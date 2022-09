La meilleure ampoule connectée permet de créer une atmosphère chaleureuse et douillette en quelques pressions sur votre smartphone. Que ce soit pour éclairer ou tamiser la lumière, l’allumer ou l’éteindre, ou même changer sa couleur, elle offre un confort optimal sans avoir à quitter le canapé.

GUIDE D’ACHAT DES AMPOULES CONNECTÉES

Quelle ampoule connectée choisir ? A quoi ça sert ?

Si vous avez lu nos articles sur l’histoire des objets connectés et l’usage des objets connectés, vous devez avoir une bonne idée de la manière dont ils fonctionnent. Le principe est le même pour les ampoules : grâce à une connexion Bluetooth, ces dispositifs se connectent à votre smartphone et deviennent capables d’être commandés à distance. Certains modèles sont plus complexes, pouvant se connecter au réseau Wi-Fi ou à une passerelle intermédiaire, ce qui permet de gérer plus facilement tout un réseau mais peut être contraignant.

À mesure que la domotique se démocratise et que de plus en plus d’offres voient le jour pour vous aider à connecter votre maison, il est logique que vienne le tour de l’ampoule. De la même manière que de nombreux exemplaires non connectés coexistent, de plus en plus de marques proposent leur propre ampoule connectée. Chacune possède ses propres capacités, mais le besoin auquel elles répondent est globalement identique.

Les ampoules connectées, quels avantages ?

Si vous pensez que le seul intérêt d’une ampoule connectée est de vous permettre de l’allumer depuis votre fauteuil via votre smartphone, vous êtes loin du compte. D’abord, il faut parler de réseau luminaire plus que d’ampoule, car vous conviendrez que n’en acheter qu’un exemplaire réduit considérablement les possibilités offertes. C’est quand toutes vos lampes sont connectées à votre téléphone que les choses deviennent intéressantes.

Par chance, les ampoules connectées s’installent facilement en lieu et place des ampoules classiques. C’est ce qui en fait l’un des objets le plus facile à mettre en place puisque la plupart ne nécessitent aucune infrastructure supplémentaire, se connectant directement aux smartphones compatibles et disposant d’une application plutôt simple.

Le but premier des ampoules connectées, comme tout objet connecté qui se respecte, c’est de vous faciliter la vie, d’améliorer votre confort et parfois d’assurer votre sécurité. Quand votre réseau luminaire est connecté à votre téléphone, vous pouvez allumer/éteindre des pièces entières à distance, créer des ambiances spéciales de différente couleur/intensité, profiter de réveils en douceur et même programmer des horaires de fonctionnement réguliers pour quand vous êtes absents. Il est difficile de faire une liste exhaustive des fonctionnalités offertes par ces produits, aussi n’hésitez pas à lire plus en détail le chapitre suivant, consacré aux applications.

Le point domotique

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de faire un détour par le sujet domotique. Nous l’avons déjà abordé plus tôt, mais il est peut-être nécessaire de spécifier ce dont il s’agit pour les plus néophytes.

En effet, la domotique possède de nombreux points communs avec les ampoules connectées. Il s’agit de domaines différents, mais nous pourrions presque affirmer que la première est l’évolution de la seconde, plus complète et plus complexe. La domotique, c’est la science visant à rendre votre maison intelligente. Cela passe par l’installation d’une box reliée à votre box Internet, qui va assurer un contrôle sur les différents modules et capteurs que vous aurez installés. Entre autres fonctionnalités, ces box domotiques permettent l’installation de systèmes d’alarme et de capteurs environnementaux, ou encore le contrôle de vos portes et volets, de vos dépenses énergétiques ou… de vos lumières. Il est d’ailleurs intéressant de constater que ce dernier point s’effectue par l’installation d’ampoules connectées à la box domotique.

Si nous abordons ce sujet, c’est justement parce que plusieurs modèles offrent une compatibilité à des protocoles de communication domotiques (comme Zigbee), leur permettant de se lier directement à votre box. Si vous cherchez à mettre un pied dans la domotique, pas de doute : c’est par les ampoules connectées qu’il faut commencer.

