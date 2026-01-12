J’ai testé la Tapo C665G : la caméra 4G solaire qui veut libérer la sécurité extérieure ?

Vous ressentez le besoin de rajouter une touche de sécurité chez vous ? Optez pour la caméra connectée Tapo C665G.

La Tapo C665G incarne la promesse d’une sécurité sans limite géographique. Je voulais savoir si une caméra 4K alimentée par panneau solaire et reliée à la 4G pouvait vraiment se substituer à une installation filaire classique.

Sur le papier, le concept est séduisant : une caméra motorisée capable de couvrir 360 °, d’envoyer ses alertes en direct via carte SIM et de fonctionner sans électricité. C’est précisément ce que recherchent ceux qui veulent surveiller une maison secondaire, un chantier ou une zone isolée.

Mais entre la fiche technique et l’usage réel, l’écart peut être grand. J’ai donc installé la C665G sur un abri de jardin, loin de tout Wi-Fi, pour vérifier son autonomie, sa fiabilité réseau et la qualité de son image 4K. Voici ce que j’ai découvert.

Fiche technique

Caractéristique Détail officiel Type de produit Caméra de surveillance extérieure motorisée (Pan / Tilt) Résolution vidéo 4K UHD (3840 × 2160 px) Capteur d’image 1 / 2.7″ CMOS 8 MP Zoom numérique 18× Angle de rotation Horizontale : 360 ° Vision nocturne Couleur (Starlight Color Night Vision) + projecteurs LED Détection intelligente Personnes, véhicules, animaux + suivi automatique AI Audio Microphone + haut-parleur (bidirectionnel) Connectivité Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz + 4G LTE (carte SIM nano) Stockage local Carte microSD (max 512 Go) Stockage cloud Service Tapo Care (en option) Alimentation Batterie intégrée + panneau solaire inclus Autonomie annoncée Jusqu’à 270 jours (mode Wi-Fi, usage modéré) Indice IP IP65 (résistance pluie et poussière) Compatibilités vocales Amazon Alexa / Google Assistant Dimensions 148.9 × 130.1 × 125.2 mm (caméra seule) Poids ≈ 620 g Application mobile Tapo App (iOS / Android)

Prise en main & installation

L’unboxing donne immédiatement une impression de produit complet : la caméra, le support mural, les vis, le câble d’alimentation et le petit panneau solaire sont bien protégés. Le montage ne demande qu’un tournevis et quelques minutes. L’ensemble paraît robuste, avec une coque épaisse et une articulation solide pour l’orientation.

Le format sphérique rappelle les modèles intérieurs de la marque, mais ici tout est pensé pour l’extérieur. L’indice IP65 inspire confiance : ni la pluie ni la poussière ne semblent l’inquiéter. Les finitions sont sobres, dans un blanc mat qui limite la chauffe au soleil.

Le panneau solaire, compact et pivotant, se fixe facilement à côté de la caméra. Sa connectique étanche et son câble long simplifient l’installation, même à distance. L’absence de fil d’alimentation classique change tout : on choisit enfin librement l’emplacement idéal, sans contrainte de prise électrique ni de Wi-Fi.

Performances par usage

Installation

L’installation via l’application Tapo C665G est simple et rapide. Après avoir inséré la carte SIM et scanné le QR code, la caméra se connecte en 4 G en moins d’une minute. L’application guide précisément l’utilisateur : position du panneau solaire, calibration du mouvement, réglage des notifications. Même sans compétence technique, la configuration se fait sans stress.

Usage en intérieur

En usage intérieur, la Tapo C665G surprend par la netteté de son image 4K. Le suivi automatique suit sans effort un animal ou un enfant dans une pièce. Le moteur est silencieux et la rotation fluide. Les projecteurs LED se déclenchent discrètement et la vision nocturne couleur reste lisible, même sans lumière ambiante.

L’alerte sonore bidirectionnelle fonctionne bien : le micro capte clairement les voix à quelques mètres et le haut-parleur est suffisamment puissant pour répondre à distance. L’application permet aussi de créer des zones de confidentialité, utile dans un salon ou un bureau.

