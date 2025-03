Voitures hybrides : Les nouveaux chouchous des Français, découvrez pourquoi !

Les Français tournent le dos aux voitures électriques et optent pour les hybrides. Cette tendance démontre une volonté de transition progressive vers des solutions plus durables. Qu’est-ce qui empêche l’adoption massive des véhicules électriques et pourquoi l’hybride séduit-il de plus en plus les automobilistes ? Voici les réponses !

Ce qui freine l’adoption massive des véhicules électriques

Les voitures hybrides conquièrent davantage les automobilistes français, dernièrement. Malgré l’arrivée de modèles plus abordables comme la Citroën ë-C3 ou la Renault 5, l’électrique peine à convaincre. En fait, l’autonomie reste une préoccupation majeure pour 62 % des sondés. Ils redoutent effectivement de tomber en panne lors de longs trajets.

Cette « angoisse de la panne » est loin d’être la seule raison qui empêche les Français de basculer vers l’électrique. Elle est renforcée par des infrastructures de recharge jugées insuffisantes par 56 % des Français. La planification nécessaire pour recharger un véhicule électrique freine donc de nombreux acheteurs potentiels.

Un autre facteur qui a rendu la voiture hybride plus intéressante pour les Français, c’est le prix d’achat élevé des véhicules 100 % électriques. Beaucoup les considèrent par ailleurs comme des autos exclusives aux trajets urbains ou périurbains. Cette perception limite leur adoption, en particulier dans les zones rurales mal desservies par les bornes de recharge.

Les voitures hybrides sont devenues les préférées des français

L’hybride s’impose comme la solution de transition idéale. De fait, elle offre une réduction significative de la consommation sans les contraintes de recharge. Ces véhicules rassurent ainsi les acheteurs. Ils permettent en outre d’accéder aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) et de conserver des habitudes de conduite similaires aux voitures thermiques. Cette praticité explique la hausse des intentions d’achat. Elles vont effectivement jusqu’à 42 % pour les acquéreurs de véhicules neufs.

Les voitures hybrides convainquent même les gros rouleurs français : 31% des conducteurs parcourant plus de 20 000 km par an envisagent cette option. Cette tendance surpasse alors le diesel. L’absence de besoin de planification pour la recharge et l’autonomie rassurante font aussi de l’hybride un choix pragmatique. Cela permet à ceux qui veulent réduire leur empreinte carbone de le faire sans bouleverser leur quotidien.

