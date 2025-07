Ces voitures des années 90 à collectionner en allant de la Twingo à la Porsche Boxster !

Elles ont bercé notre jeunesse, fait tourner les têtes et marqué les routes à leur époque. Mais ces voitures des années 90 ne sont plus de simples souvenirs. Elles deviennent désormais de vraies pièces de collection.

Elles reflètent, en effet, une époque audacieuse où les constructeurs osaient. Et aujourd’hui, de plus en plus de passionnés cherchent à retrouver ces sensations brutes et designs singuliers. Mais quelles sont les meilleures voitures années 90 à collectionner sans hésiter ?

La Renault Twingo, star malicieuse des voitures années 90 à collectionner

Lancée en 1993, la Twingo dérange les codes avec sa bouille souriante. Elle invente une citadine astucieuse, modulable et pleine d’idées. Aujourd’hui, ses premières versions deviennent rares, surtout en coloris flashy d’origine. Sa simplicité fait d’elle une des voitures années 90 à collectionner les plus accessibles.

La Peugeot 106 GTi, mini sportive culte à redécouvrir

Sous ses airs sages, elle cache un véritable petit bolide. La GTi arrive en 1996 avec un 1.6 de 120 ch. Légère, agile, brutale si on insiste, elle enchante les puristes. Seuls quelques modèles ont réussi à traverser les années, ce qui renforce son aura culte.

La Peugeot 306 GTi, compacte nerveuse et recherchée

Apparue en 1993, la 306 offre une vraie version GTi en 1996. Son 2.0 16s atteint les 167 ch, sans fioriture. Elle colle à la route, avec un train avant acclamé par les journalistes. Ce modèle s’impose comme l’une des compactes les plus affûtées de son époque.

La Ford Escort RS2000, une icône rallye à préserver

La RS2000 revient en 1991 avec une transmission intégrale sur certaines versions. Son bloc 2.0 DOHC de 150 ch fait le travail. Et son look bodybuildé annonce clairement ses ambitions sportives. Pour les fans de rallye et d’esprit Ford Motorsport, celle-ci est l’une des excellentes voitures années 90 à collectionner.

La Ford Focus Zetec, l’alternative fiable

L’arrivée de la Focus en 1998 remplace l’Escort. Et sa version Zetec mise sur l’efficacité plutôt que la brutalité. Voilà pourquoi en plus d’être agréable à conduire, fiable et bien équipée, elle a vite séduit. Et aujourd’hui, elle devient une alternative pratique aux classiques plus onéreuses.

La Rover 220 Turbo, discrète mais pleine de punch

Sous son apparence bourgeoise, elle cache un turbo rageur. Son 2.0 développe jusqu’à 200 ch dès 1992. Elle déboule en silence sur le bitume, mais ne laisse personne indifférent. Et même peu connue, elle attire les amateurs de raretés efficaces.

La Vauxhall Calibra Turbo, aérodynamique et musclée

La Calibra impressionne dès 1990 par son Cx de 0.26. En version Turbo, elle adopte la transmission intégrale et 204 ch. Et son design racé fait encore tourner les têtes dans les rassemblements. Nul ne peut le nier, c’est une des typiques voitures années 90 à collectionner.

Elle débarque en Europe en 1998, après avoir conquis les amateurs japonais de conduite sportive. Son 1.8 VTEC grimpe à 190 ch sans recourir au turbo. Et son châssis affûté transforme chaque virage en moment de précision pure. Déjà culte au Japon, elle séduit aussi les collectionneurs français.

La Fiat Coupé, style Pininfarina et moteur explosif

Cette voiture a été dessinée par Chris Bangle et Pininfarina, elle est très originale. Son moteur 2.0 20 soupapes Turbo Plus produit 220 chevaux. Par ailleurs, son style extérieur est aussi marqué que sa conduite sportive. Fiat n’a pas souvent créé un modèle aussi audacieux, voilà pourquoi celle-ci est très recherchée par les collectionneurs.

La Toyota MR2 SW20, mini Ferrari à moteur central

Cette deuxième génération de MR2, arrivée en 1989, poursuit son succès tout au long des années 90. Et si elle fait partie des voitures années 90 à collectionner, ce n’est pas sans raison. En effet, grâce à son moteur central-arrière, elle se distingue vraiment des autres. De plus, les versions turbo japonaises développent jusqu’à 225 ch. Avec tout cela, elle reste la voiture préférée des puristes les plus exigeants.

La Volkswagen Corrado VR6, rare et audacieuse

Le Corrado marque une époque avec son VR6 en 1991. Ce V6 compact offre, en effet, 190 ch et une sonorité envoutante. De plus, sa ligne reste unique avec l’aileron actif à 120 km/h. On comprend donc pourquoi actuellement, elle est rare et très convoitée sur le marché.

La BMW 328i E36, élégance allemande à propulsion

Commercialisée entre 1994 et 1999, elle offre 193 ch via un six cylindres en ligne. Sa propulsion reste douce et précise. Et elle conjugue confort et sport sans compromis. Alors, collectionnez-la vite, car elle reste accessible aujourd’hui, mais plus pour très longtemps.

La BMW Z3, roadster star du cinéma des 90’s

D’abord révélée au grand public par l’agent 007 dans GoldenEye en 1995, elle gagne vite en notoriété. Mais son design élégant associé à une taille compacte séduit aussi les passionnés de belles mécaniques. Et côté moteur, la gamme s’étend du petit 1.8 jusqu’au 3.2 des versions M, plus sportives. Pour les amateurs des voitures à l’esprit roadster des années 90, elle est idéale.

La BMW Série 8, grand luxe signé V12 ou V8

Produite de 1990 à 1999, elle est une GT hors normes. V8 ou V12, elle incarne le luxe allemand. Ligne basse, phares escamotables, confort royal… tout y est. Et aujourd’hui encore, elle attire les collectionneurs au goût très affirmé.

La Mercedes SL R129, confort et classe intemporelle

Sortie en 1989, elle définit les années 90 Mercedes. Toit électrique, sièges chauffants, airbag : elle innove. Elle propose aussi des V8 et V12 en option. Un classique chic, au confort inimitable, non ?

La Porsche Boxster, la plus désirable des voitures années 90 à collectionner

Lancée en 1996, elle sauve Porsche d’une crise annoncée. Avec son flat-6 placé en position centrale arrière, elle offre un équilibre remarquable. Et si elle s’impose comme la plus aboutie des voitures années 90 à collectionner, c’est principalement par sa précision, son style et sa réputation.

