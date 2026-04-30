Zendure Ace 2400 Pro : j’ai vérifié si cette batterie de balcon est vraiment rentable

Le Zendure SolarFlow Ace 2400 Pro simplifie l’autoconsommation en intégrant stockage et gestion intelligente dans un seul boîtier. J’ai testé ce système pour voir s’il peut réellement annuler votre facture d’électricité nocturne.

Le marché du solaire de balcon entre dans une nouvelle ère avec le Zendure SolarFlow Ace 2400 Pro. Je constate que la marque abandonne la multiplication des boîtiers pour une solution « tout-en-un » beaucoup plus cohérente. L’objectif est clair : stocker le surplus de production de la journée pour le restituer intelligemment durant la nuit. Avec une puissance d’entrée record de 2 400 W, cet appareil ne se contente plus d’être un simple accessoire, mais devient le cœur énergétique du foyer. Je vais analyser si cette promesse de rentabilité immédiate tient face à la réalité technique d’une installation domestique.

Fiche technique

Caractéristique Détails Capacité 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh Entrée PV 4 800 W (AC 1 800 et 3 000 W DC) Sortie AC 2 400 W Type de batterie LiFePO4 (6 000 cycles à 80% de capacité) Connectivité Wi-Fi + Bluetooth + Port Ethernet (nouveauté Pro) Installation Plug & Play (compatible avec 99% des micro-onduleurs) Gestion intelligente Shelly Pro 3EM / CT Clamp (ajustement en temps réel) Protection IP65 (installation en extérieur possible) Température Fonctionnement jusqu’à -20°C (système de chauffage interne)

Prise en main & Installation

L’aspect Plug & Play du Zendure Ace 2400 Pro n’est pas une simple promesse marketing. Je remarque que la conception « tout-en-un » élimine la jungle de câbles qui encombrait les versions précédentes. Il suffit de brancher les panneaux solaires sur les entrées MC4 et de relier la sortie au micro-onduleur pour que le système soit opérationnel.

Je constate que la qualité de fabrication est remarquable, avec un châssis robuste certifié IP65 qui inspire confiance pour une installation sur un balcon exposé aux intempéries. Le poids de l’appareil assure une excellente stabilité, tandis que les connecteurs sont parfaitement étanches et bien identifiés. L’ajout d’un port Ethernet est une amélioration primordiale : cela assure une stabilité de connexion indispensable là où le Wi-Fi domestique peine parfois à traverser les murs porteurs.

Expérience utilisateur & Application

L’application Zendure reste l’une des plus complètes du secteur pour piloter son énergie. Je remarque une réactivité impressionnante lors de l’ajustement de la puissance de sortie, surtout lorsqu’elle est couplée à un Shelly Pro 3EM. Cette intégration aide à ajuster la décharge de la batterie en temps réel selon la consommation exacte de la maison.

L’interface graphique est intuitive et donne la possibilité de visualiser instantanément les flux : production, stockage et consommation. Je souligne la présence du mode « Priorité Batterie » ou « Priorité Charge », qui accorde une flexibilité bienvenue selon la météo prévue. La mise à jour du firmware via Ethernet est désormais beaucoup plus sécurisée. Cela évite ainsi les échecs de connexion frustrants au beau milieu d’une configuration.

Performances par usage

Efficacité des MPPT et charge

Avec ses deux trackers MPPT de 1 200 W chacun, le SolarFlow Ace 2400 Pro encaisse sans broncher des installations solaires musclées. Je remarque que le système commence à produire très tôt le matin grâce à une tension de démarrage optimisée. Même par temps nuageux, la gestion électronique parvient à extraire le moindre watt disponible pour maintenir la charge de la batterie.

Restitution nocturne et précision

La véritable force de cet appareil repose sur sa capacité à lisser votre consommation. Je constate que le passage de la charge à la décharge se fait de manière totalement transparente. Couplé à un compteur intelligent, le système ajuste sa sortie vers le micro-onduleur avec une latence minimale. Cela aide à couvrir efficacement le « bruit de fond » de la maison (réfrigérateur, box internet, veille) sans injecter inutilement de l’énergie gratuite sur le réseau.

Résistance aux conditions extrêmes

L’hiver est généralement l’ennemi des batteries, mais Zendure a prévu le coup. Je souligne l’efficacité du système de chauffage interne qui permet aux cellules LiFePO4 de continuer à se charger même lorsque le mercure descend à -20°C. C’est un argument massue pour ceux qui ne peuvent pas stocker l’unité à l’intérieur. De plus, le ventilateur de refroidissement reste relativement discret, même lors des pics de production estivaux à 2 400 W.

Comparaison & positionnement

Le Zendure SolarFlow Ace 2400 Pro se place frontalement face à l’EcoFlow PowerStream et à l’Anker Solix Solarbank 2. Je remarque que Zendure prend l’avantage sur la puissance d’entrée brute (2 400 W), là où certains concurrents plafonnent plus bas. Contrairement aux systèmes qui séparent le hub de la batterie, cette architecture intégrée réduit les pertes d’énergie par conversion.

Face à un système classique sans batterie, l’investissement est plus lourd, mais je constate que le taux d’autoconsommation grimpe de 30% à près de 90%. Son positionnement est clairement « premium » : il s’adresse à ceux qui veulent une installation pérenne, capable de chauffer ses propres cellules en hiver. Effectivement, cette option reste encore trop rare chez les acteurs low-cost du solaire.

Avis des utilisateurs

Je constate que la fiabilité de la connexion Ethernet revient parfois comme le point fort dans les retours d’expérience. Les utilisateurs apprécient de ne plus subir de déconnexions intempestives lors des pics de chaleur. La simplicité de l’application est également saluée, notamment pour sa capacité à intégrer facilement des accessoires tiers comme les compteurs Shelly.

Toutefois, je remarque que certains utilisateurs soulignent le poids conséquent de l’unité principale, ce qui rend la manipulation difficile pour une personne seule. Quelques critiques mentionnent également un temps d’apprentissage pour optimiser les réglages de décharge nocturne. Globalement, le sentiment de solidité et d’efficacité énergétique domine largement les témoignages de la communauté.

Zendure Ace 2400 Pro Une excellente batterie solaire tout-en-un Voir l’offre Verdict Le Zendure SolarFlow Ace 2400 Pro s’impose comme la solution de stockage pour balcon la plus mature que j’ai testée. Je constate que l’intégration du port Ethernet et du chauffage de batterie transforme un simple gadget écologique en un véritable outil de gestion énergétique professionnel. Si votre objectif est d’atteindre une autonomie quasi totale sur votre talon de consommation nocturne, ce système est un investissement logique. Il ne se contente pas de stocker de l’électricité ; il le fait avec une intelligence logicielle et une robustesse matérielle qui justifient son positionnement haut de gamme. Pour tout possesseur de kit solaire de balcon sérieux, c’est l’évolution indispensable pour arrêter de donner ses surplus gratuitement au réseau. On aime Architecture tout-en-un

Résistance thermique jusqu’à -20°C. On aime moins Appareil lourd à déplacer

Investissement considérable

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