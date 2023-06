Acheter une caméra de surveillance wifi : le guide complet

Si vous voulez protéger efficacement votre maison des cambriolages ou des intrusions, vous avez intérêt à vous procurer un dispositif de sécurité adapté. La caméra de surveillance wifi est justement l’une des meilleures options qui vous est offerte.

Afin de renforcer la sûreté de votre domicile, vous avez le choix entre diverses solutions. Vous pouvez notamment opter pour des serrures de qualité afin d’éviter que les cambrioleurs ne s’introduisent facilement dans votre maison. De même, vous avez la possibilité d’installer une alarme sans fil, une porte blindée ou un coffre-fort. Néanmoins, le meilleur moyen de protéger son habitat reste l’utilisation d’une caméra de surveillance wifi. Dans cet article, vous découvrirez les avantages, les prix et les critères de sélection d’un tel dispositif.

Pour quelles raisons choisir une caméra de surveillance wifi ?

Avant d’acheter une caméra de surveillance wifi, il s’avère toujours utile de connaître les points forts de ce genre d’appareil. D’abord, celui-ci a gagné en popularité ces derniers temps en raison de sa facilité d’installation et de son accessibilité accrue. De plus, il peut être contrôlé à distance grâce à une application mobile sur une tablette ou un smartphone. Par ailleurs, il est disponible en plusieurs modèles qui disposent de fonctionnalités différentes. Les niveaux d’image proposés sont également très variés. Quand certaines caméras permettent la vision nocturne, d’autres offrent une vue panoramique (360°).

Concrètement, ce genre de dispositif de sécurité vous donne la possibilité de visualiser en temps réel ce qui se passe dans votre maison. Grâce à lui, vous pouvez vous assurer que tout va bien dans votre habitat et que tout intrus essayant d’y pénétrer sera identifié. Dans le cas où celui-ci a réussi à s’introduire dans votre domicile, vous pouvez bloquer les sorties avec les appareils appropriés. Ainsi, vous n’êtes plus obligé de rester chez vous pour protéger les membres de votre famille ou pour surveiller vos animaux de compagnie.

Vous pouvez avoir l’esprit soulagé en tout temps et réaliser quelques économies sur votre assurance. En effet, si vous courrez moins de risque de vous faire cambrioler, vos cotisations sont susceptibles de baisser de 15 à 20 %. Il vous reste plus qu’à connaître les options disponibles sur le marché et à opérer un choix judicieux.

Quelles sont les options disponibles sur le marché ?

En fait, il existe trois principales catégories de caméras de surveillance : celles qui sont filaires, celles qui sont discrètes (espions) et celles qui privilégient l’accès à distance. En ce qui concerne les modes d’alimentation, ces appareils peuvent fonctionner sur prise secteur ou sur batterie. Pour ce qui est des systèmes d’enregistrement, certains modèles proposent une fonction continue et d’autres ne lancent l’archivage qu’à chaque détection. Il y a également ceux dont les actions sont planifiées selon des heures bien précises. Si vous tenez à acheter une caméra de surveillance wifi, vous avez le choix entre les caméras d’intérieur, celles d’extérieur et les enregistreurs vidéo NVR.

Quels sont les critères à prendre en compte pour l’achat d’une caméra de surveillance wifi ?

Pour choisir le meilleur appareil adapté à vos besoins, vous avez intérêt à prendre en compte :

la résolution et la qualité des images (720p, 4K ou 1080p) ;

(720p, 4K ou 1080p) ; l’angle ou le champ de vision (plus de 100°, modèle en kit, etc.) ;

la robustesse (norme IP65) ;

la taille et les dimensions de la caméra de surveillance wifi (un modèle visible pour une utilisation à l’extérieur ou un plus discret pour l’intérieur de la maison) ;

les fonctionnalités de l’appareil (système d’alarme, d’éclairage, etc.) ;

(système d’alarme, d’éclairage, etc.) ; le microphone pour pouvoir écouter et un haut-parleur pour pouvoir parler ;

la vision nocturne ;

le stockage (carte SD, serveur personnel NAS, disque dur type NVR, etc.) ;

l’alimentation ;

la sensibilité aux bruits et aux mouvements.

Il est également conseillé de considérer la capacité de l’appareil à détecter des visages et à automatiser certaines actions. Dans tous les cas, vous devez comprendre que plus votre dispositif de sécurité sera sophistiqué, plus le prix risque de s’élever.

Pour installer une caméra de surveillance wifi, il est essentiel de choisir d’abord un bon emplacement. Ensuite, il faut relier le câble d’alimentation à une prise de courant, si nécessaire. Puis, il est nécessaire de connecter l’appareil à votre réseau wifi ou de brancher le câble RJ45 dans un port Ethernet de votre box. Enfin, il ne vous reste plus qu’à sélectionner le lieu de stockage des enregistrements vidéo via l’application dédiée à cet effet.

Pour bien sécuriser son habitat, il est vivement recommandé d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance wifi. Cependant, il est également conseillé de se procurer une alarme équipée de détecteurs d’ouverture et de mouvements. De même, il est utile de veiller à ce que celle-ci soit dotée d’une sirène d’intérieur afin de gêner un intrus qui aurait réussi à pénétrer dans la maison. Aussi, une sirène d’extérieur peut être nécessaire pour alerter le voisinage en cas de cambriolage.