Les fonctionnalités des ampoules connectées

Jusqu’à maintenant, nous nous sommes surtout attardé sur le quoi et le comment. Si nous voulons davantage nous pencher sur le sujet, il est temps de s’attaquer au pourquoi. Les ampoules connectées proposent de très nombreuses fonctionnalités, souvent uniques (ampoules musicales, culots connecté…). Néanmoins, plusieurs applications reviennent régulièrement dans les offres recensées :

Allumage à distance

Au quotidien, la fonctionnalité dont vous vous servirez le plus sera certainement celle-ci. Grâce à la connexion Bluetooth dont elles disposent, vos ampoules connectées réagissent au doigt et à l’œil aux commandes que vous leur lancez via leur application dédiée. Allumer les lampes, modifier leur couleur ou régler leur intensité où que l’on soit dans la maison devient chose facile. Pour les dispositifs équipés de connexion Wi-Fi ou d’un hub (toutes les ampoules n’en ont pas), il devient même possible de les commander à de grandes distances, comme au travail. Idéal si vous oubliez régulièrement d’éteindre les lumières derrière vous.

Gestion des ambiances

Dans le même ordre d’idée, la majorité des ampoules connectées propose de créer de véritables ambiances lumineuses. Une ambiance, c’est un réglage défini de vos paramètres lumineux, à savoir la couleur et l’intensité de vos lumières. Il s’agit donc d’un raccourci vers les différentes atmosphères que vous aimez, de manière à switcher de l’une à l’autre sans régler ces détails manuellement. Pour vous aider, plusieurs modèles proposent des ambiances prédéfinies.

Programmation horaire

Cette fonctionnalité sera familière à ceux ayant déjà consulté notre dossier comparatif des alarmes connectées. En effet, de nombreuses ampoules connectées sont directement programmables depuis leur application, ce qui vous permet de déterminer à l’avance des heures d’allumage et d’extinction. Cela a plusieurs utilités. Premièrement, c’est le moyen parfait de simuler une présence dans la maison lorsque vous êtes en vacance, il y a donc une fonction sécuritaire. Ensuite, vous pouvez régler les lampes de vos chambres pour vous réveiller à l’heure de votre choix.

Réveil

Comme nous le disions, grâce à la programmation horaire, il est tout à fait possible de déterminer une heure d’allumage aux lumières de votre chambre. Mais ce n’est pas tout : pour un réveil plus en douceur, il est également possible de profiter d’un allumage progressif à l’heure de son choix. Un réveil assurément plus agréable que la voix criarde de votre réveille-matin. Mais ce n’est toujours pas tout : certains modèles vont plus loin, en proposant par exemple d’adapter la lumière à votre rythme biologique et vous gratifier de conseils pour améliorer votre sommeil (SleepCompanion) ou encore en imitant la lumière de l’aube pour vous réveiller (Samsung Smart Bulb).

Détection de présence

Par détection de présence, nous n’entendons pas les capteurs de mouvement mais bien une détection de votre smartphone via Bluetooth. Par conséquent, à condition que vous portiez votre téléphone sur vous, votre éclairage devient capable de réagir à votre proximité, de s’allumer à votre approche et de s’éteindre lorsque vous vous éloignez. Plus besoin d’interrupteur : vous pouvez illuminer votre maison par votre seule présence. Et, accessoirement, en profiter pour faire des économies en électricité.

Capteurs

En parlant de capteurs, les ampoules connectées ne se sont pas privées pour s’en équiper. C’est ainsi qu’en plus de vous éclairer, certaines d’entre elles vous proposent de surveiller plusieurs éléments, se doublant d’une caméra, d’un détecteur de mouvement (CamLight d’Awox), ou d’une alarme incendie (SafeLight d’Awox, BW 1.1 de Bell & Wyson ). Cela devient utile lorsqu’on prévoit de connecter l’ensemble de sa maison. En effet, les box domotiques ne peuvent souvent accueillir qu’un nombre limité de modules, de tels appareils permettent de regrouper plusieurs dispositifs en un.

Notification appels/messages

Par Bluetooth, vos lampes sont liées à votre téléphone. Pourquoi n’en deviendraient-elles pas une extension ? C’est exactement la question que se sont posée les fabricants d’ampoules connectées. Ainsi, un peu à la manière des bracelets connectés, votre éclairage peut vous alerter lorsque vous recevez des notifications sur votre téléphone. Libre à vous de régler un affichage spécial en fonction des appels et des SMS.

Synchronisation musique

Également appelée « mode party », cette fonctionnalité est loin d’être la plus utile, ce qui la rend indispensable. Si l’une de vos pièces est équipée de plusieurs ampoules couleur connectées, la synchronisation musique leur permet à votre éclairage de se coordonner avec la musique que vous passerez, modifiant automatiquement sa couleur et son intensité en conséquence. A utiliser en soirée pour un effet disco assuré !

