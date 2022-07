[TEST] tado° contrôleur de climatisation V3+ : économies et sérénité

Avec l’essor du télétravail, le confort à la maison est devenu une priorité ces derniers temps. Cela passe par une qualité de l’air propre et une température ambiante idéale. Cependant, le principal souci réside aujourd’hui dans l’économie d’énergie et dans le montant des factures à la fois du mois. Avec son contrôleur intelligent de climatisation V3+, tado° entend apporter des solutions à toutes ces exigences. Ce produit est-il à la hauteur de son ambition ? La réponse après ces quelques lignes.

Caractéristiques techniques :

Marque : tado°

Modèle : Contrôleur de climatisation intelligent V3+

Dimensions : 100 x 100 x 15 mm

Poids : 76 g

Interface : matrice LED 10 x19

Connexions : WiFi 2,4 GHz

Alimentation : prise micro USB

Capteurs : température, humidité

Prix : 109,99 €

Disponibilité : disponible

« Faire des efforts sur votre consommation d’énergie ». Cette expression revient souvent dans la bouche des politiques et des membres du gouvernement ces temps-ci. Nous le savons déjà, l’hiver sera rude et se chauffer ne sera probablement pas aussi simple que d’habitude. Mais avant de penser à l’hiver, il faut vivre avec les fortes chaleurs du moment. Cet été est particulièrement chaud et pour le supporter les climatiseurs mobiles sont de plus en plus plébiscités. Et malheureusement, ce n’est pas le genre d’appareil qui s’accorde le mieux avec une réduction drastique de notre consommation d’énergie. C’est là qu’intervient le contrôleur de climatisation intelligent de tado°.

Il peut apparaître que nous nous reposons de plus en plus sur des objets connectés pour réguler nos vies. Cependant, ceux-ci nous permettent d’améliorer notre qualité de vie, tout en modérant l’utilisation des ressources nécessaires à leur fonctionnement. La vraie question est alors de savoir si cet effort qui nous est demandé peut être partagé par les machines qui nous accompagnent. Si elles sont capables de s’adapter, presque de raisonner en fonction des différentes informations qu’elles peuvent capter, c’est un pas dans la bonne direction.

Présentation du Smart AC V3+

Le contrôleur de climatisation de tado° est un petit boîtier carré de 10 cm de côté et de moins de 2 cm d’épaisseur. Il pèse 76g et s’accroche ainsi sans problème sur un mur. En outre, son look blanc mat lui confère un laissez-passer qui s’accorde avec la majeure partie des murs des logements. Seule une fine ligne noire traverse l’appareil dans sa partie inférieure. Il s’agit de la fenêtre infrarouge qui permet de communiquer avec les climatiseurs ou autres pompes à chaleur.

La face avant du capteur accueille aussi une matrice LED qui affiche les informations relatives au fonctionnement. Elle dispose également d’une surface tactile pour un contrôle direct. À l’arrière se branche le câble micro USB qui sert d’alimentation. Il est donc nécessaire d’avoir une prise à proximité. La longueur du câble, de près de deux mètres, donne un peu de marge de manœuvre. Cela ajoute tout même un câble dans le décor. Nous aurions apprécié une version qui fonctionne sur batterie.

Configuration et mise en route

Comme nous y sommes désormais habitués, la première étape de la configuration du contrôleur V3+ est de télécharger l’application tado°. La création d’un compte est obligatoire avec tous les renseignements qui vont avec. Pour utiliser au mieux toutes les fonctions intelligentes du capteur, l’emplacement du lieu de résidence est demandé. En effet, la prise en compte de la météo et même de la qualité de l’air améliore la pertinence de l’utilisation d’un système de climatisation.

Une connexion au Wi-Fi est nécessaire, notamment pour mettre à jour le logiciel embarqué (firmware) du V3+. La reconnaissance du climatiseur utilisé se fait par la télécommande et est quasi immédiate. En tout, la configuration prend quelques minutes, 10 tout au plus, à la suite desquelles tout est prêt à l’emploi.

