Cette voiture électrique s’emboîte comme un chariot de supermarché

La start-up lyonnaise Metacar fait sensation avec son concept innovant : la voiture électrique Kiwee. Cette auto biplace propose une solution de transport urbain réinventée. Elle allie praticité, écologie et simplicité d’utilisation. L’idée ? Une mini-voiture capable de s’emboîter comme un chariot de supermarché. Elle optimise ainsi l’espace urbain et les coûts liés à la redistribution des véhicules.

Kiwee, une voiture électrique au design unique

Les voitures Kiwee sont différentes des autres. De fait, elles s’emboîtent aisément les unes dans les autres. Elles permettent ainsi de libérer de l’espace de stationnement tout en facilitant la gestion des flottes d’autopartage. Metacar a conçu cette petite voiture électrique pour des trajets courts et elle est idéale pour les déplacements urbains ou semi-urbains.

Par ailleurs, le système d’emboîtement de la voiture électrique Kiwee s’inspire des wagons de train. Il permet de déplacer plusieurs véhicules à la fois pour gagner du temps. On peut même garer plusieurs Kiwee dans un même espace de stationnement avec une seule borne de recharge pour six voitures. Ceci fournit une solution efficace pour les villes densément peuplées. D’ailleurs, cette auto est aussi pratique dans les zones rurales, où on a peu d’espace et d’infrastructures de recharge.

La Citroën AMI s’est-elle trouvée une concurrente ?

La mini-voiture électrique Kiwee est compacte et son autonomie s’élève à 60 km. Avec ces caractéristiques, elle vise à répondre aux besoins de mobilité du dernier kilomètre. De plus, elle a une vitesse maximale de 45 km/h. En ajoutant cela à sa petite taille, elle est idéale pour circuler dans les centres-villes ou les zones périurbaines.

#LesVraiesVoixQuiFontRoulerLaFrance – Metacar, avec son concept Kiwee, veut repenser l’autopartage avec une solution de micro-mobilité où de petites voitures, légères et sans permis, s’emboîtent les unes aux autres façon chenille !



On en parle avec Valéry Cervantes, DG et… pic.twitter.com/GVeNpr5alJ November 7, 2024

En outre, comme la Citroën AMI, on peut la conduire avec le permis AM. Par conséquent, elle est accessible à un plus large public. Ce concept 100% électrique mise sur l’éco-conception, avec des matériaux réutilisables et une approche circulaire. Avec son financement participatif en cours, la voiture électrique Kiwee pourrait devenir un incontournable des villes modernes à partir de 2026.

Pour conclure, Kiwee est bien plus qu’un simple moyen de transport. Elle incarne une nouvelle vision de la mobilité partagée, plus économe en espace et en ressources. Elle s’intègre harmonieusement dans le paysage urbain tout en offrant une solution pratique et écologique. Tout ceci fait de cette auto électrique une véritable innovation à suivre de près.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.