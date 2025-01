SunAéro® : Le premier chauffage solaire connecté de Solar Brother

Le chauffage solaire SunAéro®, conçu par Solar Brother, combine hautes performances, connectivité et écologie. Avec sa certification SolarKeymark et son application dédiée, ce système aérothermique promet jusqu’à 35 % d’économies sur la facture énergétique.

Une performance certifiée pour des économies durables

Solar Brother annonce que son chauffage solaire SunAéro® a obtenu la prestigieuse certification SolarKeymark. Ce label, reconnu au niveau mondial, garantit la qualité des systèmes solaires thermiques. Avec un rendement thermique supérieur à 70 %, SunAéro® se distingue par sa capacité à renouveler jusqu’à 180 m³ d’air par heure et à chauffer l’air à +30 °C.

Les performances ont été validées par des tests rigoureux effectués dans un laboratoire tiers. Grâce à cette certification, Solar Brother ambitionne d’accélérer la commercialisation de SunAéro®. L’entreprise cible notamment les artisans, les installateurs et la grande distribution spécialisée. Cette reconnaissance renforce la crédibilité du produit sur le marché des solutions énergétiques durables.

Une technologie connectée pour un suivi en temps réel

D’ailleurs, SunAéro® se dote d’une application mobile gratuite qui permet aux utilisateurs de surveiller les performances de leur chauffage solaire en temps réel. Depuis l’application, il est possible de suivre des données telles que la température ambiante, le débit d’air ou encore le taux d’humidité. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile pour ceux qui souhaitent surveiller leur maison secondaire à distance.

De plus, Solar Brother prévoit d’ajouter des options comme le pilotage à distance et le rafraîchissement d’air pour l’été. Ces mises à jour offriront encore plus de flexibilité et de contrôle aux utilisateurs. Elles renforceront ainsi l’intérêt pour ce système connecté.

Une installation simple et écologique

SunAéro® est conçu pour s’adapter à une grande variété d’habitations, qu’il s’agisse de maisons en brique, de tiny houses ou même de containers. Le système s’installe facilement grâce à un mécanisme « Plug & Play ». Il suffit de percer quatre trous dans la façade pour fixer les panneaux. Une fois installé, le chauffage fonctionne de manière autonome. Il n’a pas besoin de raccordement électrique et exploite uniquement l’énergie solaire.

Cette autonomie repose sur un système ingénieux. L’air extérieur est aspiré, chauffé par un absorbeur solaire et propulsé dans la maison par une ventilation contrôlée. SunAéro® ne se contente pas de chauffer. Il renouvelle et déshumidifie également l’air des pièces. Cela garantit un confort thermique et une meilleure qualité de l’air.

Un chauffage modulable et performant

Avec une puissance de 500 watts par panneau, SunAéro® peut chauffer des espaces de 20 à 60 m². Les utilisateurs peuvent ajuster la puissance. Ils peuvent ainsi associer plusieurs panneaux pour ce faire et atteindre jusqu’à 1 500 watts. Cette modularité répond à divers besoins, qu’il s’agisse de chauffer une chambre, un salon ou un atelier.

Solar Brother met également en avant la durabilité de son produit. Assemblé en France, SunAéro® est garanti jusqu’à 25 ans. Il incarne l’engagement de l’entreprise en faveur d’innovations responsables et performantes. Avec SunAéro®, Solar Brother offre une alternative éco-responsable aux systèmes de chauffage traditionnels. Ce chauffage solaire permet non seulement de réduire sa facture énergétique, mais aussi de contribuer à une transition énergétique durable. Cette innovation promet d’améliorer le quotidien et respecte l’environnement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.