Économies d’énergie : Top des solutions connectées pour réduire sa facture

Réduire la consommation d’énergie n’est pas seulement respectueux de l’environnement, cela représente aussi des économies mensuelles. Pour ce faire, il faut adopter un nouveau mode de vie, s’engager à utiliser des accessoires technologiques économes en énergie.

Le ministère de l’Énergie affirme que la consommation d’énergie d’un ménage peut atteindre 15 600 kWh par an en raison de la consommation de vampires. Pour y remédier, il est recommandé d’utiliser des objets connectés pour transformer une propriété en maison intelligente. Découvrez les appareils électroniques intelligents qui ont le potentiel de révolutionner votre maison et de vous offrir des économies d’énergie.

Un thermostat connecté

L’installation d’un thermostat connecté est l’un des meilleurs moyens de faire des économies sur votre facture d’énergie. Au lieu de laisser le système CVC (chauffage, ventilation et climatisation) fonctionner en permanence, il permet de contrôler précisément les installations. Les utilisateurs n’ont plus à attendre que leur maison soit chauffée ou refroidie lorsqu’ils rentrent chez eux.

À cette fin, le thermostat connecté NEST Learning de 3e génération peut se connecter au réseau Wi-Fi de la maison. Il permet d’augmenter ou d’abaisser la température où que vous soyez à l’aide d’une application sur votre téléphone (iOS ou Android) ou d’un hub domestique intelligent.

Par exemple, en rentrant du travail en voiture, vous pouvez indiquer à Nest quand vous arrivez. Ce dispositif ajuste alors la température de votre maison pour qu’elle soit parfaite lorsque vous rentrez chez vous. Vous pouvez également configurer Nest pour qu’il apprenne vos horaires au fil du temps. Ainsi, il est possible de chauffer et refroidir votre maison de manière beaucoup plus efficace.

Nest affirme que ses thermostats sont compatibles avec 95 % des systèmes de chauffage et de climatisation.

Ampoules connectées

Lorsque les ampoules ont été inventées il y a près de 150 ans, personne n’aurait pu prédire que ce type d’innovation serait encore pertinent au XXIe siècle. Une ampoule connectée peut contribuer à réduire la consommation d’énergie offrant d’importantes économies. Elle fonctionne de la même manière qu’un thermostat connecté : en vous donnant plus de contrôle sur votre technologie.

À cet effet, l’ampoule connectée Kasa de TP-Link peut être contrôlée à l’aide d’une application (iOS et Android) ou par la voix via un hub domestique intelligent comme Amazon Écho.

L’appli permet d’allumer ou d’éteindre les lumières, ou de les tamiser pour consommer moins d’énergie. Vous pouvez également programmer vos lumières sur un horaire spécifique, afin d’avoir un filet de sécurité au cas où vous en laisserez accidentellement une allumée dans une zone peu fréquentée de votre maison, comme le sous-sol.

Si vous voulez économiser de l’énergie et vous amuser un peu plus, les ampoules TP-Link sont recommandées. Elles possèdent toutes les caractéristiques intelligentes permettant d’économiser de l’énergie. De plus, elles peuvent changer de couleur pour ajouter de l’ambiance à votre pièce.

Prise connectée

Avoir une maison remplie d’appareils connectés ne suffit pas pour réduire votre facture. Vous pouvez aller plus loin et faire passer vos prises au niveau supérieur grâce à une prise connectée. Cette technologie impressionnante permet d’économiser de l’énergie en veillant à ce que les appareils soient éteints au lieu d’être mis en veille. Résultat : vous pouvez réaliser d’importantes économies sur vos dépenses en énergie.

La prise connectée, comme la Smart Plug, constitue un gadget innovant. Elle permet d’allumer et d’éteindre plus facilement que jamais les appareils du quotidien via une application. En fait, en branchant un appareil sur cette prise, vous avez la possibilité de l’éteindre via une application sur votre smartphone (iOS ou Android), ou un Amazon Écho.

Vous hésitez à adopter cet appareil ? Pensez aux dispositifs qui fonctionnent en permanence à la maison et qui n’ont pas besoin d’être branchés sur le secteur la nuit. Les brancher et les débrancher deux fois par jour serait ennuyeux. Toutefois, vous pouvez paramétrer le Smart Plug pour qu’il le fasse automatiquement.

Caméras de surveillance connectée alimentées par batterie

Pas besoin de choisir entre la sécurité et les économies d’énergie. Heureusement, les caméras de surveillance connectée fonctionnant sur batterie rendent cela possible.

