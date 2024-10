Pour assurer une sécurité optimale, il peut être intéressant de se pencher vers une caméra de surveillance connectée. Capacités, fonctionnement, atouts, nous vous donnons toutes les informations nécessaires au sein de cet article.

Choisir une caméra de surveillance connectée n’est pas simple, tant il y a de modèles et de critères à considérer. Nous vous présentons ici toutes les informations dont vous avez besoin ainsi que quelques modèles qui ont déjà fait leurs preuves.

Spécificités d’une caméra de surveillance connectée

Tout le monde connaît les caméras de surveillance, ces systèmes d’observation fixe, installés à une zone spécifique et pouvant enregistrer en continu et en temps réel.

Aujourd’hui, l’évolution technologique fait que les systèmes sans fil deviennent courants. Aussi, la caméra de surveillance classique se transforme actuellement en un modèle connecté, contrôlable à distance. Comme toujours, il s’agit d’un modèle fixe placé à une zone précise. La différence se trouve dans les moyens de contrôle de l’appareil.

En effet, comme vous pouvez le deviner, les caméras connectées profitent d’une technologie sans fil, fonctionnant plutôt avec le système Wi-Fi pour être utilisées à distance. Les fonctionnalités principales incluent la vision nocturne, idéale pour capturer des images même dans l’obscurité totale, et la détection de mouvement. Cela déclenche ainsi un enregistrement et envoie une alerte en cas de présence.

Les caméras connectées représentent aujourd’hui une réelle nécessité, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. La sécurité est et sera toujours un élément clé dans la réussite des activités professionnelles, mais aussi un besoin primaire. Avec un modèle connecté, il vous sera possible de mieux voir ce qui se passe au sein de votre entreprise ou de votre demeure.

Voilà pourquoi il est question ici de vous fournir le maximum de détails concernant ces modèles. Il ne s’agit pas de vous présenter seulement les caractéristiques de ces dernières, mais aussi de vous donner des informations sur les modèles les plus intéressants du moment.

Fonctionnement d’une caméra de surveillance connectée

Les caméras de surveillance connectées fonctionnent grâce à une connexion au réseau Internet, le plus souvent via Wi-Fi.

Ainsi, en se connectant au routeur, elles envoient en continu les images capturées, accessibles en direct sur des appareils compatibles via une application dédiée. La transmission en temps réel permet de consulter les images où que l’on soit, pour une surveillance à distance efficace.

Ce type de caméra est également équipé de capteurs pour détecter les mouvements. Aussi, lorsqu’un mouvement est capté, un enregistrement automatique est déclenché et une alerte est envoyée à l’utilisateur. Cette fonction est souvent associée à la détection de sons pour plus de précision. La caméra peut être activée ou désactivée via l’application, et certains modèles permettent même de contrôler le champ de vision à distance.

Les enregistrements peuvent être stockés soit localement, par exemple sur une carte SD intégrée, soit sur le cloud. Le stockage Cloud offre notamment une capacité importante et une sécurité accrue.

Les critères pour choisir le meilleur modèle

Comme vous pouvez le deviner, le choix d’une caméra de surveillance connectée ne se fait pas au hasard.

Il est important de se repérer à l’aide de critères bien précis. En voici quelques exemples.

Qualité et résolution

La qualité de l’image est cruciale pour assurer une surveillance efficace avec une caméra de surveillance connectée.

En général, ces appareils proposent des résolutions variées, allant de 720p à la 4K. Une résolution élevée (comme le 1080p ou plus) permet de capturer des détails plus précis, comme les visages ou éléments importants. Cela peut notamment être crucial pour résoudre un incident.

Pour une utilisation extérieure, les recommande de choisir un modèle de caméra offrant une haute résolution. Il est aussi important de prendre en compte les capacités d’ajustement par rapport à la lumière. Cela vous permettra notamment d’avoir des images nettes, de jour comme de nuit.

En intérieur, une résolution plus modeste peut être suffisante, selon l’espace à couvrir. Il faut également prendre en compte l’espace où sera installée la caméra. La position de celle-ci peut notamment affecter la prise de vue.

Diversité des options

La variété des fonctionnalités au sein d’une caméra de surveillance connectée a une importance capitale.

En effet, cela permet de répondre aux besoins variés des utilisateurs, que ce soit pour une surveillance intérieure, extérieure ou même pour des lieux sensibles. Les modèles pour l’intérieur, souvent discrets et compacts, proposent des fonctionnalités de base comme la détection de mouvement.

Les caméras d’extérieur, en revanche, sont conçues pour résister aux intempéries et aux variations climatiques. Elles disposent alors d’une durabilité plus importante. D’autres options incluent les caméras PTZ ou Pan-Tilt-Zoom. Elles disposent alors d’une capacité de rotation et d’un zoom plus flexible. Cela assure une couverture maximale pour les grands espaces.

