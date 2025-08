Climatiseur intelligent : la solution pour payer moins cher

Avec une climatisation intelligente, réduisez vos factures et affrontez les vagues de chaleur ! Grâce à la synchronisation avec l’énergie solaire, rafraîchir votre maison n’a jamais été aussi économique.

Les étés européens deviennent plus chauds et la climatisation s’impose dans nos foyers. Cette tendance entraîne une forte hausse de la consommation électrique. Pourtant, cette hausse coïncide avec une production solaire abondante. Cela représente une opportunité unique pour favoriser l’autoconsommation. La combinaison de l’énergie renouvelable et de la technologie intelligente permet désormais de réduire ses factures et rester au frais.

Prix négatifs : pourquoi la France reste à l’écart ?

Alors que l’Allemagne et les Pays-Bas permettent aux particuliers de profiter des prix négatifs de l’électricité, la France n’a pas encore franchi le pas. Ce phénomène survient lorsque l’offre d’électricité renouvelable excède largement la demande, ce qui fait chuter les prix au point de devenir négatifs. Dans les pays qui l’autorisent, les foyers peuvent faire fonctionner leurs appareils, comme les climatiseurs, presque gratuitement s’ils les programment pendant les heures les moins chères. Une opportunité absente de l’Hexagone puisque seule l’autoconsommation solaire permet aujourd’hui d’alléger la facture.

Une demande en forte hausse

L’usage massif de la climatisation n’est plus anecdotique : lors de la canicule estivale, la consommation électrique en Europe a bondi de 14 %, selon Ember Energy. Et les projections sont claires : plus de 100 millions de climatiseurs individuels pourraient équiper les foyers européens d’ici 2030 (Commission européenne). Une tendance qui s’accompagne d’un boom des installations photovoltaïques pour un alignement inédit : utiliser l’énergie solaire domestique pour alimenter la climatisation et réduire la pression sur les réseaux.

tado° mise sur la climatisation “intelligente”

C’est là qu’intervient tado°, spécialiste du contrôle intelligent. Sa technologie synchronise le fonctionnement des climatiseurs avec les pics de production solaire, généralement entre 11 h et 16 h. « Nous transformons ce qui était autrefois un défi – des étés plus chauds et des pics de demande énergétique – en une formidable opportunité », souligne Christian Deilmann, cofondateur et CEO. L’installation du Contrôle Connecté et Intelligent V3+ (109,99 €) se fait en quelques minutes et s’adapte à plus de 500 modèles, de Samsung à Daikin. Le résultat : des foyers qui économisent sur leur facture et contribuent à un réseau plus stable et plus durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

