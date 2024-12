Un constructeur britannique dévoile une microcar électrique insolite de 3 places !

La marque britannique Mika prépare un étrange modèle de microcar électrique avec 3 places. Ce véhicule compact, léger et pratique, affiche une autonomie impressionnante et un prix abordable. Avec un design innovant et un accent sur la sécurité, Mika veut concurrencer des microcars populaires comme la Microlino, la Fiat Topolino ou la Citroën Ami.

Une étrange microcar électrique avec 3 places signée Mika

La future micro-voiture électrique de Mika se distingue dès le premier coup d’œil par son design unique. Bien qu’il s’inspire de véhicules urbains compacts, le constructeur britannique a choisi de sortir des sentiers battus. Il souhaite proposer un modèle aux lignes modernes et audacieuses. Avec sa taille de seulement 3,4 mètres de long et son poids de 450 kg, ce véhicule pourra se faufiler aisément dans les rues étroites des villes.

En termes de performances, cette étrange microcar électrique 3 places n’a pas à rougir face à ses concurrentes. Avec un moteur de 40 cv, elle atteint une vitesse de pointe de 90 km/h, ce qui la rend parfaitement adaptée à la circulation urbaine. De plus, elle promet une grande maniabilité, idéale pour les trajets courts. Un autre point fort est l’ajout d’un siège supplémentaire par rapport aux véhicules existants sur le marché. Cette Mika transporte ainsi jusqu’à trois personnes. C’est un atout pour les familles ou les petites sorties entre amis.

La sécurité et l’autonomie au cœur du projet

Contrairement à d’autres modèles, la microcar électrique 3 places de Mika met un accent particulier sur la sécurité. Le constructeur a choisi un composite léger pour la structure de la voiture. On reconnaît ce matériau pour sa robustesse et on l’utilise dans la fabrication de véhicules comme la Lotus Elise. Cette structure, composée de pultrusions, permet de garantir une rigidité optimale, ce qui protège mieux en cas de collision. Pour absorber les chocs, on retrouve des sections compressibles à l’avant et à l’arrière.

Cette étrange microcar électrique 3 à places s’équipera par ailleurs d’une batterie de 16 kWh qui offre une autonomie de 125 km. Les utilisateurs peuvent opter pour une batterie de 32 kWh, qui permettra de doubler cette autonomie pour atteindre 250 km. Avec un prix d’achat avoisinant les 18 000 euros, cette micro-voiture devient une alternative très compétitive face aux autres modèles électriques d’entrée de gamme. Mika présentera un prototype en 2025.

