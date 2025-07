Google Nest bientôt obsolète : Pourquoi choisir tado° X ?

À partir d’octobre 2025, Google cessera de prendre en charge ses anciens thermostats Nest. tado° X se présente comme une solution simple et efficace pour une transition en douceur. Découvrez comment passer à ce thermostat intelligent.

Google mettra fin au support de ses anciens thermostats Nest, laissant de nombreux utilisateurs à la recherche d’une alternative. Pour répondre à cette demande croissante, tado° X est proposé comme solution de remplacement idéale. Ce thermostat intelligent se distingue par sa facilité d’installation et ses fonctionnalités avancées.

Trois étapes simples pour passer de Nest à tado° X

La transition d’un thermostat Google Nest vers tado° X est un processus étonnamment simple. Tout d’abord, il suffit de retirer l’ancien thermostat Nest en toute sécurité. L’opération est rapide et demande peu d’outils. Aucune compétence technique particulière n’est nécessaire. Une fois l’ancien appareil enlevé, l’étape suivante consiste à installer le thermostat tado° X. Ce dernier est conçu pour être installé facilement. Le kit comprend tous les éléments nécessaires pour connecter le nouveau thermostat à votre système de chauffage. Une fois l’installation physique réalisée, vous n’avez plus qu’à télécharger l’application tado°, qui vous guidera dans la configuration et vous permettra de contrôler votre chauffage de manière optimale. Ce processus rapide et simple vous permet de remplacer sans difficulté votre thermostat Nest par tado° X.

Des économies d’énergie et un contrôle de la température pièce par pièce

Choisir tado° X ne se limite pas à une simple mise à jour de votre thermostat. Parmi les principales caractéristiques du système, sa capacité à vous faire réaliser des économies d’énergie se distingue. Il offre également un confort optimal. Avec tado°, vous contrôlez la température dans chaque pièce de la maison. Cette personnalisation précise de la température évite les gaspillages d’énergie, car elle permet d’adapter le chauffage aux besoins réels de chaque espace. Grâce aux têtes thermostatiques intelligentes X, vous pouvez gérer la température individuellement dans chaque pièce. Cela permet d’assurer une meilleure efficacité énergétique. Ce système intelligent ajuste la température selon l’occupation de chaque pièce et vos habitudes. Il vous permet ainsi de réaliser des économies substantielles sur vos factures de chauffage.

Des produits tado° X disponibles à des prix accessibles

tado° X propose une gamme de produits accessibles pour tous les foyers. Le Kit de démarrage Thermostat Intelligent X est disponible au prix de 199,99 €. Il offre une installation facile ainsi qu’un contrôle optimal de la température dans votre maison. Si vous préférez une installation sans fil, le Kit de démarrage Thermostat Intelligent sans fil X est également proposé au même tarif. En complément, vous pouvez vous procurer les Têtes Thermostatiques Intelligentes X pour 159,99 €, une solution idéale pour ceux qui souhaitent gérer précisément la température dans chaque pièce. Ces produits abordables permettent à tous de profiter des avantages d’un chauffage intelligent. Ils optimisent aussi les économies d’énergie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