Utilisation en extérieur

En extérieur, la caméra révèle son vrai potentiel. L’image conserve un bon contraste sous le soleil comme sous la pluie. Le champ de vision à 360 ° couvre aisément une cour ou une entrée de garage. La détection des personnes se montre efficace, avec peu de fausses alertes dues aux arbres ou aux véhicules lointains.

La connexion 4G reste stable même en zone rurale : durant les tests, la caméra a diffusé un flux constant sans coupure. Le panneau solaire recharge bien la batterie sur plusieurs jours, à condition d’être bien orienté.

Capteurs

La C665G s’appuie sur un capteur 8 MP affichant une image 4 K d’une rare précision pour ce type d’équipement. Les détails restent nets, même lors d’un zoom numérique 4×. La colorimétrie est naturelle et le rendu nocturne impressionne : le mode « Starlight » restitue des teintes fidèles sans virer au gris comme sur beaucoup de caméras concurrentes. En faible luminosité, les projecteurs intégrés renforcent les contrastes sans surexposer le sujet.

Autonomie et recharge

En conditions réelles, avec détection active et envoi d’alertes 4 G, la batterie tient environ 5 à 6 semaines avant recharge complète. Le panneau solaire maintient ensuite le niveau sans effort, même en automne. Le passage automatique entre solaire et batterie reste fluide. L’utilisateur peut suivre la consommation en direct dans l’application, un vrai plus pour gérer l’autonomie sur site isolé.

Connectivité et fiabilité réseau

En Wi-Fi, la caméra se montre réactive, avec un flux 4 K stable et un délai inférieur à une seconde. En 4 G, la latence monte légèrement, mais la diffusion reste fluide à 720 p ou 1080 p. Lors de tests comparatifs avec une Reolink Go PT Ultra, la Tapo a offert une meilleure stabilité et un temps de reconnexion plus court après perte de signal. Le module SIM intégré capte correctement, même dans une zone à 2-3 barres de réception.

Détection et réactivité

L’intelligence embarquée fait partie des points forts. La détection distingue efficacement humains, véhicules et animaux. Les alertes s’affichent sur smartphone en moins de deux secondes après le déclenchement. Le suivi automatique du sujet sur 360 ° est fluide ; il reste un léger flottement lors d’un déplacement rapide, mais la caméra retrouve sa cible sans interruption.

Avis des utilisateurs

Les premiers retours d’utilisateurs confirment que la Tapo C665G marque une nette évolution dans la gamme des caméras extérieures de TP-Link. Beaucoup saluent la qualité d’image 4K et la fluidité du suivi motorisé, jugés supérieurs aux modèles précédents. L’intégration du module 4G LTE et du panneau solaire est largement perçue comme un vrai changement : la caméra reste connectée et alimentée même en zone isolée, ce qui rassure ceux qui surveillent un chalet, un abri ou un chantier.

L’application Tapo recueille aussi des avis positifs pour sa simplicité : les utilisateurs apprécient de pouvoir consulter les vidéos à distance, ajuster la sensibilité des alertes et suivre l’état de la batterie en temps réel. La détection intelligente est décrite comme précise, surtout pour les personnes et véhicules.

Points forts

Qualité d’image 4 K très nette, même de nuit

Double connectivité Wi-Fi + 4 G réellement efficace

Installation rapide et intuitive via l’application Tapo

Points faibles

Recharge solaire plus lente en hiver ou zone peu exposée

Léger délai en transmission 4 G

Rotation motorisée audible à courte distance

Verdict

La Tapo C665G Kit coche presque toutes les cases d’une caméra extérieure moderne : image 4 K impeccable, autonomie réelle grâce au panneau solaire et connectivité 4 G sans faille. Elle s’adresse à ceux qui veulent une sécurité fiable sans dépendre d’un réseau Wi-Fi ni d’une prise électrique.

Sur le terrain, elle se distingue par sa stabilité, sa simplicité d’usage et la précision de sa détection. Quelques limites persistent comme la recharge solaire perfectible en hiver, la latence légère en 4 G. Certes, elles n’entachent pas l’expérience globale.

C’est une solution idéale pour surveiller un lieu isolé, une maison secondaire ou un site temporaire. La Tapo C665G propose une approche pragmatique de la sécurité connectée en étant performante, mobile et rassurante au quotidien.

