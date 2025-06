Projecteur Nebula X1 : image 4K, son premium, zéro compromis

Nebula dévoile le X1, un projecteur 4K triple laser révolutionnaire pour l’extérieur. Doté d’un refroidissement liquide inédit, il promet une expérience cinématographique immersive, de jour comme de nuit.

Nebula, la marque de divertissement intelligent d’Anker, dévoile son tout dernier modèle : le Nebula X1. Ce projecteur 4K triple laser se distingue par ses performances exceptionnelles et une technologie de refroidissement liquide innovante. Conçu pour répondre aux exigences des cinéphiles et des amateurs de technologies, il s’affirme comme le compagnon idéal pour une projection en extérieur, de jour comme de nuit.

Une installation simplifiée et un design flexible

Le Nebula X1 se démarque sa simplicité d’installation. Grâce à un système de microbalance intégré et un moteur optique inclinable jusqu’à 25°, il peut être installé aussi bien sur une table qu’au sol, avec une flexibilité de projection jusqu’à 200 pouces. Le zoom optique permet également de s’adapter à différents espaces, ce qui rend l’appareil encore plus polyvalent. Le système A.I. Spatial Adaptation prend ensuite le relais pour ajuster automatiquement la mise au point, corriger la distorsion trapézoïdale et adapter l’image à la lumière ambiante. Il permet ainsi une installation sans tracas. La sécurité n’est pas en reste, avec une protection oculaire intégrée qui interrompt la projection si une personne passe devant l’appareil.

Des performances visuelles incomparables

Le Nebula X1 n’est pas seulement un projecteur intelligent ; il redéfinit les standards de la projection extérieure grâce à son moteur à triple laser. Il offre 3 500 lumens ANSI et une résolution 4K Ultra HD. Ce projecteur garantit une luminosité optimale, même en plein jour. Il préserve également une qualité d’image exceptionnelle. La technologie Dolby Vision® et le moteur de traitement d’image NebulaMaster™ renforcent encore la clarté et la richesse des couleurs. Ils permettent une immersion visuelle totale.

Le contraste natif de 5 000:1 et la gestion dynamique de 56 000:1 permettent de maintenir un niveau de détails impressionnant, même dans les zones les plus sombres ou les plus lumineuses de l’image. En outre, les lentilles en verre à 14 éléments garantissent une image nette et fidèle dans le temps, sans perte de qualité, même après de multiples projections.

Un son d’une clarté inégalée pour une immersion totale

Nebula a également redoublé d’efforts sur la partie audio du X1. Loin des performances audio souvent limitées des projecteurs classiques, le Nebula X1 offre une expérience sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs latéraux et deux radiateurs passifs. Les cinéphiles exigeants peuvent ajouter des enceintes satellites Wi-Fi. La puissance sonore atteint alors 160 W.

Ces enceintes sont résistantes à l’eau et à la poussière, certifiées IP54, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur. Lorsque ces enceintes sans fil sont associées au projecteur, elles transforment l’audio en un environnement 4.1.2, avec des basses renforcées et une dimension sonore 3D. Le Nebula X1 garantit ainsi une expérience cinématographique complète, du visuel au sonore, même en extérieur. Le Nebula X1 est désormais disponible à partir de 2 999 € sur Amazon.fr. Pour toute commande avant le 14 juin 2025, une remise de 500 € et un support de cardan sont offerts.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

