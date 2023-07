Thermostats connectés : automatisation et interopérabilité

Les thermostats connectés peuvent vous aider à gérer de façon optimale votre consommation d’énergie. Ils vous seront certainement utiles si vous avez besoin de contrôler à distance la température de votre maison.

Depuis quelques années, les systèmes domotiques ont le vent en poupe sur le territoire français. Les scientifiques et les fabricants ne cessent de développer de nouvelles technologies permettant de rendre un logement plus intelligent. Ainsi, il est aujourd’hui relativement facile de trouver des solutions pertinentes pour réduire ses factures de chauffage et pour améliorer le confort dans son habitation.

Les thermostats connectés font justement partie des dispositifs les plus indispensables pour l’automatisation et l’interopérabilité des systèmes domotiques. Reliés à une connexion internet, ils vous donnent la possibilité de contrôler à distance vos appareils de climatisation. Il vous suffit d’utiliser une application mobile dédiée installée sur votre smartphone pour profiter des avantages accordés. Vous n’êtes pas encore sûr d’en acheter un ou n’arrivez pas à choisir parmi les divers modèles de thermostats connectés proposés ? Balayez tous vos doutes et découvrez les critères de choix à prendre en compte dans cet article !

Pourquoi opter pour un thermostat connecté ?

L’un des principaux avantages des appareils domotiques est leur grande facilité d’utilisation. De plus, ces dispositifs sont dotés de plusieurs fonctionnalités vous permettant d’ajuster le niveau de confort dans les différentes pièces de votre maison.

Les thermostats connectés, par exemple, vous donnent la possibilité de programmer et de contrôler vos systèmes de chauffage à distance. Ils vous permettent de suivre de près votre consommation électrique ou de gaz et de réduire vos factures énergétiques jusqu’à 25 %. Par ailleurs, ils sont capables de s’adapter à votre mode de vie en analysant préalablement vos paramètres et vos habitudes. Ainsi, ils sont en mesure de prendre automatiquement des décisions lorsque certaines conditions à l’intérieur de votre logement sont réunies.

En outre, ce type de dispositif peut être piloté à distance grâce à une application intuitive spécialement conçue pour cet effet. Certains modèles sont également équipés de systèmes de géolocalisation leur permettant de détecter votre présence lorsque vous vous approchez de votre maison. Ainsi, ils peuvent réguler la température de vos pièces avant votre arrivée et vous procurer un confort optimisé.

De plus, les thermostats connectés sont généralement faciles à installer et à paramétrer. Vous pouvez même réaliser le processus vous-même en utilisant un tournevis pour fixer le boîtier. Selon certains experts, vous pouvez obtenir un retour sur investissement dès les deux premières années suivant l’adoption de ce système. Il s’agit d’un véritable outil intelligent qui est à la fois performant, pratique et simple à contrôler. Vous n’avez juste qu’à choisir judicieusement le modèle que vous comptez intégrer à votre maison.

Pour trouver le meilleur thermostat connecté adapté à vos besoins, vous avez intérêt à prendre en compte certains critères de sélection. Vous devez notamment veiller à ce que l’appareil soit compatible avec votre système de chauffage : électrique, gaz, fioul, bois, etc. Il est également nécessaire de s’assurer que le dispositif peut fonctionner sous un réseau wifi. Cette caractéristique est primordiale si vous voulez pouvoir contrôler votre thermostat connecté à distance.

De même, vous avez intérêt à vous préoccuper des fonctionnalités majeures de l’outil. Certains modèles sont notamment dotés d’assistants vocaux, de systèmes de géolocalisation, de technologies d’autoapprentissage, etc. Il existe également ceux qui sont équipés de fonction tactile afin de vous assurer une facilité de manipulation accrue. En outre, vérifiez si le thermostat connecté propose un bilan de consommation vous permettant d’ajuster plus intelligemment les réglages de votre chauffage.

Par ailleurs, il est conseillé d’opter pour les modèles qui prennent en compte plusieurs éléments pour réguler automatiquement la température. Ceux-ci peuvent notamment considérer l’humidité, l’ouverture ou la fermeture des fenêtres, la météo, la présence de personnes dans la maison, etc. Enfin, n’oubliez pas de vérifier les tarifs appliqués et de comparer au moins deux offres avant de décider. En général, un thermostat connecté coûte entre 70 euros et 400 euros selon les caractéristiques de l’appareil. Il faut également prendre en compte le coût d’installation si vous comptez contacter un technicien qualifié.

Qu’en est-il des aides disponibles ?

Si vous confiez la tâche à un professionnel certifié RGE, vous pouvez avoir droit à une aide financière octroyée par l’État. Il est notamment possible de bénéficier d’une TVA à taux réduit, de la Prime énergie ou du Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE). De plus, en recourant à un technicien qualifié, vous vous assurez que l’installation se réalise selon les normes en vigueur et les règles de l’art.