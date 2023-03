Top des meilleures voitures électriques selon leur autonomie

Ceux qui souhaitent acheter une voiture électrique se préoccupent de plus en plus de son autonomie. La recharge n’étant pas aussi facile et rapide que celle d’un réservoir d’essence, l’autonomie est un facteur déterminant dans l’achat d’un VE.

Le temps où une voiture électrique ne parvenait pas à égaler l’autonomie d’un réservoir de carburant est révolu. En effet, l’autonomie des voitures électriques a considérablement augmenté ces dernières années, ce qui en fait un moyen de transport pratique pour tous les types de trajets, surtout si vous pouvez les recharger à la maison. Mais quels véhicules électriques iront le plus loin avec une charge ? Voici un aperçu des voitures électriques ayant la plus grande autonomie.

Polestar 3 : une autonomie de 600 km

Caractéristiques techniques Puissance : 489 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 5 secondes

Vitesse maximale : 225 km/h

Autonomie : 600 km

Le premier SUV de Polestar représente le troisième modèle de la marque. Toutefois, si l’on en croit la Polestar 2, la 3 risque de susciter des inquiétudes chez ses concurrents les plus établis.

La voiture électrique Polestar 3 vise le segment haut de gamme du marché des SUV électriques, avec des rivaux tels que la BMW iX dans son viseur. Partageant la même plateforme que le Volvo EX90, la 3 bénéficie d’une grande batterie de 107 kWh. Polestar affirme que cette unité permet une autonomie de 600 km. En outre, sa capacité de chargement de 250 kW assure un temps de charge rapide de 10 à 80 % en seulement 30 minutes.

À l’intérieur, la Polestar 3 bénéficie d’un confort luxueux et généreux. On trouve notamment un toit en verre panoramique, un éclairage d’ambiance, une caméra de stationnement à 360 degrés, des portes à fermeture souple, un système de filtration de l’air dans l’habitacle, des sièges arrière chauffants et un système stéréo Bowers & Wilkins à 25 haut-parleurs.

Excellentes performances

Design industriel attrayant

Un peu à l’étroit pour trois passagers arrière

Tesla Model 3 : une voiture électrique haut de gamme avec une autonomie de 602 km

Caractéristiques techniques Puissance : 337 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 3,3 secondes

Vitesse maximale : 225 km/h

Autonomie : 409 km à 602 km + Pilote automatique

La Tesla Model 3 se distingue par sa beauté et illustre parfaitement comment les voitures électriques peuvent surpasser leurs homologues à essence. Elle offre une conduite fluide et confortable. Tesla n’exagère certainement pas la distance que cette voiture peut parcourir avec une seule charge.

En effet, si la Model 3 constitue le modèle le moins cher de la firme, l’autonomie de la batterie n’est pas sacrifiée. Celle-ci permet de parcourir une distance de 409 à 602 km, d’atteindre une vitesse de pointe de 140 mph et de passer de 0 à 60 en 5,8 secondes. Ce modèle est équipé d’un seul moteur à propulsion arrière.

On retrouve également à bord les technologies propres à la marque. L’équipement standard comprend un système d’infodivertissement haute résolution de 15 pouces, un système d’entrée sans clé qui peut se connecter à votre téléphone. En outre, cette voiture électrique offre des sièges avant chauffants à 12 directions, quatre ports USB et une station d’accueil pour deux smartphones.

Alimentation électrique de

+ 250kW

Pas de support pour Android Auto ou Apple CarPlay

Recours trop fréquents à l’écran tactile plutôt qu’aux boutons

Ford Mustang Mach-E : jusqu’à 610 km d’autonomie

Caractéristiques techniques Puissance : 337 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 3,73 secondes

Vitesse maximale : 180 km/h

Autonomie : jusqu’à 610 km

Bien qu’elle soit très différente de son homonyme à moteur V8, la voiture électrique Mustang Mach-E établit une nouvelle référence en matière d’autonomie. Elle offre jusqu’à 610 km si vous choisissez le modèle Extended Range.

La gamme GT hérite de certaines des caractéristiques de la Mustang traditionnelle. En seulement 3,7 secondes, elle passe de 0 à 62 mph, une vitesse inférieure à celle de certaines de ses rivales. À l’intérieur, la Mustang Mach-E adopte un style un peu plus haut de gamme que certains autres modèles Ford. Elle comprend de série la climatisation bizone, une caméra de recul, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un écran tactile de 15,5 pouces et un tableau de bord numérique de 10,2 pouces.

