Cette borne de recharge compacte pour voiture électrique va vous faciliter la vie !

L’un des obstacles majeurs à la transition vers les voitures électriques est le manque de solutions de recharge à domicile. Pour le propriétaire d’une maison individuelle, la possibilité d’installer une borne de recharge est un véritable atout. C’est dans ce contexte que Hager lance Witty One, une borne compacte, simple à installer et à utiliser.

Une borne de recharge facile d’installation pour la maison

Le nombre de voitures électriques sur les routes continue d’augmenter. L’importance de disposer de bornes de recharge domestiques efficaces n’a jamais été aussi évidente. Parmi les solutions disponibles, Witty One de Hager se distingue par sa facilité d’installation. Cette borne compacte mesure à peine 37 cm de haut pour 25 cm de large. Elle s’installe sans difficulté et s’adapte aisément aux espaces restreints. Un support de câble intégré permet de simplifier encore son usage au quotidien.

La borne de recharge pour maison individuelle Witty One allie compacité, performance et robustesse. Clément Dumonteil, chef de produit chez Hager l’a affirmé. Son indice de protection IK10 garantit une grande résistance et une longévité optimale. Sa puissance, modulable de 1,4 à 11 kW, permet de répondre aux besoins des utilisateurs. Ceci, peu importe le modèle de voiture qu’ils ont en leur possession.

Witty One, une solution de recharge évolutive et connectée

L’une des caractéristiques phares de cette borne de recharge installable à la maison est son côté évolutif. Hager a anticipé l’évolution technologique rapide dans le domaine de la recharge électrique. Le fabricant l’a donc conçue de sorte à intégrer de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Ce n’est pas tout ! L’entreprise a développé une application dédiée que les automobilistes peuvent utiliser. Avec elle, les utilisateurs ont la possibilité de piloter la recharge de leur véhicule. En plus, ils peuvent optimiser l’utilisation de leur borne de recharge et gérer qui dans la maison peut y accéder. Cette application est gratuite et permet également de configurer le Witty One à distance.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.