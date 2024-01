« Transformer les voitures en électriques ne suffit pas » : Cet ex de Ferrari sonne l’alerte

Lowie Vermeersch, ancien designer de Ferrari et fondateur de Granstudio, a récemment exprimé ses préoccupations concernant la transition vers les voitures électriques. Il a souligné que cette transformation, bien que positive, ne représente qu’une partie de la solution pour l’avenir de la mobilité.

Dans un monde en quête de solutions durables, le passage aux véhicules électriques apparaît souvent comme une étape cruciale dans la réduction de l’impact des transports sur l’environnement. Cependant, selon Lowie Vermeersch, l’électrification des voitures ne suffira pas à résoudre tous les problèmes. Son expérience dans l’industrie automobile de luxe l’a amené à repenser radicalement la conception des véhicules dans le cadre d’un nouveau projet ambitieux.

Lowie Vermeersch, au-delà de la fabrication de voitures électriques

Vermeersch, fort de son expérience dans l’industrie automobile de luxe, met en garde contre le simple remplacement des moteurs à combustion interne par des moteurs électriques. Il remet en question le paradigme actuel. Il fait remarquer que transporter un individu de 80 kilos dans un véhicule de 2,5 tonnes, à la manière des voitures traditionnelles, n’est pas une approche durable. Et ce en particulier dans les environnements urbains très peuplés.

M. Lowie Vermeersch insiste sur le fait que les voitures électriques ne doivent pas être un but ultime. Il faut plutôt repenser l’ensemble du système de mobilité urbaine. En collaboration avec Petter Neby, fondateur de Punkt, il travaille sur un projet innovant appelé Komma. Conçu pour occuper moins d’espace sur les routes et utiliser moins de matériaux pour sa fabrication, Komma se veut la réponse aux défis actuels de la mobilité urbaine. En effet, il vise à couvrir 90 % des besoins de déplacement en voiture tout en utilisant seulement 30 % des ressources matérielles et énergétiques.

Un micro-véhicule électrique biplace au design révolutionnaire

La Komma est un micro-véhicule électrique à deux places, recouvert de sièges de voiture, mais avec la largeur étroite d’une moto. Disponible en deux modèles, l’un entièrement fermé et l’autre ouvert sur les côtés, elle a été conçue pour transporter une ou deux personnes et un petit chargement. Notamment des provisions, lors de déplacements en ville ou en banlieue.

Le véhicule aura une vitesse maximale de 130 km/h, ce qui équivaut à certaines des limites de vitesse les plus élevées d’Europe. Par ailleurs, il sera doté de dispositifs de sécurité active semblables à ceux d’une voiture. En particulier, il sera équipé de freins antiblocage, d’airbags et de systèmes de contrôle anticollision.

Pour la batterie, la voiture pourra être équipée d’une seule unité de 7,5 kW ou de deux modules de 15 kW. Bien plus petite que celle d’une voiture électrique de taille standard, elle devrait avoir une autonomie de 200 km, similaire à celle d’une Mini Cooper électrique.

Le plaisir humain au cœur du design

Bien que M. Lowie Vermeersch s’efforce de repenser l’architecture des véhicules et la mobilité urbaine, il est loin d’être contre les voitures électriques. Il envisage un avenir dans lequel ces dernières continueront à jouer un rôle, mais de manière plus diversifiée et plus durable. Pour lui, le plaisir humain doit rester au cœur de l’expérience de conduite. Cela signifie qu’il faut abandonner les positions absolues « pour ou contre » les voitures et adopter une évolution positive de la mobilité urbaine.

Komma espère lancer son micro-véhicule d’ici à la fin de 2025, en ciblant l’Europe comme premiers marchés.

En conclusion, M. Vermeersch souligne que la transition vers les véhicules électriques est une étape positive, mais qu’elle doit s’accompagner d’une réflexion plus large sur la manière dont nous concevons, utilisons et intégrons les véhicules dans nos villes.