Quelle prise pour recharger votre voiture électrique ? Suivez nos conseils

Comment choisir la prise pour recharger sa voiture électrique en toute sécurité ? Si vous vous êtes posé cette question, vous trouverez la réponse ci-dessous !

Les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, et avec cette popularité croissante, le besoin de solutions de recharge efficaces et sécurisées se fait sentir. Choisir la prise adéquate pour recharger sa voiture électrique est crucial pour assurer la sécurité et la praticité. Que ce soit à domicile ou sur les bornes de recharge publiques, voici quelques conseils pour choisir la prise adaptée à vos besoins.

Quelles prises pour une recharge à domicile sécurisée ?

Lorsqu'il s'agit de recharger sa voiture électrique à domicile, il est essentiel de disposer d'une prise sécurisée et adaptée à vos besoins. La prise la plus couramment utilisée pour la recharge à domicile est la prise domestique standard (prise de courant classique). Cependant, il est important de noter que cette option peut être lente et moins sécurisée pour recharger une voiture électrique.

Une alternative plus sécurisée et efficace est l'installation d'une borne de recharge murale dédiée. Cette solution offre une vitesse de recharge plus rapide et une sécurité accrue, car elle est spécifiquement conçue pour la recharge des véhicules électriques. De plus, elle peut être adaptée à votre modèle de voiture électrique et offrir des fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance de la consommation d'énergie.

Quelle prise pour recharger votre voiture électrique sur les bornes publiques ?

Lorsque vous rechargez votre voiture électrique sur les bornes publiques, choisissez la prise compatible avec votre véhicule. Les bornes de recharge publiques sont généralement équipées de différentes prises, notamment :

les prises de type 2 (Mennekes)

les prises de type 3 (Scame)

les prises Combo CCS

les prises CHADEMO

Du coup, prenez toujours le temps de vérifier la compatibilité de la prise avec votre véhicule. Certains véhicules électriques sont équipés de prises spécifiques, tandis que d'autres peuvent nécessiter un adaptateur pour se connecter à certaines bornes publiques. Ainsi, si vous avez prévu de prendre la route, n'hésitez pas à vous servir de Google Maps. Cela vous permettra de trouver les bornes les plus proches avec les détails y afférant. Optez également pour la bonne câble afin de booster le temps de charge et de privilégier votre sécurité !