Aussi, la diversité des options assure à chaque utilisateur la possibilité de trouver une caméra adaptée à son environnement, ses attentes et son budget. Tout cela en offrant des fonctionnalités évolutives qui optimisent la sécurité.

Compatibilité et accès

La possibilité de surveiller à distance est un atout majeur pour une caméra de surveillance connectée, rendant la compatibilité avec les appareils mobiles cruciale.

La plupart des modèles sont livrés avec une application dédiée pour smartphone, permettant de visualiser les images en direct, de recevoir des alertes et de configurer les paramètres. Les meilleures caméras offrent une compatibilité avec iOS et Android, garantissant une flexibilité d’usage et une accessibilité totale où que vous soyez.

En plus des notifications, certaines applications permettent de partager l’accès avec d’autres utilisateurs. Cela est nécessaire pour la surveillance en équipe. Ainsi, l’accès à distance renforce la réactivité et assure une sécurité optimale.

Stockage et enregistrements

Le choix du mode de stockage des vidéos est essentiel pour une utilisation adaptée et sécurisée.

Deux solutions principales existent : le stockage local et le stockage cloud. Le stockage local est économique, mais il peut être limité en capacité et vulnérable en cas de vol de la caméra. À l’inverse, le stockage cloud, souvent payant, offre une grande capacité de stockage avec un accès continu aux vidéos, même en cas de défaillance. Ce système est idéal pour ceux qui souhaitent une solution fiable et sécurisée. Toutefois, il constitue une dépense supplémentaire.

Certains modèles offrent une solution hybride, combinant la sécurité et l’accessibilité. Le choix dépendra en grande partie de vos besoins, mais également de votre budget. Car oui, le prix rentre également en jeu lorsqu’il est question d’acheter une caméra connectée. Il vous faudra donc effectuer des comparatifs pour faire les meilleurs choix possibles.

Caméra de surveillance connectée : notre top 3

Au vu des éléments précédemment analysés, nous avons pu établir notre top 3 des caméras connectées les plus intéressantes du moment.

Reolink Atlas PT Ultra

La Reolink Atlas PT Ultra se distingue par sa résolution 4K et ses fonctions avancées pour les environnements extérieurs.

Elle offre une vision nocturne en couleurs, même sans lumière infrarouge, grâce à une lentille lumineuse d’une ouverture f/1 et de capteur 1/1,8″. Le modèle inclut également un système de capture pré-événement, pratique pour visualiser les moments avant une détection. Son stockage peut se faire sur carte microSD ou sur le cloud via un abonnement Reolink.

Cependant, certains utilisateurs peuvent déplorer le manque d’intégration domotique, avec seulement une compatibilité basique avec Google Home. Enfin, ses alertes peuvent rapidement inonder l’utilisateur, même si la sensibilité est ajustable.

Ce modèle parle avant tout à ceux qui recherchent une qualité d’image et une autonomie élevées. En effet, elle est idéale pour les environnements avec un minimum de luminosité. Elle est disponible à un prix de 299 € selon les revendeurs officiels et offre un bon rapport qualité-prix pour une caméra PT de cette gamme.

TP-Link Tap C425

La caméra TP-Link Tapo C425 offre une surveillance de haute qualité pour un usage domestique ou professionnel.

Dotée d’une résolution 2K QHD, elle garantit des images nettes et détaillées, bien au-delà du 1080p. Grâce à un capteur starlight et des projecteurs intégrés, elle permet une vision nocturne en couleurs, capturant des détails clairs même en basse luminosité, ce qui améliore la sécurité en identifiant clairement les objets et les mouvements de nuit.

L’installation sans fil de la Tapo C425 est simple. En effet, cette dernière peut être fixée sur des surfaces métalliques via un support magnétique, ou encore montée sur un mur grâce à sa base ajustable. Elle est aussi résistante aux intempéries avec une certification IP66, ce qui la rend idéale pour un usage extérieur comme intérieur. Son large champ de vision de 150° permet de couvrir une zone étendue, parfait pour les grandes surfaces à surveiller.

En résumé, la TP-Link Tapo C425 est une solution robuste et efficace pour ceux cherchant une caméra facile à installer, autonome et performante.

Reolink Argus 4 Pro

Le modèle Reolink Argus 4 Pro est une caméra sans fil avec batterie intégrée, orientée vers les utilisateurs nécessitant flexibilité et facilité d’installation.

Dotée d’une résolution 2K, cette caméra possède également une vision nocturne en couleur et une détection de mouvements efficace. Elle stocke les vidéos sur une carte microSD en général, mais peut également utiliser le cloud. La caméra possède une indice IP65 et résiste donc aux intempéries, ce qui la rend adaptée pour une installation extérieure.

Cependant, elle ne propose pas autant d’options d’automatisation que les autres modèles et nécessite un abonnement pour le stockage cloud. Ce modèle est parfait pour les zones sans connexion électrique directe, grâce à son autonomie et son installation facile. Le prix avoisine les 119 €, une solution accessible pour une surveillance fiable et polyvalente.

