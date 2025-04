Entre tendresse et technologie : L’IA peut-elle remplacer votre maman ?

Imaginez discuter avec votre mère, mais cette fois-ci, elle n’est pas vraiment là. C’est une invention dénommée MomBot, une version IA capable d’imiter ce que votre maman aurait dit.

Bien que ce soit un programme sur mon ordinateur, il a réussi à faire pleurer ceux qui ont accepté de confier leurs informations personnelles à Eternos, l’entreprise ayant mis ce programme au point. Voici en détail ce que cette IA peut faire.

MomBot : Quand l’IA réveille des émotions

C’est un exploit que peu de logiciels ont accompli au cours de trois décennies à explorer la culture numérique, mais une startup nommée Eternos peut créer ce qu’on appelle un « jumeau numérique ».

Ce processus semble tout droit sorti d’un épisode de film. Il consiste à enregistrer la voix de la personne de votre choix, en l’occurrence cela peut être votre mère. Et l’expérience veut qu’elle partage des centaines de ses histoires de vie.

Cela peut être la façon dont elle a rencontré son mari, au jour de la naissance de ses enfants. En fait, chaque détail compte. L’objectif ? Créer une réplique IA de votre maman qui sonne et répond comme elle.

Robert LoCascio, le fondateur d’Eternos, considère cela comme le défi ultime de l’IA. Il qualifie même cela comme « la Ferrari » des chatbots. Lors d’un entretien avec l’un de ses clients dans laquelle il pose la question suivante: « Quel est le niveau le plus élevé que vous pouvez atteindre avec l’IA ? », Mr LoCascio répond lui-même: « C’est un humain avant qu’il ne meure. »

La conception d’une maman IA, un test émotionnel

Un jumeau numérique conçu à l’aide de l’IA peut servir de livre de mémoire vivant. Cela permet à la famille et aux amis de discuter avec, longtemps après le départ d’un être cher.

Mais est-ce qu’un logiciel, même sophistiqué, peut vraiment saisir la profondeur et la complexité d’une mère ? Et si ça marchait, comment devrions-nous nous sentir à son sujet ? Les réponses à cette question sont à méditer.

Pour donner vie à une maman IA ou MomBot, il faut que de son vivant, votre mère réponde à un questionnaire. Il s’agit d’enregistrer 300 phrases fournies par Eternos, qui ne se contente pas de reproduire une voix, mais qui cherche à capturer les émotions derrière les mots.

L’origine de Eternos, l’inspiration de LoCascio

L’idée d’Eternos est née il y a huit ans, après la mort du père de LoCascio. En mettant son fils au lit, celui-ci lui avait alors demandé : « Pourquoi je ne peux pas parler à Grandpa ? »

Et c’est cette question innocente qui a poussé LoCascio à réfléchir à l’utilisation de l’IA pour sauvegarder les souvenirs de quelqu’un de décédé. Son objectif était de “donner à ses enfants une IA de sa famille”.

L’urgence de cette mission s’est même intensifiée lorsque LoCascio a appris qu’un ancien employé, Michael Brommer, avait un cancer en phase terminale. En discutant avec lui, il lui a proposé de créer une version IA de lui.

Pour créer ces jumeaux numériques, Eternos s’appuie donc sur des histoires personnelles. Les récits que nous partageons reflètent nos expériences et nos émotions les plus profondes. Qu’ils soient vrais ou faux, ces récits sont ce qui nous définit.

En fin de compte, MomBot n’est pas seulement un programme, c’est une extension de l’humanité. Toujours selon LoCascio, c’est un moyen de garder vivantes nos histoires et nos souvenirs.

