviseurs Google TV équipés de Gemini arriveront sur le marché au début de l’année 2025. Le déploiement des nouvelles fonctionnalités se fera progressivement dans les mois suivants.

Ces écrans ne se contentent pas d’offrir une image exceptionnelle. Ils intègrent également des outils pour améliorer la vie quotidienne. Vous l’aurez compris ! TCL poursuit sa mission d’inspirer la grandeur et de placer l’innovation au service des utilisateur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