Utilisation du contrôleur V3+

tado° propose avec son contrôleur de climatiseur une sorte de super télécommande intelligente. Il est possible d’accéder à quelques paramètres depuis la surface tactile de l’appareil. Cependant, la majorité des actions se font depuis l’application. Celle-ci permet de programmer au doigt et à l’œil le climatiseur afin qu’il tempère la pièce au dixième de degré près. Nous pouvons même ajouter la voix, puisque le V3+ est compatible avec les différents assistants présents sur le marché européen, à savoir Alexa, Google et Homekit d’Apple.

Son plus grand atout est sa capacité à capter les données météo, mais aussi l’hygrométrie et, comme dit précédemment, même la qualité de l’air. Cette dernière va jusqu’à préciser les taux des différents gaz présents dans l’air. Et, pour les personnes sensibles, se trouvent également les quantités de pollen associées à plusieurs types de plantes.

Avec toutes ces informations, l’appareil est capable de bien doser l’utilisation du climatiseur. Sur l’application, un onglet tient informé de ces données en temps réel, grâce à un schéma facile à comprendre. Il ne reste alors plus qu’à programmer des plages horaires, définir des paramètres de marche et d’arrêt, ou encore de température et d’humidité à atteindre. Puis, tout le reste se fait automatiquement. Pas de surplus d’air froid ou chaud, pas de gâchis d’énergie, mais une utilisation responsable des ressources à notre disposition.

Un contrôle plus précis qu’avec un thermostat

Le plus du contrôleur V3+ de tado° par rapport à un thermostat classique réside dans le fait qu’il peut gérer les différentes fonctions de l’appareil. Les différents modes de refroidissement ou de chauffage, tout autant que le degré d’ouverture du clapet sont contrôlés depuis l’application. Cela correspond vraiment à une télécommande programmable, même en dehors du foyer. En revanche, cela veut aussi dire que le contrôleur et le climatiseur doivent se « voir ». Effectivement, cela reste basé sur un système de rayons infrarouges. En outre, un capteur tado° permet de contrôler un climatiseur. Donc pour faire fonctionner de cette manière plusieurs climatiseurs, il est nécessaire d’installer plusieurs contrôleurs V3+.

À noter que tado° propose un assistant intelligent appelé Auto-Assist. Il s’agit d’un service payant qui ajoute des fonctionnalités intéressantes. Cela coûte 3 euros par mois, ou 25 euros par an. Ce n’est pas excessif, mais à l’ère de la multiplication des abonnements à tout un tas de choses, cela peut un peu ajouter à la confusion des consommateurs. Toutefois, cet investissement permet au final de faire des économies d’énergie et ainsi de payer des factures moins chères.

Conclusion

Nous sommes encore nombreux à penser que ces capteurs sont encore des gadgets. Que finalement, une simple télécommande peut aussi bien faire le travail. Pourtant, quelques instants passés à utiliser le contrôleur V3+ de tado° suffisent à convaincre de son utilité. Programmation, planification, informations, économie et utilisation raisonnable ne sont que quelques qualités parmi d’autres qui s’en dégagent. Certes, l’été est chaud et l’hiver sera probablement compliqué. Alors, avec un appareil qui permet d’apporter un peu de sérénité quant à cet avenir incertain, pourquoi se priver ?

Points positifs Points négatifs

Discret

Facile à installer

Fonctions intelligentes

Apporte un peu de sérénité

Un contrôleur par climatiseur

Doit être branché sur le secteur

Auto-Assist payant

Présentation - 7.5 Configuration - 8.5 Utilisation - 8.5 Rapport qualité/prix - 8 8.1 Présentation : Un petit boitier blanc qui s'accorde avec la majorité des murs. Configuration : Il ne faut pas plus de quelques minutes pour le mettre en route. Et cela se fait très simplement. Utilisation : Contrôle depuis l'application sur téléphone ou à la voix avec les assistants. Les différents programmes permettent une bonne gestion de l'énergie. Rapport Qualité / Prix : Un prix de base peu élevé pour des économies d'énergie et des montants sur les factures en baisse après quelques temps.