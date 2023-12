Que nous prépare Duux pour cet hiver ?

Alors que l’hiver approche avec son lot de froid, Duux, le spécialiste néerlandais du traitement de l’air, propose deux radiateurs connectés pour garder votre intérieur bien au chaud.

Threesixty 2, chauffage puissant et intelligent

Le Threesixty 2, un chauffage à 360⁰, offre puissance et design. Avec une capacité de chauffage de 1800 watts, il chauffe rapidement une pièce de 30m² grâce à son ventilateur intégré silencieux. Son design circulaire assure une répartition uniforme de la chaleur.

Contrôlable via l’application Duux, on peut le programmer bien qu’il dispose d’un thermostat intégré. Sa sécurité inclut une protection contre les chutes et la surchauffe.

A propos de Threesixty 2

Disponible en gris, noir ou blanc

Garantie de 24 mois

Disponible sur Duux.com et en magasin au BHV, chez Fnac-Darty et Leroy Merlin

Prix : 99,99 euros

Edge, le radiateur design et flexible

Le radiateur Edge, quant à lui, est conçu pour réchauffer des pièces jusqu’à 30m² en quelques minutes. Disponible en trois modèles (1000, 1500 et 2000 watts), il peut être monté au mur ou sur pieds et est adapté pour une utilisation en salle de bains grâce à sa classification IP24.

Il dispose de différents modes de fonctionnement, d’un affichage LED intuitif, et peut être contrôlé par télécommande, assistants vocaux (Alexa ou Google Home), ou l’application Duux.

Ses dispositifs de sécurité comprennent une protection contre la surchauffe, une sécurité enfant, un interrupteur à bascule et un interrupteur de sécurité indépendant.

A propos d’Edge

Disponible en gris et blanc, en versions 1000, 1500 et 2000 watts

Garantie de 24 mois

Disponible sur Duux.com et en magasin chez Fnac-Darty et Boulanger

Prix : 159,90 euros (1000 watts), 179,99 euros (1500 watts), 199,99 euros (2000 watts).

Ces radiateurs connectés de Duux combinent design élégant, efficacité énergétique et contrôle intelligent pour vous assurer un hiver confortable et chaleureux. Ne laissez pas le froid envahir votre espace, choisissez Duux pour une chaleur personnalisée et sécurisée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.