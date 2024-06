Redéfinissez la sécurité domestique sans fil avec la série de caméras Cell 3C d’IMOU

IMOU, leader des solutions IoT intelligentes, dévoile sa nouvelle série de caméras de sécurité sans fil, la Cell 3C. Ce lancement comprend trois modèles : le Cell 3C, le kit Cell 3C et le Cell 3C All In One. Ces caméras innovantes allient installation facile, sécurité avancée, batterie de grande capacité et panneaux solaires efficaces.

Zoom sur les caractéristiques de ces nouveautés !

Sécurité 24/7 et clarté d'image

Les caméras Cell 3C offrent une sécurité continue grâce à leurs panneaux solaires intégrés. Les utilisateurs bénéficient d'une sécurité sans effort, tout en minimisant la consommation d'énergie et l'impact environnemental. Les caméras sont idéales pour les installations extérieures sans alimentation électrique.

Les caméras de la série offrent une qualité d'image exceptionnelle en résolution 2K QHD. Elles capturent chaque détail avec une clarté éblouissante. La vision nocturne intelligente en couleur, avec quatre modes, permet de choisir entre le mode couleur, le mode infrarouge, le mode intelligent et le mode arrêt, selon les besoins en matière de sécurité.

Installation simple et notifications instantanées

L'installation des caméras de la série Cell 3C est un jeu d'enfant. Allumez l'appareil, connectez-le au Wi-Fi de votre domicile et placez le à l'extérieur. Aucun câblage électrique n'est requis, et l'intervention d'un électricien n'est pas nécessaire. Le modèle Cell 3C All In One intègre un panneau solaire pour simplifier encore plus l'installation.

Les caméras utilisent des capteurs infrarouges passifs (PIR) et une technologie de traitement de l'image pour détecter rapidement les cibles humaines. Cela élimine les fausses alertes causées par la pluie ou les animaux. Dès qu'un être humain est détecté, une notification est envoyée sur le smartphone de l'utilisateur.

Économie d'énergie et robustesse

Avec une batterie de 5 000 mAh, la série Cell 3C offre jusqu'à 120 jours de protection sur une seule charge. Le kit Cell 3C et le modèle All In One utilisent un panneau solaire de 3 W. Ce panneau réduit la nécessité de recharge fréquente et les coûts énergétiques. Cela se traduit par des économies significatives sur les factures d'électricité.

Les caméras Cell 3C sont conçues pour résister aux intempéries, avec un indice de protection IP66. Elles peuvent affronter les tempêtes les plus violentes. Cela assure donc, une sécurité domestique fiable pendant des années. Leur résistance à l'eau et à la poussière garantit leur fonctionnement même dans les environnements extérieurs les plus difficiles.

En plus de leurs fonctionnalités principales, les caméras de la série Cell 3C offrent des options de stockage flexibles, la relecture d'événements, des modes personnalisables, une dissuasion active, une protection de la vie privée numérique et la possibilité de capturer des vidéos en accéléré.

Disponibilité et prix

Le kit Cell 3C est disponible à l'achat sur Amazon pour 46,99 euros. Le modèle Cell 3C All-in-One sera exclusivement disponible dans les commerces de détail.

Avec ces nouvelles caméras, IMOU établit une nouvelle norme en matière de sécurité domestique en alliant efficacité énergétique, facilité d'utilisation et durabilité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

