Renault Twingo électrique 2026 : Découverte en avant-première de la future citadine

Attendue en 2026, la nouvelle Renault Twingo électrique a fait sa première apparition en France.

La Renault Twingo électrique qui arrive en 2026 s’est laissée surprendre en plein essai sur les routes françaises. Le prototype camouflé laisse alors deviner des détails inédits. Et tout porte à croire que la petite citadine sera prête pour sa sortie prévue au printemps de l’an prochain.

Un design familier, mais déjà tourné vers l’avenir

Malgré son camouflage intégral, la nouvelle Renault reprend l’esprit du modèle iconique de 1993. Les lignes de cette Renault Twingo électrique de 2026 sont néanmoins modernisées. Elle arbore une calandre fermée, des poignées de porte classiques et un becquet arrière redessiné.

Cette voiture électrique a effectué ses premiers essais sur l’autoroute A13, près du centre d’essais Renault d’Aubevoye. Et elle a déjà affiché ses équipements quasi définitifs. On compte notamment des essuie-glaces opérationnels et une plaque « W » attestant de ses essais routiers.

En ce qui concerne l’habitacle de la Renault Twingo électrique 2026, on envisagerait un tableau de bord numérique de 7 pouces. En version haut de gamme, on aurait un écran central tactile de 10 pouces. On retrouverait aussi une banquette arrière coulissante que les citadins apprécieront particulièrement. Les finitions devraient, quant à elles, s’inspirer de la R5.

Combien coûte la Renault Twingo électrique ?

Sous son capot, ce nouveau modèle électrique de Renault embarquera un moteur de 85 CV signé Shanghai e-Drive. Il s’associera en outre à une batterie LFP de 30 kWh. La Twingo électrique bénéficiera alors d’environ 300 km d’autonomie selon le cycle WLTP. On a donc de quoi couvrir sans stress les trajets urbains et périurbains.

Produite en Slovénie dès l’automne 2025, la Renault Twingo électrique arrivera sur le marché au printemps 2026. Son tarif d’attaque (19 990 euros) la place sous la barre symbolique des 20 000 euros. Voilà un argument choc face à ses rivales directes comme la future Volkswagen ID.1 ou la nouvelle Dacia Spring. Renault frappe donc fort avec une citadine électrique séduisante, accessible et taillée pour conquérir le cœur des Européens.

