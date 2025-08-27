Anticipez les tendances : voici les voitures qui seront de futures pièces de collection

Et si votre prochaine voiture devenait un trésor ? Oubliez les placements traditionnels, le vrai jackpot se cache peut-être dans votre garage ! Une voiture de collection s’y trouve peut-être ! Alors que l’ère électrique s’impose, certaines autos récentes ou insolites prennent déjà des airs de futures icônes.

Des voitures audacieuses aux sportives à moteur thermique, on vous révèle quels modèles misent juste… et pourraient valoir une petite fortune dans 10 ans. Pariez-vous sur la bonne carrosserie ?

BMW M535i

Si vous avez une BMW M535i en version E12 dans votre garage entretenez là, c’est une voiture de collection ! Et c’est la toute première génération de la série 5. Ces voitures sont incroyablement rares de nos jours. Et, en outre, une M535i était la meilleure série 5 de l’époque, pas un Next Best Thing.

La version suivante, la E28 M535i, devrait être un peu plus facile à trouver et se positionne en dessous de l’original, qui n’est plus très abordable. Elle possède un six cylindres en ligne de 3,4 litres (215 ch contre 282 ch pour la M5), une suspension M-Technic pour une meilleure tenue de route.

Peugeot 205 XS

Ensuite, la Peugeot 205 XS a un moteur de 1,4 litre avec un carburateur à double arbre à cames qui développe 85 chevaux. La XS a donc 30 ch de moins qu’une 1.6, mais les rapports courts permettent de tirer le meilleur parti des performances de cette petite voiture. De plus, elle ne pèse que 850 kg et la suspension est un peu plus souple. C’est pratique sur les routes secondaires cahoteuses qui conviennent si bien à la XS.

BMW E36 328i Sport

Pour suivre, la BMW E36 328i Sport est aussi devenue une voiture de collection tout à fait valable. Vous disposez d’un moteur de 2,8 litres de 190 ch – soit 92 ch de moins que la M3, mais il est toujours aussi souple et flexible. Sinon, en termes de look, elle est assez sportive comme son nom l’indique avec des pare-chocs, un aileron arrière et des bandes de frottement plus épaisses propres à la M3.

Renault 19 16v

Plus qu’une alternative aux Astras, Golfs et Escorts d’un segment supérieur à la Clio, la 19 dispose du moteur 1,8 litre 16 soupapes de 140 ch de la Clio, de sièges Recaros confortables, d’une carrosserie dessinée par Giugiaro et était disponible en version trois portes à hayon ou en version berline quatre portes « Chamade ». Cette voiture de collection est moins cher qu’une Clio Williams, mais plus difficile à trouver.

Citroën Saxo VTR

Par la suite, Citroën, le partenaire de PSA, a proposé sa Saxo la plus sexy en deux versions. Son moteur de 1,6 litre pour le modèle haut de gamme VTS se distingue par une culasse à 16 soupapes. Et le modèle VTR se contente de deux soupapes par cylindre. La puissance a ainsi été ramenée de 120 à 100 ch, mais avec seulement 935 kg à porter, la VTR offre toujours de bonnes performances et une maniabilité à toute épreuve.

Lancia Delta HF

Sinon, la légende de Lancia a commencé avec la performance de la Delta HF en 1983. Elle a reçu un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre et une traction avant, et a conduit à la Delta HF 4WD en 1986. Les deux sont d’excellents substituts, mais c’est la Delta HF qui remporte le prix de la meilleure alternative.

La HF 4WD est équipée d’un moteur turbo de 2,0 litres développant 163 ch et une transmission intégrale. Il n’y a pas d’arcs de cercle, mais la HF 4WD a un pedigree WRC. En effet, elle a remporté le championnat du monde des rallyes en 1987.

Ford Escort Mexico

Ensuite, la RS1600 était le summum de l’Escort Mk1. Avec son moteur à double arbre à cames et sa poussière d’homologation elle était incroyable. Mais l’Escort Mexico était ce qui se faisait de mieux lorsqu’elle a été lancée en 1970.

Construite pour célébrer la victoire de Hannu Mikkola et Gunnar Palm sur le rallye de la Coupe du monde Londres-Mexique 1970 au volant d’une RS1600, la Mexico a reçu la même carrosserie renforcée, la même suspension améliorée et le même look général que la RS.

Elle a été produite dans la même usine Ford Advanced Vehicle Operations dans l’Essex. Mais elle a abandonné l’astucieux double arbre à cames pour un 1,6 litre Kent à flux croisés plus abordable et moins complexe.

BMW E30 318is

Enfin, les prix de la E30 M3 ont grimpé en flèche il y a quelques années. C’est pourquoi c’est aussi devenue une voiture de collection. Mais si la 325i est techniquement la meilleure en termes de positionnement, la 318is est une alternative plus appropriée.

Construite seulement en 1991, elle est un peu plus légère qu’une 325iS (1125 kg) et dispose d’un moteur quatre cylindres plus vif. C’est plus conforme à l’esprit du sport automobile, alors que la 325i est une proposition plus soyeuse et plus luxueuse. À d’autres égards, les deux modèles sont étroitement liés.

