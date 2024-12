Les Français sont-ils vraiment climatosceptiques concernant les voitures électriques ?

En France, l’idée que l’auto électrique est pleine d’avantages et qu’elle est l’avenir de la mobilité durable peine à s’imposer. Une étude mondiale commandée par EDF révèle même que les Français sont très climatosceptiques vis-à-vis des voitures électriques. Ils le sont beaucoup plus, comparés aux autres pays développés.

Le scepticisme face à l’électrique, une question de perception

Alors que la France bénéficie d’une électricité propre grâce à son mix énergétique, l’adhésion à la voiture électrique reste faible. L’une des principales raisons de cette réticence réside dans la perception vis-à-vis de l’impact environnemental des VE. Selon l’étude d’EDF, 71 % des sondés pensent que ces voitures polluent autant que les modèles thermiques. Ils sont convaincus que c’est à cause de leurs batteries.

Ce chiffre laisse penser que les français sont climatosceptiques concernant les voitures électriques. D’ailleurs, il est bien supérieur à la moyenne mondiale, qui est de 50 %. Certains évoquent des problèmes réels comme le prix élevé des véhicules ou la difficulté de la recharge. Ce que beaucoup ignorent, c’est que l’électricité en France est l’une des plus propres au monde. Elle provient principalement du nucléaire et des énergies renouvelables. Cela réduit l’empreinte carbone des VE.

Les seniors sont les plus climatosceptiques sur les voitures électriques

Toujours selon l’étude, les plus de 55 ans sont les plus réticents à adopter la voiture électrique. La plupart du temps, ils sont méfiants quant à l’efficacité écologique de cette technologie à long terme. Des idées reçues sur l’impact des batteries et leur coût environnemental alimentent cette inquiétude.

Pourtant, en France, l’électricité est particulièrement décarbonée et les infrastructures de recharge sont en constante amélioration. Les avantages écologiques de l’auto électrique à long terme sont donc bien réels et se renforcent avec le temps. Cela devrait contribuer à convaincre les climatosceptiques vis-à-vis des voitures électriques. Une transition réussie nécessiterait par ailleurs une meilleure information et une adaptation des politiques publiques. Cela permettrait de convaincre cette population plus âgée, encore attachée aux modèles traditionnels.

Salut les escrosécologistes!



Il est crucial de dire aux Français que vous êtes des personnes incapables et incompétentes, car la voiture électrique est totalement dépourvue de respect de l'environnement. 😤



Vous suivez les lobbies uniquement pour les enrichir .



La vérité,… pic.twitter.com/YNMvjlfTlf — Pauline 🇫🇷 (@Pauline06272023) October 14, 2024