Les caractéristiques techniques des ampoules connectées

Compatibilité des ampoules avec les smartphones

La première chose à prendre en compte, c’est la compatibilité de votre smartphone. Les téléphones intelligents sont un domaine compétitif, tout est question de marque et de partenariat. Aussi, il est possible que l’ampoule connectée de vos rêves ne puisse fonctionner de concert avec votre smartphone. La raison ? Chaque ampoule se commande via une application mobile dédiée, et toutes les applications ne tournent pas sur tous les modèles. Les utilisateurs d’Android et d’iPhones ne devraient pas avoir trop de mal à trouver chaussure à leur pied. Les versions Windows Phone sont plus rares, mais ce n’est pas une raison pour se décourager : plusieurs applications existent de manière non officielle, ce qui vous permet tout de même d’exercer un certain contrôle sur votre éclairage. N’hésitez pas à vous renseigner.

Les types de connexion entre ampoule et smartphone

Si vous pouvez commander vos ampoules connectées à distance, c’est bien grâce à des protocoles de communication qui assurent la connexion entre les dispositifs et vous. Il en existe plusieurs :

– Bluetooth 4.0 : Il s’agit sûrement de la méthode de connexion la plus répandue parmi les ampoules connectées, et pour une bonne raison : elle permet une connexion directe avec le smartphone. La plupart des ampoules ne nécessitent rien d’autre, et c’est plus que suffisant pour gérer vos ambiances et allumer les lumières à vos approches. La portée de la connexion est cependant plutôt courte.

– Wi-Fi : Comme le réseau mobile (3G/4G), il permet de se connecter à Internet. L’avantage est qu’il vous permet d’observer/contrôler vos éclairages même de loin, lorsque vous êtes au travail par exemple. Il est souvent embarqué en même temps que le Bluetooth.

– Protocoles domotiques : Plus rares, mais plus intéressants si vous souhaitez connecter votre maison. Plusieurs modèles (Philips Hue, Stack Alba) proposent en effet une compatibilité aux protocoles domotiques (Zigbee). Ils favorisent l’intégration des ampoules dans un réseau plus large, vous permettant de contrôler aussi bien votre éclairage que vos volets ou un système de vidéosurveillance, à condition de posséder les modules requis. Bien sûr, il est alors nécessaire de se munir d’une box domotique, surtout si l’ampoule en question n’est pas équipée du Wi-Fi.

Hub / Passerelle pour ampoules connectées

En parlant de box domotique, il est important de savoir que certains modèles d’ampoules connectées ne pourront se lier directement à votre smartphone. Plusieurs proposent des hubs, ou des passerelles, qui serviront d’intermédiaires entre vous et votre réseau luminaire. Si certains d’entre eux peuvent offrir plusieurs avantages, cela représente surtout un coût supplémentaire qui n’est pas toujours nécessaire. Là où ça se complique, c’est que plusieurs ampoules connectées (Philips Hue, Stack Alba) ne peuvent fonctionner sans leur hub dédié.

Étant donné que notre tableau n’affiche le prix que des ampoules individuelles, nous vous avons indiqué lesquelles nécessitaient un tel dispositif. Le prix d’achat se révèle donc plus élevé, mais vous pourrez ainsi vous renseigner plus en détails sur ces produits et établir si oui ou non ils en valent le coup.

Consommation & ampoule connectée

Car une ampoule connectée reste une ampoule, il y a certains aspects techniques qui peuvent être intéressants. Au niveau consommation, par exemple, les ampoules connectées offrent plusieurs avantages non négligeables. Pour commencer, il s’agit de LEDs, ce qui signifie qu’elles permettent une économie d’énergie par rapport aux ampoules à incandescence. De plus, plusieurs ampoules connectées sont spécifiquement tournées vers l’économie. Il n’est donc pas rare de trouver des produits proposant une consommation de moins de 10W et une durée de vie de plus de 20 ans (généralement calculé selon une utilisation de 3h/jour).

Alimentation & ampoule connectée

Dernière information capitale : le voltage. Unité de mesure de la tension électrique de l’ampoule, il est important car sa valeur diffère d’un pays à l’autre. Comme pour la consommation, il ne faut jamais brancher un dispositif sur une prise dont la tension ne correspond pas. Cela est d’autant plus important que dans notre tableau comparatif, certaines ampoules sont avant tout destinées au public américain, avec une tension oscillant entre 100V et 120V. En France, la tension du courant est environ de 230V. Cela signifie que pour faire fonctionner une lampe basse tension, il est nécessaire de passer par un transformateur, qui modifiera le courant électrique en conséquence. C’est donc une bonne idée de vérifier la compatibilité électrique avant de prévoir votre achat.

