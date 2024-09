Delta Dore : des solutions intelligentes pour un hiver confortable

Delta Dore, spécialiste du logement connecté, propose trois dispositifs intelligents pour améliorer le confort thermique en hiver et réduire la consommation énergétique. Pionnier du logement connecté depuis plus de 50 ans, il associe innovation technologique et engagement pour la transition énergétique. Avec 5,5 millions de produits par an, Delta Dore répond aux besoins d’un marché en pleine mutation, où économies d’énergie et confort se conjuguent harmonieusement.

Tywell : la gestion bioclimatique au service de l’efficacité énergétique

Le groupe investit 9 % de son chiffre d’affaires en recherche et développement chaque année afin de proposer des solutions toujours plus performantes et respectueuses de l’environnement. Delta Dore se distingue avec Tywell, une solution connectée qui intègre la gestion bioclimatique automatique. Grâce à un algorithme breveté, Tywell pilote les volets selon trois variables. Ce sont la température extérieure, la température intérieure et le niveau d’ensoleillement. Ce système permet de gérer de manière optimale la consommation d’énergie et d’ajuster le chauffage en fonction des conditions climatiques. Tywell est également compatible avec un service météo ou des sondes de température. Cela garantit un fonctionnement précis quelle que soit la saison.

Delta Dore démontre ici son engagement pour une sobriété énergétique positive. Ce produit facilite la réduction des dépenses énergétiques et maintient un confort intérieur maximal. L’automatisation de la gestion des volets et du chauffage assure une consommation ajustée au plus près des besoins réels du logement.

Tymoov Solar : un pilotage intelligent des volets grâce à l’énergie solaire

Avec Tymoov Solar, Delta Dore propose une motorisation des volets autonome et écologique. Alimentée par une batterie qui se recharge via un panneau photovoltaïque, cette solution ne nécessite aucun câblage intérieur pour une installation rapide et facile. Elle est capable de fonctionner pendant 50 jours sans apport lumineux. Tymoov Solar se connecte à la box Tydom pour automatiser le pilotage des ouvrants.

Cette automatisation permet d’optimiser l’utilisation des volets en période de forte chaleur ou de froid, pour conserver la fraîcheur ou la chaleur à l’intérieur du logement. Connectée à une box maison ou un gestionnaire bioclimatique, les volets roulants sont un véritable atout en hiver. Ils permettent de profiter au maximum du soleil en journée et de conserver la chaleur intérieure le soir. Cette gestion intelligente des volets contribue à la baisse des coûts de chauffage.

Tybox : le thermostat connecté pour un chauffage sur-mesure

Delta Dore propose le thermostat connecté Tybox, un allié indispensable pour piloter le chauffage de façon précise et intuitive. En lien avec la box Tydom, ce thermostat adapte le chauffage selon les moments de la journée, les pièces occupées ou les absences, sans compromis sur le confort des habitants. Le thermostat connecté est un allié de choix pour piloter le chauffage et réduire la consommation énergétique du foyer.

Disponible en pack avec différents récepteurs, Tybox permet une gestion optimisée du chauffage pièce par pièce. Cela contribue à une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques. Ce thermostat connecté est éligible à la prime « Coup de pouce Thermostats ». Il permet une aide financière allant jusqu’à 624 euros pour l’installation de systèmes de régulation connectés avant 2027.

Ainsi, grâce à Tywell, Tymoov Solar et Tybox, Delta Dore continue de placer l’innovation au cœur de son offre. Elle souhaite faciliter la gestion énergétique des foyers et améliorer leur confort. Ces solutions s’inscrivent dans une vision durable du logement connecté, où chaque innovation contribue à un mode de vie plus écoresponsable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

