Test de la Cell 3C d’IMOU : La caméra de surveillance sans fil qui a tout ce qu’il faut pour protéger votre domicile

Renforcer la sécurité de votre domicile avec des solutions high-tech peut sembler une tâche complexe et coûteuse. Cependant, la marque IMOU s'efforce de les rendre plus accessibles avec son nouveau produit : la caméra Cell 3C. Récemment lancée au Royaume-Uni, cette dernière promet une protection accrue de votre maison grâce à des fonctionnalités avancées et une performance fiable, le tout sans vider votre porte-monnaie. Toutefois, est-elle vraiment si efficace qu'elle le prétend ? Nous l'avons testé pour le savoir.

Depuis sa création en 2015, IMOU s'est spécialisée dans la technologie de sécurité domestique innovante. La caméra de surveillance sans fil Cell 3C incarne cette expertise, offrant une solution fiable et abordable pour tous. Elle simplifie grandement la protection de votre domicile en éliminant les tracas liés aux installations complexes et aux câbles encombrants. Contrairement aux modèles classiques souvent sujets aux pannes réseau et à une faible autonomie, elle se démarque par sa batterie longue durée et sa grande stabilité. De plus, vous pouvez opter pour un panneau solaire, rendant la recharge presque superflue.

Caractéristiques techniques

Poids : 360 g

: 360 g Dimensions : 168 x 97 x 70 mm

: 168 x 97 x 70 mm Capacité de stockage : 256 Go

: 256 Go Angle de vue : 360 °

: 360 ° Résolution vidéo : 3MP

: 3MP Distance de vision nocturne : 15 m

: 15 m Indice de protection : IP66

Cell 3C : Une installation rapide et efficace

La Cell 3C d'IMOU est incroyablement facile à installer, même pour les novices. Elle se monte en seulement trois minutes, sans avoir besoin d'outils spécialisés ou de compétences techniques. Il suffit de visser le support de la caméra, de fixer celle-ci et le tour est joué. Vous pouvez la placer sur un toit, sur un mur ou sur un poteau (avec du ruban en nylon). Tant que vous êtes à portée de votre réseau Wi-Fi, l'installation est un jeu d'enfant.

La Cell 3C est aussi conçue pour braver les éléments. Avec sa certification IP66, elle est totalement protégée contre la poussière et peut résister aux pluies les plus intenses. De plus, elle fonctionne parfaitement dans des températures allant de -20 °C à 50 °C, assurant une performance fiable en toutes saisons. La caméra dispose également d'un espace pour une carte SD, une alternative intéressante si vous préférez ne pas souscrire au service de stockage en cloud d'IMOU. Et si vous optez pour l'abonnement, vous pourrez filtrer des alertes pour les véhicules, les animaux de compagnies et bien d'autres cibles. Ces options ajoutent une couche de personnalisation à cette solution de sécurité déjà impressionnante.

Cell 3C : Une vue claire sur les détails importants

La Cell 3C d'IMOU offre une vue incroyablement détaillée, bien au-delà des modèles standard en 1080 pixels. Avec sa résolution en 2K de 2304 x 1296 pixels, vous pourrez identifier plus facilement les visages et zoomer sur des détails importants sans perdre en clarté. Lorsque la nuit tombe, la caméra de surveillance s'adapte à vos besoins avec quatre modes de vision nocturne. En mode intelligent, elle utilise la vision nocturne en noir et blanc. Elle active les projecteurs lorsqu'un mouvement suspect est détecté, vous offrant une vue en couleur complète. Si vous préférez, vous pouvez laisser les projecteurs allumés pour éclairer votre espace extérieur et obtenir une vision en couleur en continu.

Le mode infrarouge, quant à lui, utilise des algorithmes avancés pour fournir des images claires en noir et blanc, même dans l'obscurité totale. Vous avez également l'option de désactiver les projecteurs et la vision nocturne selon vos préférences. Dans tous les cas, chaque détail est capturé avec précision avec la Cell 3C. La caméra garantit une surveillance précise et fiable, de jour comme de nuit. Elle est parfaitement capable d'optimiser la durée de vie de la batterie sans perdre aucun détail.

Cell 3C : Moins de préoccupations liées à la maintenance

La caméra Cell 3C d'IMOU est parfaite pour ceux qui veulent se soucier moins des opérations d'entretien. Avec sa grande batterie de 5 000 mAh, elle peut tenir jusqu'à 120 jours sans recharge. Cela signifie que vous n'aurez à la recharger que trois fois par an. De plus, vous recevrez des alertes lorsque la batterie tombe à 20 %, à 10 % et à 5 %. Ainsi, vous avez tout le temps nécessaire pour la recharger avant qu'elle ne s'épuise complètement. Et ce n'est pas tout ! Dès août, le Kit Cell 3C sera disponible, associant la caméra à un panneau solaire. Cela offre une alimentation quasiment inépuisable, rendant votre système de sécurité encore plus économique et écologique. Plus besoin de vous inquiéter de la batterie : la caméra se recharge grâce à l'énergie solaire, vous assurant une tranquillité d'esprit maximale.

Cell 3C : Réduction des fausses alertes

Avec la technologie PIR (infrarouge passif) et un système de détection humaine, la Cell 3C limite les déclenchements d'alarme incorrects. Vous ne recevrez plus de notifications pour un simple mouvement de branche ou un renard dans le jardin. La caméra s'active seulement en présence de sources de chaleur inhabituelles et filtre les sources non humaines, comme les oiseaux ou les insectes. Avec une portée de détection allant jusqu'à 9 mètres et une précision de plus de 95 %, vous êtes averti uniquement quand c'est nécessaire. Vous pouvez aussi personnaliser les zones de détection dans l'application mobile dédiée et définir des plages horaires pour les alertes. De plus, vous avez la possibilité d'activer le Mode Vie Privée pour protéger les moments intimes de votre famille.

Cell 3C : Une couche de sécurité précieuse à votre maison

La Cell 3C d'IMOU offre bien plus qu'une simple caméra. Avec sa fonction de communication bidirectionnelle, vous pouvez parler aux visiteurs, qu'ils soient dans votre jardin ou à votre porte. Ainsi, vous avez l'opportunité de donner des instructions à un livreur ou de discuter avec vos enfants qui jouent dehors, même si vous n'êtes pas à la maison. Vous avez même la possibilité de masquer votre voix en utilisant une tonalité masculine ou robotique pour plus de sécurité. De plus, la caméra est équipée d'une sirène de 110dB et d'un projecteur pour éloigner les intrus. Avec elle, votre maison est protégée de manière efficace et intelligente.

