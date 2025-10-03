Chauffage au sol intelligent : découvrez Homematic IP

Homematic IP dévoile son nouveau contrôleur de chauffage au sol 8 canaux à commande motorisée. Compact et économe en énergie, il révolutionne le confort thermique.

Homematic IP annonce la sortie, dès fin octobre, d’un contrôleur de chauffage par le sol 8 canaux équipé d’actionneurs motorisés. Pensé pour simplifier l’installation et optimiser la consommation énergétique, ce modèle compact s’adresse aussi bien aux appartements qu’aux maisons. Avec son équilibrage hydraulique automatique et sa compatibilité avec l’écosystème Homematic IP, il marque une avancée dans la régulation intelligente du confort thermique domestique.

Un confort thermique optimisé grâce à l’équilibrage automatique

La régulation du chauffage au sol a toujours posé un défi : son inertie thermique empêche des ajustements rapides et précis. Résultat, les habitants subissent souvent des écarts de température. Cela va du trop froid à la surchauffe. Le nouveau contrôleur de chauffage Homematic IP répond à cette difficulté. Il intègre un équilibrage hydraulique intelligent. Concrètement, l’appareil ajuste automatiquement le débit d’eau chaude dans chaque circuit en fonction des besoins réels des pièces.

Jusqu’à six profils de chauffage ou de refroidissement peuvent être configurés, chacun avec des plages de température adaptées aux habitudes quotidiennes. Les algorithmes embarqués compensent en temps réel les variations thermiques et garantissent une répartition uniforme de la chaleur. Pour les utilisateurs, l’effet est immédiat : un confort accru, sans gaspillage énergétique.

Des actionneurs motorisés pour une consommation réduite

Comparés aux systèmes classiques, les actionneurs motorisés installés dans ce nouveau modèle présentent un double avantage. D’une part, ils consomment moins d’électricité que les vannes thermiques traditionnelles. D’autre part, leur capacité à réguler de manière variable le débit d’eau réduit l’usure des équipements. Le générateur de chaleur, souvent soumis à des cycles marche/arrêt répétitifs, bénéficie ainsi d’un fonctionnement plus stable et durable.

Ce point mérite attention, notamment pour les foyers équipés de pompes à chaleur. Le contrôleur de Homematic IP évite les à-coups. Il devient ainsi un partenaire clé pour prolonger la durée de vie des installations et améliorer leur rendement. Puisque l’efficacité énergétique est au cœur des préoccupations, le produit séduit autant par son aspect économique qu’écologique.

Une installation pensée pour les particuliers et les intégrateurs

Au-delà de ses performances techniques, Homematic IP mise sur la simplicité d’installation. Le format compact du boîtier et ses options de fixation variées (rail DIN, rail C ou vissage) facilitent son intégration dans un répartiteur de chauffage existant. Les connecteurs pré-montés pour les actionneurs motorisés réduisent considérablement le temps de mise en service.

L’écran rétroéclairé permet de visualiser immédiatement l’état des vannes, un atout précieux lors des tests et de la configuration initiale. Côté compatibilité, le contrôleur peut fonctionner en mode autonome, associé à huit thermostats muraux Homematic IP, ou être intégré dans un système domotique plus large. Relié à l’application gratuite Homematic IP, il s’ouvre à un écosystème de plus de 150 produits connectés. Cela montre que la marque souhaite rendre les technologies de confort domestique à la fois intelligentes, économes et faciles à utiliser.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



