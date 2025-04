Il n’y a pas que l’électrique pour se déplacer : découvrez ces alternatives à l’énergie fossile

Loin de l’électrique, des alternatives comme l’hydrogène et les carburants synthétiques émergent pour remplacer les énergies fossiles.

Le saviez-vous ? Les voitures électriques ne sont pas les seules alternatives à l’énergie fossile ! Si l’électrique domine l’actualité, d’autres solutions émergent pour diminuer l’usage des moteurs thermiques traditionnels. Entre hydrogène, carburants synthétiques et hybrides innovants, voici cinq options qui pourraient bien révolutionner nos routes.

L’hydrogène, une solution qui se présente sous deux formes

L’alimentation d’une voiture par l’hydrogène peut se faire de deux manières. La première solution utilise une pile à combustible (comme la Honda CR-V e:FCEV). Ensuite, nous avons la combustion directe (Toyota AE86 H2 Concept). Ce sont deux excellentes alternatives à l’énergie fossile.

Avec la pile, l’hydrogène génère de l’électricité pour alimenter un moteur électrique et seule l’eau est rejetée. Pour la combustion directe, il remplace l’essence dans un moteur thermique modifié. Le principal obstacle, c’est que l’infrastructure de ravitaillement est encore très limitée.

Le diesel renouvelable, une alternative à l’énergie fossile

Déjà utilisé dans certaines usines BMW, le R100 est un diesel renouvelable issu de déchets végétaux et animaux. Il figure également parmi les meilleures alternatives aux énergies fossiles. Le diesel renouvelable se substitue d’ailleurs sans modification au diesel fossile et réduit également les émissions de CO2 et de particules fines. Bien sûr, sa production n’est pas sans défis, puisqu’elle reste encore très limitée. D’autant plus que le coût est supérieur par rapport aux carburants traditionnels.

L’hybride modulaire est également une combinaison gagnante

Certains constructeurs, comme General Motors, ont développé d’autres solutions d’énergie alternative aux énergies fossiles. Je parle des solutions hybrides diesel-électrique ou hydrogène-électrique. Ces systèmes permettent de maximiser l’autonomie tout en réduisant les émissions polluantes. Cette approche combine ainsi le meilleur des deux mondes. Cela dit, elle souffre également d’un coût élevé.

Les carburants synthétiques, autre alternative à l’énergie fossile

Porsche travaille également sur un carburant synthétique, appelé eFuel. Elle l’a produite à partir de CO2 capturé et d’hydrogène. Contrairement à l’électrique, il permet de conserver nos moteurs à combustion tout en réduisant les émissions nettes de CO2. C’est donc une des meilleures énergies renouvelables pour remplacer le fossile. Seul hic : son coût encore élevé et la difficulté de passer à une production à grande échelle.

Après une comparaison des énergies alternatives et fossiles, on peut dire que la mobilité ne sera pas uniquement électrique. Entre voiture à hydrogène, carburants synthétiques et biocarburants, plusieurs solutions coexistent pour un avenir plus durable. Je me demande bien laquelle de ces technologies s’imposera sur le long terme !

