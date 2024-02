[BON PLAN] – Le pack de deux têtes thermostatiques connectées TADO est à -9%

Améliorez votre expérience de chauffage domestique avec le pack de deux têtes thermostatiques connectées TADO, conçu pour les amateurs de confort et d'économie. Saisissez cette opportunité unique avec cette offre spéciale et découvrez comment la technologie TADO peut rendre votre quotidien plus agréable et moins onéreux.

Offre exclusive !

Ne tardez pas à bénéficier de cette promotion exceptionnelle. Le pack TADO est actuellement disponible avec 9% de réduction, soit 152,33 euros au lieu de 167,56 euros. De plus, pour un confort immédiat sans compromis sur votre budget, bénéficiez de la facilité de paiement en quatre fois 50,77 euros.

Passez au thermostat connecté dès aujourd'hui

Ne laissez pas passer cette chance unique d'upgrader votre système de chauffage avec les têtes thermostatiques connectées TADO. Elles sont faciles à installer, à utiliser et compatibles avec votre vie quotidienne. Ces têtes thermostatiques représentent l'investissement parfait pour un hiver douillet et économique. Commandez votre pack dès maintenant et entrez dans l'ère du chauffage intelligent.

Les aspects distinctifs de la tête thermostatique connectée TADO

Améliorez votre confort domestique tout en réduisant vos factures d'énergie avec le pack de deux têtes thermostatiques connectées TADO. Offrant une solution élégante et intelligente pour le contrôle de la température chez vous, ces thermostats révolutionnaires allient style, fonctionnalité et économie d'énergie.

Installation simplifiée, confort maximisé

Dites adieu aux installations complexes et coûteuses. Avec le pack TADO, modernisez votre système de chauffage en quelques minutes seulement. Conçu pour s'adapter à tous les radiateurs conventionnels, ce système remplace aisément vos anciens thermostats sans la nécessité d'outils spécifiques.

Contrôle intelligent à portée de main

Grâce à l'application dédiée TADO, gérez le chauffage de chaque pièce depuis votre smartphone, où que vous soyez. Le contrôle multipièces vous assure une température idéale partout chez vous. Vous pouvez personnaliser les réglages selon vos préférences. Ne chauffez que les pièces utilisées, pour une maison intelligente qui s'adapte à votre vie.

Économie d'énergie, réduction des coûts

Le pack de têtes thermostatiques TADO ne vous aide pas seulement à améliorer votre confort, il réduit également vos factures d'énergie. En ajustant précisément la température de chaque pièce, vous évitez le gaspillage énergétique et pouvez économiser jusqu'à 31% sur votre facture de chauffage annuelle.