La caméra extérieure Blink est un petit appareil qui peut fonctionner jusqu’à deux ans avec une paire de piles AA. Elle intègre un capteur 1080P, de sorte que les images qu’elle prend sont très claires, et une vision nocturne infrarouge pour surveiller votre maison la nuit.

Chaque fois que la caméra détecte un mouvement, l’utilisateur reçoit une notification sur son téléphone (iOS ou Android). Elle enregistre automatiquement un clip vidéo sur le cloud pour que vous puissiez le visionner ultérieurement. Si vous voyez un intrus, vous pouvez communiquer avec lui grâce au système de microphone bidirectionnel de la caméra pour lui faire savoir qu’il a été capturé.

Blink ne donne pas de détails sur la durabilité de cette caméra, mais la qualifie de « résistante aux intempéries ». Ce qui signifie qu’elle devrait pouvoir résister à la pluie ou à la neige si vous la gardez à l’extérieur. Blink inclut un support mural, afin que vous puissiez positionner cette caméra à l’angle parfait.

Interrupteur connecté

Un interrupteur connecté n’est pas la même chose qu’une ampoule connectée. Il représente un système complet plutôt qu’un seul composant. Ces interrupteurs remplacent les interrupteurs intégrés traditionnels. Ils peuvent fonctionner comme des interrupteurs ordinaires, mais ils offrent des moyens supplémentaires de contrôler votre éclairage et tous les appareils connectés à un interrupteur.

À cet effet, un interrupteur connecté permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. Maxcio fait partie des modèles compatibles avec Google Home, Écho Dot et Amazon Alexa. Cet appareil permet d’allumer ou éteindre toutes les lumières par une commande vocale.

Dans le même ordre d’idées, vous pouvez définir des horaires pour faire fonctionner vos lumières à certains moments. Par exemple, si vous êtes absent, vous pouvez faire en sorte que les lumières s’allument à certains moments de la journée. Cela donne l’impression que quelqu’un est à la maison. C’est à la fois plus économique et plus efficace que de laisser les lumières allumées.

Une batterie à énergie solaire

Exploiter l’énergie solaire est l’un des moyens les plus simples de réduire la consommation d’électricité, à condition qu’il y ait du soleil. Cette batterie externe d’ADDTOP comprend quatre panneaux solaires pliables et deux ports USB. Ce qui vous permet de charger plusieurs appareils simultanément.

Sa capacité maximale est de 25 000 mAh (milliampères), ce qui permet de recharger entièrement un iPhone 8 neuf fois et un iPad Mini 4 près de trois fois et demie. La recharge via l’énergie solaire est moins efficace que le branchement de votre appareil au mur. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de placer ce panneau solaire près d’une fenêtre. Puis, de laisser votre téléphone branché dessus pendant la majeure partie de votre journée de travail.

Compteur intelligent

Le releveur de compteurs qui se présente à la porte pour vérifier le compteur d’électricité ou de gaz ne sera plus qu’un lointain souvenir. Désormais, un compteur intelligent supprime complètement l’intermédiaire et envoie les dernières informations directement à votre fournisseur d’énergie.

Il s’agit d’un moyen plus efficace pour économiser sur la consommation d’énergie. Les compteurs intelligents fonctionnent en transmettant les données de consommation d’énergie à l’entreprise de services publics en temps quasi réel. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour optimiser la consommation d’énergie des ménages et des entreprises. Par exemple, si un ménage se rend compte qu’il utilise plus d’énergie que la normale à un certain moment de la journée, il peut ajuster ses habitudes pour conserver l’énergie. Il a été démontré que les compteurs intelligents permettent aux ménages d’économiser jusqu’à 10 % sur leurs factures d’énergie.

Le compteur d’énergie monophasé TM608 permet aux consommateurs de faire des économies et de réduire les émissions en aidant à gérer notre consommation d’énergie de manière plus informée. Compatible avec les smartphones, une télécommande offre la possibilité de contrôler les appareils électriques grâce à une application mobile, à tout moment et en tout lieu.

Ce système peut aussi être commandé depuis des terminaux C1 équipés d’un interrupteur tactile pour une plus grande commodité.

Adopter une technologie intelligente est un bon moyen d’économiser de l’énergie dans votre maison. Alors que de plus en plus de personnes commencent à assumer la responsabilité de la gérance de l’environnement et travaillent activement à contrôler leur consommation d’énergie, les entreprises continueront à créer de nouvelles technologies d’économie d’énergie. La nouvelle technologie pour réduire la consommation d’énergie offre des économies qui remboursent rapidement les coûts initiaux. Garder une longueur d’avance lorsqu’il s’agit d’adopter des innovations en matière d’économie d’énergie est une décision intelligente pour la planète et votre portefeuille.