Les différents culots pour une ampoule connectée

Ampoule connectée E27

Le culot des ampoules connectées E27 est le modèle le plus répandu en France. Il est simplement composé d’un pas de vis. La plupart des luminaires utilisent la norme E27 qui est d’un diamètre de 27mm. Les ampoules connectées E27 sont souvent aussi plus puissantes.

Ampoule connectée GU10

Le culot des ampoules connectées GU10 est principalement destiné aux spots. La fixation est facile, car elle ne nécessite aucun adaptateur spécifique et reste de petite taille. Les plafonniers utilisent le plus souvent ce genre de culot GU10.

Ampoule connectée B22

Pour ce qui est du culot des ampoules connectées B22 il est souvent appelé ampoule connectée à baïonnette. Ce mécanisme est plus ancien que la version E27 qui se vis. La variété des culots B22 est très grande et offre une grande diversité de produits.





FAQ ampoule connectée

Les ampoules connectées peuvent présenter plusieurs points qui les différencient. Tout d’abord le type de connexion qu’elles proposent, à savoir Bluetooth, Wi-Fi ou par une passerelle intermédiaire. Cette dernière permet de gérer tout un réseau à la fois, mais son côté contraignant lui fait perdre en ergonomie. Vérifiez à bien choisir un produit qui est compatible avec le reste de vos appareils connectés. Enfin, faites attention aux caractéristiques de l’ampoule, sa puissance, les couleurs qu’elle peut afficher, sa luminosité et son type de culot.

Comme la version classique, une ampoule connectée se fixe à une lampe. À partir de là, il est nécessaire de la connecter à un appareil pour pouvoir la contrôler. Il peut s’agir d’un smartphone, d’un assistant domestique ou d’une tablette. Puis, par l’intermédiaire d’une application, l’on peut effectuer différentes commandes. Il est possible d’allumer et d’éteindre l’ampoule, de changer sa couleur et l’intensité de sa luminosité. Et cela, quel que soit l’endroit où l’on se trouve dans la maison.

La marque Philips a lancé son système d’ampoules connectées sous l’appellation Hue. Il comprend des modèles qui diffèrent selon leur forme, leur puissance, leur choix de couleur ainsi que leur type de connexion. Ce dernier distingue les ampoules qui se connectent directement en Bluetooth. Pour les contrôler, il est nécessaire d’être à proximité et leur nombre est limité à 10. L’autre solution consiste à utiliser un pont. Si cela ajoute un intermédiaire, il donne l’accès à plus de fonctions, et à un contrôle à distance. De quoi créer de véritables ambiances lumineuses personnalisées à la maison.

Les assistants domestiques de Google, Nest ou Home, permettent de contrôler plus de 30 000 appareils connectés. Cela comprend bien évidemment les systèmes d’éclairages. Là encore, assurez-vous tout de même que votre produit est dans la liste des objets compatibles. Ainsi, pour contrôler une ampoule connectée, cela se fait à partir de l’application Google Home. Dans l’angle supérieur gauche, il faut appuyer sur Ajouter +. Puis, suivez les instructions qui concernent les nouveaux appareils. Vous pouvez ensuite choisir un nom pour chaque produit et l’associer à une pièce pour une gestion encore plus aisée.

Contrôler votre éclairage, ça vous dit ? Pas par vos interrupteurs, il s’agit bien de contrôler l’éclairage de toute votre maison depuis un smartphone voir même votre voix. Une fonctionnalité tout à fait possible, plutôt facile et même peu chère qui passe par une chose : une ampoule connectée.

Avec l’essor de la domotique et de la maison intelligente, les ampoules connectées ont le vent en poupe et ne cessent de se développer. De plus, il s’agit de l’un des produits les moins onéreux dans le domaine de la maison connectée, ce qui en fait l’un des plus populaires. Dès lors, il n’est pas étonnant de voir de plus en plus d’enseignes proposer leur propre version du concept, si bien que parmi toutes ces offres, il devient difficile de repérer lesquelles sont les plus intéressantes. C’est dans le but de faire le tri parmi tout ça qu’objetconnecte.net vous propose son comparatif des ampoules connectées, le plus complet à ce jour, qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

De nombreux modèles sont référencés, triés selon leur marque, leurs méthodes de connexion, les ampoules blanches/couleur, la puissance lumineuse, l’alimentation et la consommation, la nécessité de les connecter à un hub, quelques particularités propres à chaque modèle, l’existence d’une API, la compatibilité iOS/Android, leur prix, leur disponibilité et la présence d’un test dédié sur objetconnecte.net. Et si ce tableau ne vous suffit pas, jetez donc un œil à notre dossier !

Voici le comparatif des ampoules connectées pour vous aider à faire le bon choix avant votre achat !