Une autonomie exceptionnelle

L’accélération est instantanée

Freins sensibles

Pas très confortable

Hyundai Ioniq 6 : une autonomie de 429 km à 614 km

Caractéristiques techniques Puissance : 229 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 7,4 secondes

Vitesse maximale : 185 km/h

Autonomie : 614 km

Autre nouveauté, la Ioniq 6, une streamline à l’aérodynamisme aiguisé, a été lancée en 2022. Elle arrive sur le marché avec une autonomie de 614 km. Une statistique impressionnante si l’on considère que la Ioniq 6 n’est que la deuxième voiture électrique de la marque coréenne.

Et même si, vu de l’arrière, elle ressemble un peu à une Porsche série G, son design extérieur a été spécialement conçu pour favoriser l’efficacité. Cela dit, pour atteindre l’autonomie annoncée de 614 km, les acheteurs doivent ajouter des roues de 18 pouces et des rétroviseurs latéraux numériques. La recharge ne prend que 18 minutes avec un chargeur de 350 kW.

La Hyundai Ioniq 6 peut sembler très différente de la Ioniq 5, plusieurs fois récompensée, au premier coup d’œil. Mais si vous enlevez la carrosserie élégante de la berline, vous verrez rapidement que les deux voitures sont assez similaires là où cela compte le plus.

Un nouveau design spectaculaire qui fait tourner les têtes

Dotée d’une technologie avancée

Pas aussi pratique que ses rivales

Son design épuré rend l’habitacle étroit, surtout à l’arrière.

BMW i7 : une voiture électrique de 625 km d’autonomie

Caractéristiques techniques Puissance : 544 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 4,7 secondes

Vitesse maximale : 240 km/h

Autonomie : jusqu’à 625 km

Pour la première fois, la berline exécutive phare de BMW est disponible en version tout électrique. Contrairement à ses principales rivales, la Tesla Model S et la Mercedes EQS, la nouvelle i7 partage sa plateforme avec une sœur à moteur thermique, la Série 7 .

La berline a immédiatement fait parler d’elle grâce à une autonomie notable pouvant atteindre 625 km. BMW a également fait preuve d’intelligence dans la conception de la batterie. Elle est ultra mince pour éviter toute intrusion dans l’habitacle, un élément essentiel de toute voiture de luxe.

Et une autonomie aussi impressionnante n’est pas le seul attribut louable. En effet, la nouvelle i7 dispose d’une série de systèmes technologiques innovants, dont un écran de cinéma de 31,3 pouces pour les passagers arrière.

La recharge se fait en toute simplicité grâce à la capacité de charge de pointe de 195 kW de BMW, ce qui signifie qu’une charge de 10 à 80 % devrait prendre un peu plus de 30 minutes.

Un confort et des performances exceptionnelles

Remarquablement facile à conduire

Moins d’autonomie que ses concurrents

BMW iX – autonomie 630 km

Caractéristiques techniques Puissance : 611 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 5 secondes

Vitesse maximale : 200 km/h

Autonomie : 630 km

L’iX est le SUV électrique phare de BMW, et bien que cette voiture soit tout sauf compacte, elle peut se vanter d’avoir une autonomie de 630 km. Il est vrai que le style de l’iX est quelque peu discutable, mais il n’y a aucune raison de discuter de ses capacités.

Bien que l’iX soit un SUV de 2,4 tonnes, ses performances sont exactement celles que l’on attend d’une BMW. En effet, même la xDrive40, la moins puissante, accélère de 0 à 62 mph en 6,1 secondes, tandis que la xDrive50 réduit ce temps à 4,6 secondes. Les deux versions ont une vitesse de pointe de 124 mph.

Vous pouvez également injecter l’esprit des légendaires voitures M de BMW dans l’iX entièrement électrique en optant pour le modèle M60. Cette variante de 611 chevaux passe de 0 à 62 mph en seulement 3,8 secondes, et atteint une vitesse de pointe de 155 mph. Toutes les variantes de l’iX sont équipées de deux moteurs et d’une transmission intégrale. Deux écrans incurvés de 14,5 pouces mettent en valeur le dernier système iDrive de BMW, qui est l’un des systèmes d’infodivertissement les plus élégants du marché.

Véhicule électrique puissant

Intérieur futuriste et tendance

Son style ne plaira pas à tout le monde

Modèle haute performance M60 assez cher.

