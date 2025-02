Kia dévoile trois nouvelles surprises électriques, et ça promet !

Le marché des véhicules électriques est en pleine effervescence, et Kia entend bien s’imposer avec ses nouvelles voitures électriques. Lors de son ‘EV Day’ fin février, la marque sud-coréenne dévoilera effectivement trois modèles innovants. Parmi eux, la Kia EV4 promet déjà un design moderne et des performances attractives.

Une nouvelle voiture électrique Kia rivale de la Tesla Model 3

Kia a déjà donné un aperçu de sa prochaine berline électrique, l’EV4. Elle viendra rivaliser directement avec la Tesla Model 3. Présentée sous forme de concept à l’automne 2023, cette berline tricorps adoptera un design élégant et aérodynamique. La voiture reste ainsi fidèle à la philosophie stylistique de la marque. Une déclinaison compacte à hayon pourrait également voir le jour pour séduire le marché européen.

Grâce à son expertise, Kia mise sur une autonomie compétitive et des technologies de pointe pour cette nouvelle voiture électrique. Nous avons toutes les raisons de penser que cette berline reposera sur la plateforme E-GMP. Le géant sud-coréen l’a déjà utilisée sur les EV6 et EV9. Cela promet donc une recharge ultra-rapide et une efficience énergétique optimale. Tous ces éléments devraient positionner l’EV4 comme une alternative crédible aux références actuelles du segment.

Un petit utilitaire électrique et un SUV urbain en approche

En plus de la nouvelle voiture Kia EV4, la marque sud-coréenne dévoilera un utilitaire électrique baptisé PV5. Conçu sur la nouvelle plateforme modulaire PBV (Platform Beyond Vehicle), ce modèle vise à révolutionner le segment des utilitaires électriques. Il pourrait être une alternative sérieuse aux Volkswagen ID.Buzz et Renault Trafic électrique. Cet utilitaire propose en outre une approche polyvalente adaptée aux professionnels comme aux particuliers.

La dernière voiture électrique que Kia introduira, c’est son nouveau concept baptisé EV2. Il viendra compléter sa gamme de SUV électriques. Ce modèle compact se positionnera sous l’EV3. Il viendra également concurrencer des citadines électriques abordables comme la Citroën ë-C3, la Renault 5 ou encore la future VW ID.2. Avec un prix estimé autour de 25 000 euros, l’EV2 pourrait séduire un large public. Il sera d’autant plus attrayant si Kia opte pour une production européenne permettant de bénéficier du bonus écologique en France.

L’attente est donc grande pour ces nouvelles annonces de voitures électriques Kia. La marque semble bien déterminée à renforcer son positionnement sur le marché électrique. On en saura davantage lors du EV Day, le 27 février !

