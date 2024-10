Le nouveau look de la Citroën Ami 2025 va faire parler d’elle : Voici pourquoi !

La Citroën Ami, cette petite voiture électrique pour ado, s’offre un relooking audacieux pour 2025. Présentée au Mondial de l’auto de Paris 2024, cette nouvelle version vise à séduire une clientèle toujours plus jeune. Avec plus de 65 000 unités vendues en quatre ans, l’Ami s’affirme comme un incontournable dans le monde des véhicules accessibles.

Citroën Ami, une voiture électrique pour ado au design original

La Citroën Ami 2025 a gardé ses dimensions intactes. Effectivement, elle conserve ses 2,41 m de long et 1,39 m de large. La différence réside dans son design. Celui-ci fait un pas vers la modernité tout en s’inspirant de l’héritage de la marque. Les lignes se sont épurées : le fabricant a rehaussé la face avant et a déplacé les antibrouillards. Il a également remplacé le logo traditionnel avec un bandeau unifié. Cela donne à la voiture électrique pour ado Citroën Ami un aspect plus homogène à l’ensemble.

Par ailleurs, Citroën s’est inspiré de l’iconique 2CV pour concevoir les stries moulées et les contours de roues. Cet aspect apporte une touche de nostalgie tout en restant contemporain. Ce nouveau look se veut plus accueillant. De plus, il cherche à rivaliser avec la Fiat Topolino qui a déjà commencé à séduire les jeunes conducteurs.

Des caractéristiques inchangées, mais améliorées

Citroën a modernisé l’esthétique de la voiture électrique Ami 2025 afin de conquérir le cœur des ados. Cela dit, l’auto conserve ses caractéristiques techniques. Elle reste accessible aux adolescents dès 14 ans avec un permis AM. De plus, son prix d’entrée se maintient aux alentours de 7 090 euros après le bonus écologique. Par conséquent, l’Ami demeure une option abordable pour la mobilité urbaine.

En outre, ce petit quadricycle allie praticité et économie d’énergie. Grâce à ces avantages, il saura répondre aux besoins des jeunes utilisateurs. Avec cette voiture électrique pour ado, Citroën a su s’adapter à un marché en évolution tout en conservant l’essence même de son modèle. La marque s’assure alors une entrée réussie sur le marché en 2025.

