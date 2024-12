Que valent les SUV électriques de luxe face au froid et aux autoroutes ?

Beaucoup se posent des questions sur les limites des SUV électriques de luxe, notamment en ce qui concerne leur autonomie. En Norvège, des experts ont mené des tests sur trois SUV électriques de luxe dans des conditions hivernales extrêmes. L’enquête a mis en lumière l’impact du froid sur ces modèles. Voici les résultats de cette expérience grandeur nature.

Les limites des SUV électriques de luxe face à un froid glacial

Le test a pris place en Norvège, sur un parcours autoroutier de 194 kilomètres, avec une température extérieure de -5°C. L’objectif était de tester l’autonomie de trois SUV électriques de luxe : l’Audi Q6 E-tron, le Porsche Macan EV et le Polestar 3. Chaque véhicule a maintenu une vitesse de 120 km/h, avec une température intérieure constante de 21°C. Cela a permis de simuler des conditions réelles de conduite.

Les résultats ont mis en évidence les limites de ces SUV électriques de luxe. On a observé des pertes d’autonomie significatives par rapport aux valeurs que les constructeurs ont annoncées. Le Polestar 3, malgré sa consommation plus élevée (28,8 kWh/100 km), a conservé 57% de son autonomie théorique. L’Audi Q6 E-tron a préservé 64% de la sienne. Le Porsche Macan EV a maintenu 63% de son autonomie, malgré ses jantes plus grandes qui devraient impacter son efficacité énergétique.

Confort et efficacité, un compromis entre luxe et performances

Outre les limites sur l’aspect technique, le test a également évalué le confort de conduite des trois SUV électriques de luxe. La voiture électrique Polestar 3 s’est particulièrement distinguée par son confort de conduite. Elle a offert une grande stabilité et un silence remarquable grâce à son empattement plus long. Son habitacle raffiné et son faible niveau sonore ajoutent également au confort premium du véhicule.

De son côté, l’Audi Q6 E-tron présente un niveau sonore plus élevé, bien qu’il reste confortable. On a par ailleurs remarqué les limites du SUV électrique de luxe Porsche Macan EV. Même s’il est efficace sur le plan énergétique, il a montré que ses jantes plus grandes pouvaient réduire son confort. Cela impacte ainsi l’expérience de conduite. Ce test démontre donc que les conditions hivernales influencent considérablement la performance et le confort des véhicules électriques de luxe.

