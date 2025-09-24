Chauffage intelligent : tado° passe à la vitesse IA

tado° dévoile AI Assist, une innovation basée sur l’intelligence artificielle pour transformer le chauffage domestique. Objectif : réduire factures et émissions.

tado°, spécialiste européen de la gestion énergétique domestique, franchit une étape décisive avec AI Assist. C’est une solution qui transforme le chauffage intelligent en véritable système prédictif. Avec plus de 15 années de données, l’entreprise promet aux foyers européens plus de confort, des factures allégées et une réduction des émissions de CO₂. Un lancement qui pourrait bien redéfinir les standards de l’efficacité énergétique dans nos maisons.

Une nouvelle génération de chauffage intelligent

Le chauffage et l’eau chaude représentent près de 80 % de la consommation énergétique domestique en Europe. Jusqu’ici, l’automatisation se contentait d’appliquer des règles fixes. Avec AI Assist, tado° introduit une démarche qui apprend, anticipe et optimise en temps réel. Selon Christian Deilmann, cofondateur de la société, « l’automatisation n’est qu’un début. AI Assist anticipe, en s’adaptant à votre vie ».

L’innovation s’appuie sur un atout de poids ! Plus de 120 milliards d’heures de données collectées anonymement auprès d’un million de foyers sur 15 ans. Ces informations permettent d’entraîner des réseaux neuronaux capables de comprendre les habitudes des habitants, mais aussi les spécificités thermiques de chaque logement.

Des fonctionnalités conçues pour réduire factures et émissions

Proposé au même prix que l’abonnement Auto Assist (29,99 € par an ou 3,99 € par mois), AI Assist apporte plusieurs fonctionnalités inédites aux utilisateurs de la gamme tado° X. Parmi elles, un chauffage adaptatif qui affine la régulation pièce par pièce. Il y a aussi le préchauffage prédictif qui déclenche la mise en température juste avant le retour à domicile.

À cela s’ajoute Energy IQ, un outil d’analyse qui révèle précisément où et comment l’énergie est consommée. Les foyers disposent ainsi d’indicateurs concrets pour ajuster leurs usages. Enfin, le mode vacances ajuste automatiquement la consommation en cas d’absence prolongée. Autant d’options qui traduisent une volonté claire : aller au-delà de la simple domotique pour créer un chauffage véritablement intelligent.

Un pas de plus vers une maison bas carbone

Le potentiel d’AI Assist dépasse la sphère individuelle. En réduisant le chauffage inutile, la solution participe à la diminution des émissions de CO₂, un enjeu de taille alors que le chauffage demeure la principale source d’émissions domestiques en Europe. Certes, l’IA ne constitue pas une solution unique à la crise climatique, mais elle peut devenir un levier important. L’intégration de cette technologie dans la gamme tado° X, lancée en 2024, montre également la stratégie de l’entreprise : un écosystème cohérent qui regroupe thermostat, têtes thermostatiques intelligentes, sondes, optimiseur de pompe à chaleur et bridge de connexion.

Cela place tado° en tête des acteurs européens de l’efficacité énergétique résidentielle. AI Assist est déjà disponible via l’application. Les abonnés actuels à Auto Assist sur tado° X bénéficient d’une mise à jour gratuite. Cette annonce montre la manière dont l’intelligence artificielle s’installe désormais au cœur de la maison, bien au-delà de la simple commodité technologique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn