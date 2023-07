Les thermostats connectés sont-ils vraiment utiles ? Avantages et inconvénients

Les thermostats intelligents offrent de nombreux avantages évidents. Leur apparence attrayante et leur accès à distance via un smartphone permettent de réaliser des économies sur les factures d’énergie. Toutefois, chaque médaille a son revers. Ainsi, est-ce que les thermostats connectés sont vraiment utiles ?

Économies d’énergie

Les thermostats connectés sont utiles puisqu’ils permettent tout d’abord d’économiser de l’argent. En outre, ils peuvent réduire votre consommation électrique d’environ 10 %, ce qui se traduit par des épargnes sur votre facture d’électricité.

Les modèles « apprenants », tels que le Nest Learning Thermostat, offrent des réglages plus précis en fonction de votre emploi du temps. Cela permet de minimiser les pertes d’énergie.

Facilité d’utilisation

Un autre avantage qui fait que les thermostats connectés sont utiles, c’est leur facilité d’utilisation. Ils simplifient le contrôle de votre climatisation, que ce soit manuellement ou via des commandes programmables.

L’utilisation d’une application sur smartphone ou de commandes vocales rend cette tâche encore plus pratique. Cependant, certaines personnes peuvent rencontrer des difficultés à s’adapter à la technologie, ce qui peut constituer un défi initial.

Automatisation et commodité

Une fois installé et configuré, un thermostat connecté s’occupe généralement de lui-même. Il apprendra progressivement vos habitudes et ajustera automatiquement le climat de votre maison en conséquence.

Vous n’aurez plus à vous soucier de régler manuellement la température, ce qui est un avantage considérable. Même lorsque des ajustements sont nécessaires, les interfaces conviviales facilitent la tâche.

Inconvénients des thermostats connectés

Cependant, l’un des traits qui font qu’un thermostat connecté soit moins utile, c’est sa difficulté d’installation. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les travaux électriques, vous devrez peut-être faire appel à un professionnel pour l’installation.

Certains défis incluent la présence de fils communs et la nécessité d’adaptateurs pour les anciennes maisons. Ces obstacles, bien qu’insurmontables, peuvent nécessiter des ajustements et des connaissances techniques.

Adaptation aux habitudes de vie

Un autre inconvénient dépend de votre mode de vie et de l’occupation de votre maison. Si vous êtes souvent à la maison, les ajustements automatiques du climat d’un thermostat connecté peuvent être moins utiles.

De plus, si vous avez un animal de compagnie qui y est toujours présent, cela renforce cette idée. Dans ce cas, maintenir une température stable tout au long de la journée est préférable. De plus, si vous déménagez fréquemment, un thermostat intelligent aura du mal à apprendre vos habitudes et à optimiser les réglages.

Coût et sécurité

Le coût est également un facteur à prendre en compte. Bien que certains thermostats intelligents abordables existent, les modèles complets peuvent être coûteux, dépassant parfois les 200 $. Malgré tout, des rabais peuvent être disponibles via des programmes gouvernementaux ou des fournisseurs de services.

Les économies d’énergie à long terme peuvent compenser le coût initial, mais il est préférable de rechercher des options gratuites si possibles. Enfin, des problèmes potentiels de sécurité sont liés aux thermostats intelligents.

Certains modèles ont été vulnérables aux attaques, bien que des mises à jour logicielles régulières corrigent ces failles. Cependant, étant donné que les données utilisateur peuvent être utilisées à des fins publicitaires, la sécurité de la vie privée peut être une préoccupation. De plus, ces données pourraient potentiellement être partagées avec les forces de l’ordre.