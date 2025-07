Kia EV2 : Voici l’aperçu de la citadine électrique en conditions réelles

On vous donne un petit aperçu de la Kia EV2 en conditions réelles lors de ses essais dans les Alpes !

La Kia EV2, aperçue en conditions réelles dans les Alpes, suscite déjà beaucoup d’enthousiasme. Ce petit SUV électrique, attendu pour 2026, se dévoile peu à peu lors d’essais grandeur nature en montagne. L’occasion de découvrir ses atouts techniques et son design pensé pour la mobilité urbaine et les trajets quotidiens.

Kia EV2, le SUV compact enfin aperçu en conditions réelles

Lors de ces essais, la nouvelle Kia confirme son positionnement dans le segment des petits SUV électriques. Avec environ 4 m de longueur, elle allie compacité et habitabilité grâce à un empattement optimisé. Son design affiche en outre des lignes dynamiques et une signature lumineuse distinctive. La plateforme E-GMP de la Kia EV2, aperçue en conditions réelles, annonce aussi une bonne tenue de route et un centre de gravité bas.

Côté motorisation, ce modèle propose par ailleurs deux options de batterie. D’une part, une version LFP de 42 kWh avec 300 km d’autonomie. D’autre part, une version NMC de 62 kWh qui atteint 440 km selon le cycle WLTP.

Le SUV bénéficie également d’une recharge rapide grâce à laquelle on passe de 10 à 80% en une trentaine de minutes. La Kia EV2 qu’on a aperçue en conditions réelles s’adapte ainsi aux trajets longs comme à un usage quotidien. L’intérieur, quant à lui, mise sur la modularité et la connectivité. Ajoutez à cela un système d’infodivertissement moderne ainsi que des aides à la conduite avancées.

Un SUV électrique accessible et adapté à la vie urbaine

Ce modèle vise à démocratiser l’électrique avec un prix estimé à moins de 25 000 euros. Il s’inscrit alors comme une alternative crédible face aux citadines thermiques et aux modèles hybrides. Comme on l’a aperçu dans les essais en conditions réelles, la Kia V2 a une forme compacte, donc adaptée aux villes européennes. Malgré tout, elle a assez d’espace pour une petite famille ou des escapades en week-end.

Ce SUV électrique illustre bien la volonté de Kia de proposer un véhicule polyvalent, performant et abordable. Il combine d’ailleurs autonomie, design soigné et technologies modernes. La Kia EV2, aperçue en conditions réelles dans les Alpes, s’annonce comme un acteur essentiel de la mobilité électrique à venir. On attend son lancement avec impatience.

