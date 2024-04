Découvrez la première voiture électrique conçue pour les personnes à mobilité réduite

Découvrez la révolution de la mobilité avec AMI For All, la voiture électrique compacte spécialement conçue pour les personnes à mobilité réduite. Facile à conduire, innovante et abordable, elle ouvre la voie à un nouveau monde de mobilité urbaine.

L'industrie automobile franchit une nouvelle étape révolutionnaire avec AMI For All, la première voiture électrique adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite (PMR). Citroën, en partenariat avec Pimas, repousse les limites de l'accessibilité urbaine en proposant cette solution pratique, abordable et résolument moderne. Dans cet article, plongez au cœur de cette innovation. Découvrez comment AMI For All transforme la vie des PMR en leur offrant une liberté de mouvement inédite.

AMI FOR ALL : la mobilité urbaine facilitée pour les PMR

Imaginez une mobilité urbaine sans entraves, où chacun peut se déplacer en toute liberté, quelles que soient ses capacités physiques. Citroën innove en lançant la première voiture électrique dédiée aux personnes à mobilité réduite, l'AMI For All ! Grâce à des aménagements spécifiques, ces derniers peuvent conduire une Citroën Ami en toute sérénité.

Parmi ces aménagements, une porte à ouverture à 90° pour un accès optimal aux fauteuils roulants. De plus, un système de sangles en hauteur permet à la personne de passer du fauteuil roulant au siège du véhicule. De plus, le fauteuil roulant peut être rangé à l'intérieur du véhicule ou sur un porte-bagages en aluminium. Ce qui permet de transporter un passager supplémentaire !

La conduite de l'Ami a été pensée pour être intuitive. Fini le pédalier traditionnel, place à un levier d'accélération/freinage inspiré des joysticks de jeux vidéo. En outre, le volant a été également repensé pour une conduite simplifiée. Il s'équipe d'une boule garantissant une maniabilité optimale.

Voiture électrique pour personnes à mobilité réduite : compacte et pratique

Outre sa facilité d'utilisation, l'AMI For All se distingue par son design compact et pratique. Grâce à son faible encombrement, elle peut être garée sur des parkings standard en cas de besoin. Elle offre ainsi une grande flexibilité aux utilisateurs.

De plus, l'Ami For All offre une autonomie de 75 kilomètres avec une seule charge. Cette dernière libère ainsi les PMR des contraintes des transports en commun dans leurs déplacements quotidiens.

Le kit de base est proposé en option pour 3 600 euros en plus du prix de l'Ami. Il est possible de le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Cette flexibilité garantit une expérience de conduite optimale et personnalisée, répondant aux exigences variées des PMR.