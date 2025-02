Réglez la courbe de chauffage de votre pompe à chaleur avec tado°

Tado° lance une nouvelle fonctionnalité qui optimise le fonctionnement des pompes à chaleur. Grâce à son application mobile, les utilisateurs peuvent maintenant ajuster la courbe de chauffage de leur système de manière simple et directe. Cela permet de réduire la consommation d’énergie. De plus, les températures restent confortables dans l’ensemble du bâtiment.

Un ajustement nécessaire pour une meilleure efficacité

Traditionnellement, les courbes de chauffage des pompes à chaleur sont réglées par les installateurs en fonction d’estimations des besoins thermiques du bâtiment. Cependant, ces réglages sont souvent trop élevés, ce qui engendre une surconsommation d’énergie inutile. La nouvelle fonctionnalité de tado° permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle et de paramétrer leur appareil en fonction des besoins spécifiques de leur logement. Cette personnalisation garantit une efficacité optimale de la pompe à chaleur. De plus, elle assure une température agréable à l’intérieur.

Une interface simple pour des économies d’énergie

L’application tado° simplifie considérablement le processus et offre cinq modes distincts : Confort, Standard, Modéré, Éco et Éco Plus. Chaque utilisateur peut choisir rapidement le mode qui correspond le mieux à ses préférences et à son emploi du temps. Ces modes permettent d’adapter la pompe à chaleur aux besoins spécifiques de chaque foyer. Ils réduisent la consommation d’énergie sans nuire au confort thermique. Ce réglage précis de la courbe de chauffage offre une manière simple de réaliser des économies substantielles sur les factures d’énergie.

Une compatibilité étendue et un contrôle complet

L’Optimiseur de Pompe à Chaleur X est nécessaire pour activer cette fonctionnalité d’optimisation. Cet accessoire intelligent fonctionne en collaboration avec les principales marques de pompes à chaleur européennes, telles que Atlantic, Vaillant, Daikin et Panasonic. En plus de cette fonctionnalité, tado° propose des Têtes Thermostatiques Intelligentes X. Celles-ci permettent de contrôler la température de chaque pièce de manière individuelle. De plus, le service Équilibre de tado° ajuste automatiquement le fonctionnement de la pompe à chaleur aux moments où l’électricité est moins chère. Cela permet d’optimiser la consommation d’énergie.

Disponible au tarif de 249,99 euros, l’Optimiseur de Pompe à Chaleur X est une solution efficace et accessible pour améliorer la gestion énergétique des foyers. Ce système intelligent permet de réaliser des économies d’énergie sur le long terme. Il offre également un confort optimal dans chaque pièce de la maison.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.