Mercedes EQE : une autonomie de de 518 km à 634 km

Caractéristiques techniques Puissance : 288 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 2,5 secondes

Vitesse maximale : 210 km/h

Autonomie : 634 km

La Mercedes EQE est une berline entièrement électrique équivalente à la Classe E dans la gamme de la marque. Elle utilise la plateforme EVA2 partagée avec le modèle phare EQS .

Cela signifie une autonomie annoncée de 634 km, en utilisant un seul moteur de 288 ch et 530 Nm de couple monté sur l’essieu arrière. La grande batterie et la forme glissante signifient que l’EQE fait partie des voitures électriques à plus grande autonomie que vous pouvez acheter. La EQE bénéficie également d’une recharge rapide de 170 kW qui prend environ 33 minutes pour compléter une charge de 10 à 80 % – et sur cette voiture particulière, cela représente une autonomie significative.

Très confortable

Grande autonomie

Dégagement arrière et visibilité médiocres

Pas aussi rapide que Tesla

Tesla Model S : autonomie 634 km

Caractéristiques techniques Puissance : 1000 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 2,5 secondes

Vitesse maximale : 347 km/h

Autonomie : 634 km

Jusqu’à l’arrivée de la Mercedes EQS, la Tesla Model S était le roi incontesté de l’autonomie des VE. Elle approche maintenant de son 10e anniversaire, mais un flux constant de mises à jour au cours de la dernière décennie signifie qu’elle se bat toujours pour sa position avec les meilleurs dans le domaine. Tesla affirme que la version la plus longue de sa berline électrique peut désormais parcourir plus de 652 km par charge.

Il existe également une variante plus puissante à trois cylindres de 1 020 chevaux, appelée Plaid, qui, selon Tesla, peut parcourir jusqu’à 634 km entre deux charges.

La Model S comprend également le système Autopilot de série. Une vitesse de pointe de 249 km par heure et un temps de 0 à 60 de 3,1 secondes sont au programme. La Model S Plaid, plus chère, la bat, avec un temps de 0 à 60 de 1,99 seconde et une vitesse de pointe de 200 mph.

Grande autonomie pour un VE

Grande accélération

Cher à l’achat

Pas si impressionnant dans les virages

Mercedes EQS : une autonomie impressionnante de 783 km

Caractéristiques techniques Puissance : 333 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 6,2 secondes

Vitesse maximale : 210 km/h

Autonomie : jusqu’à 783 km

La SUV EQS est une voiture imposante intégrant les dernières technologies et un luxe haut de gamme. En outre, elle revendique une autonomie parmi les plus impressionnantes de toutes les voitures électriques.

Sa batterie de 107,8 kWh peut se charger à 200 kW. Donc, si vous pouvez mettre la main sur un chargeur capable d’atteindre de telles vitesses, vous pouvez charger l’EQS à 80 % en un peu plus d’une demi-heure. Il s’agit d’un moteur électrique de 355 ch et 568 Nm. Cependant, en raison de son poids supplémentaire et de son aérodynamisme réduit, il ne parvient pas à égaler l’efficacité de la voiture la plus élégante de sa catégorie. L’intérieur étant spacieux, vous pouvez vraiment vous étirer et vous détendre dans votre siège semblable à un fauteuil.

Maniabilité

Puissance jusqu’à 385 kW

Prix élevé

Poids élevé

Lucid Air Dream Edition : une voiture électrique d’une autonomie 836 km

Caractéristiques techniques Puissance : 933 chevaux

De 0 à 100 km/h : en 2,5 secondes

Vitesse maximale : 270 km/h

Autonomie : 883 km

La Lucid Air a détrôné la Tesla Model S en tant que championne des longues distances (du moins pour l’instant). Bien que l’édition Air Dream qui offrait 750 km d’autonomie soit en rupture de stock, la Grand Touring avec transmission intégrale et roues de 19 pouces n’est pas loin derrière avec 737 km d’autonomie. Même les versions inférieures de l’année-modèle 2023 (Touring et Pure) ont une autonomie de plus de 643 km.

Mais l’autonomie n’est pas la seule chose que le Lucid Air a à offrir. La gamme Dream Edition développe jusqu’à 1 111 chevaux et permet de passer de 0 à 60 en 2,7 secondes. Le Grand Touring, quant à lui, développe 819 chevaux dans sa configuration longue portée, pour un temps de 0 à 60 en 3 secondes. Les deux voitures ont la même vitesse de pointe de 168 mph, une charge de 300 kW et une fonction d’assistance au conducteur basée sur le LiDAR qui peut être mise à jour par liaison radio.

