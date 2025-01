Hyundai se lance dans les microcars électriques avec TVS !

Hyundai se lance dans le marché des microcars électriques en partenariat avec TVS Motor. Ensemble, ils développent des véhicules à trois et quatre roues, adaptés aux besoins de l’Inde et au-delà. Ces mini voitures électriques ont le potentiel de transformer le transport urbain avec des solutions innovantes et accessibles.

Des microcars électriques Hyundai adaptés aux besoins locaux

Lors du Bharat Mobility Global Expo 2025, Hyundai et TVS ont présenté deux concepts de micro-mobilité. On a, d’une part, l’E3W à trois roues qui modernise l’auto-rickshaw avec plus de sécurité et de polyvalence. D’autre part, on retrouve l’E4W à quatre roues qui s’inspire de l’e-rickshaw. Il possède un pare-brise élargi ainsi qu’un plancher plat, et propose une accessibilité pour fauteuils roulants. Hyundai les a conçus pour répondre aux besoins spécifiques de l’Inde tout en étant pratiques et inclusifs.

Ces deux microcars électriques de Hyundai résistent en outre aux conditions climatiques difficiles. De fait, ils se composent de matériaux qui ne craignent pas l’eau et des peintures spéciales qui limitent la transmission de chaleur. Cette attention aux détails montre que Hyundai et TVS souhaitent offrir des solutions de transport urbain adaptées à des environnements spécifiques. Ils garantissent aussi une expérience de conduite confortable et sécuritaire.

Une collaboration stratégique avec un potentiel global

Hyundai se distingue sur le marché des microcars électriques en s’associant à TVS pour allier innovation, design moderne et adaptation locale. Le constructeur sud-coréen gère la conception et la technologie des véhicules. De son côté, TVS se charge de la production et de la commercialisation en Inde. Ce partenariat permet à Hyundai de se diversifier et d’explorer de nouveaux segments tout en répondant aux besoins du marché indien.

Les détails techniques et la date de lancement des microcars électriques de Hyundai n’ont, par ailleurs, pas encore été dévoilés. En revanche, le géant sud-coréen et TVS comptent bien tester le potentiel de ces véhicules à l’international. Cela vaut surtout pour le modèle à quatre roues. Cette initiative pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les mini voitures électriques. Elle pourrait d’ailleurs ouvrir une alternative pratique et écologique pour les déplacements urbains.

