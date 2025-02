J’ai testé la caméra extérieure connectée Tycam Guard de Delta Dore ! Peut-elle véritablement allier performance, simplicité et tranquillité d’esprit ?

La Tycam Guard de Delta Dore est une solution de sécurité qui se veut être performante, réactive et intelligente. Elle semble imposer son style : un design robuste, une conception soignée et des promesses alléchantes en matière de protection. Mais sur le terrain, est-elle réellement à la hauteur ? Il faut la tester dans des conditions réelles pour le savoir.

Quand j’ai découvert la Tycam Guard, j’ai tout de suite compris qu’on était loin d’une simple caméra de surveillance basique. Conçue pour une protection avancée, elle promet une combinaison de détection intelligente, une qualité d’image Full HD et une intégration fluide avec l’écosystème Delta Dore. L’idée ? Offrir une solution efficace, intuitive et personnalisée pour sécuriser son domicile. Mais que vaut-elle vraiment au quotidien ? J’ai pris le temps de l’observer sous tous les angles pour vous livrer mon verdict.

Caractéristiques techniques

Alimentation : Secteur ou PoE (100-240V)

: Secteur ou PoE (100-240V) Utilisation : Extérieure

: Extérieure Certification : IP67 (résistance aux intempéries)

: (résistance aux intempéries) Résolution vidéo : Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels)

: Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) Angles de vue : 127° de couverture, 107° horizontal, 56° vertical

: 127° de couverture, 107° horizontal, 56° vertical Portée de la vision nocturne : Jusqu’à 30 mètres, avec mode couleur et projecteur LED intégré

: Jusqu’à 30 mètres, avec mode couleur et projecteur LED intégré Détection intelligente : Détection d’humains et de véhicules avec alertes vidéo en temps réel

: Détection d’humains et de véhicules avec alertes vidéo en temps réel Audio bidirectionnel : Fonction interphonie via l’application Tydom

: Fonction interphonie via l’application Tydom Puissance de la sirène intégrée : 90 dB

: 90 dB Stockage sécurisé : Carte SD 32 Go cryptée incluse, avec flux vidéo sécurisé via TLS 1.3

: Carte SD 32 Go cryptée incluse, avec flux vidéo sécurisé via TLS 1.3 Compatibilité : Nécessite une box Delta Dore pour la gestion via l’application Tydom

: Nécessite une box Delta Dore pour la gestion via l’application Tydom Streaming en direct : Surveillance 24h/24 et 7j/7 avec notifications sur smartphone et tablette

: Surveillance 24h/24 et 7j/7 avec notifications sur smartphone et tablette Température de fonctionnement : -30 °C à 60 °C

: -30 °C à 60 °C Dimensions : 191 mm x 73 mm x 90 mm

Design et qualité de fabrication

La Tycam Guard de Delta Dore arbore un style à la fois discret et robuste. Son allure épurée lui permet de s’intégrer facilement à n’importe quelle façade sans dénaturer l’esthétique de la maison. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette apparence sobre se cache une véritable forteresse technologique.

Avec sa certification IP67, cette caméra de sécurité connectée est conçue pour affronter les pires conditions météorologiques. Pluie, vent, poussière, elle encaisse sans broncher. Ce niveau de résistance est rassurant, d’autant plus que Delta Dore la garantie pendant cinq ans. C’est la preuve de la confiance de la marque en la fiabilité de son produit.

D’ailleurs, l’installation s’est révélée plus simple que je ne l’imaginais. Grâce à son système de fixation bien pensé, j’ai pu l’installer sans difficulté sur mon mur extérieur. Une fois en place, elle inspire immédiatement un sentiment de sécurité. De plus, la présence d’une LED intégrée pour la vision nocturne en couleur est un vrai plus. Non seulement elle améliore la visibilité dans l’obscurité, mais elle joue aussi un rôle dissuasif face aux intrus potentiels. Un détail qui fait toute la différence lorsqu’on cherche une solution de surveillance efficace et rassurante.

Qualité d’image et vision nocturne

La Tycam Guard de Delta Dore offre une résolution Full HD 1080p avec un angle de vision de 130°. Peu importe l’endroit où vous la placez, elle assure une couverture étendue, ce qui limite les angles morts et optimise la surveillance.

La vision nocturne, elle, est particulièrement impressionnante. De nuit, elle est capable de fournir des images en couleur avec une portée allant jusqu’à 30 mètres. Grâce à son projecteur LED intégré, le rendu est clair, précis et surtout beaucoup plus exploitable en cas d’incident.

Une détection intelligente qui fait toute la différence

Grâce à une IA embarquée, la Tycam Guard de Delta Dore distingue efficacement les humains et les véhicules. Elle évite ainsi les notifications inutiles causées par le passage d’animaux ou de simples variations de lumière. De plus, les utilisateurs peuvent définir jusqu’à quatre zones de détection personnalisées et des lignes de franchissement pour une surveillance ciblée.

Dès qu’une activité suspecte est détectée, je reçois immédiatement une notification sur l’application Tydom. Celle-ci est accompagnée d’une vidéo pour vérifier la situation en un coup d’œil. Cette réactivité renforce le sentiment de sécurité au quotidien.

Fonctionnalités de dissuasion, intégration et stockage des données

La caméra connectée est équipée d’une sirène intégrée de 90 dB et d’un système d’interphonie accessible via l’application Tydom. Ces fonctionnalités permettent non seulement de dissuader les intrus, mais aussi de communiquer directement avec eux si nécessaire.

Côté intégration, la Tycam Guard fonctionne parfaitement avec le système d’alarme Tyxal+ de Delta Dore. En cas de détection de mouvement suspect, la caméra peut déclencher un enregistrement vidéo et activer d’autres dispositifs de sécurité connectés. L’application Tydom offre une interface intuitive pour gérer l’ensemble du système. Elle permet de créer des scénarios personnalisés et de contrôler divers aspects de la maison connectée.

Les enregistrements vidéo, eux, sont stockés localement sur une carte SD cryptée de 32 Go qui offre jusqu’à 8 jours de stockage en continu. Les données sont hébergées dans des centres de données en France. Cela assure une conformité avec le RGPD et garantit la confidentialité des informations personnelles.

Performances

Lors des tests, la Tycam Guard a démontré une excellente qualité d’image, tant de jour que de nuit. La détection intelligente s’est également avérée précise, avec une capacité notable à différencier les humains des autres sources de mouvement. Elle est particulièrement efficace pour réduire les fausses alertes.

Quant à la sirène intégrée et au projecteur LED, ils se sont révélés efficaces pour dissuader les intrus lors des simulations d’intrusion. Enfin, l’application Tydom offre une expérience utilisateur fluide, avec des notifications rapides. Elle permet la visualisation des enregistrements ou du flux en direct sans latence significative.

